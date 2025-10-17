Mehr Intensität gefordert: Oberweikertshofen will Trendwende gegen Aindling

Das 0:6 in Manching war ein Schock für den SC Oberweikertshofen. Der muss jedoch schnell verdaut werden. Am Samstag wartet schon der nächste Gegner.

Oberweikertshofen – Nach der 0:6-Pleite des SC Oberweikertshofen in Manching trafen sich Fußballvorstand Martin Steininger, Sportdirektor Dominik Widemann sowie Spielertrainer Simon Schröttle und Co-Trainer Maximilian Schuch zum Krisengipfel. Das Ziel: Am Samstag, 16 Uhr, zu Hause gegen den TSV Aindling soll es besser laufen.

„Wir haben ein ehrliches und offenes Gespräch geführt, das 0:6 gegen Manching schnell abgehakt und besprochen, was wir machen können, damit es besser wird“, berichtete Widemann. „Personelle Entscheidungen wurden aber dabei bis jetzt nicht in Erwägung gezogen.“ Bei dem Acht-Augen-Gespräch kamen die vier Funktionäre aber überein, dass sie von den Spielern mehr Intensität und eine bessere Einstellung einfordern wollen. „Wir werden nicht nur die Trainingsbeteiligung unter die Lupe nehmen, sondern auch jeden Spieler beobachten, wie er sein Training absolviert.“

Die jüngsten Trainingseinheiten mit 18 Spielern hätten bereits gezeigt, dass die Mannschaft willens ist, den Karren selbst aus dem Dreck zu ziehen. Widemann kündigte aber auch an, dass es Änderungen in der Aufstellung geben werde. „Man muss auf dem Platz sehen, dass die Mannschaft gewillt ist, zu gewinnen und dafür alles gibt. Ich erwarte einfach mehr Mentalität von jedem einzelnen.“ Auch würde er sich wünschen, dass von den Zuschauern mehr Unterstützung kommt. „Von der Seitenlinie werden die Spieler überhaupt nicht verwöhnt in Weikertshofen.“ Auch das soll gegen Aindling besser werden. (Dieter Metzler)