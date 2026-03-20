Mehr Hit geht nicht: ISC gegen VfB B-Liga Bergstraße: Der Tabellenzweite Fürth empfängt Spitzenreiter VfB Lampertheim +++ Warum die Odenwälder nicht nur wegen der Hinspielniederlage besonders motiviert sind von Matthias B�hr · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Timo Babic (Füllbild)

Bergstraße. Auf dem Lörzenbacher Sportplatz steigt am Sonntag das absolute Spitzenspiel der B-Liga Bergstraße: Der Tabellenzweite ISC Fürth (45 Punkte) empfängt Tabellenführer VfB Lampertheim (48). „Die stehen nicht umsonst da oben“, lobt ISC-Trainer Ogün Hanci die Ried-Elf und geht besonders motiviert in die Begegnung. Und das hat nicht nur damit zu tun, dass es im Hinspiel eine 0:1-Niederlage gab. „Da waren auch Reibereien und so manche Provokation dabei. Wir wollen die Antwort auf dem Platz geben“, so Hanci, der den 15er-Kader vom Spiel bei Eintracht Bürstadt II etwas aufstocken will, um gegen den Spitzenreiter möglichst viele Optionen zu haben.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. So., 22.03.2026, 15:00 Uhr ISC Fürth ISC Fürth VfB Lampertheim VfB Lampert. 15:00 live PUSH In den Zotzenbacher Freudenbecher beim 2:1 über den SV Kirschhausen mischte sich auch ein Wermutstropfen: Yannick Rauch sah die Rote Karte. Ohnehin muss der FSV im Spiel beim FC Fürth II auf den etablierten Verteidiger Nico Bommel verzichten. „Mal hält seine Leiste, mal nicht. Jetzt ist es wohl besser, wenn er mal für längere Zeit pausiert“, hofft FSV-Vorsitzender Agostin, dass sich Bommel bald ohne Beschwerden zurückmeldet. Bei Ausfällen dieser Art sind die Zotzenbacher immer wieder froh, dass auch die Reserve über gute Spieler verfügt, so Tristan Beutel, dem in Kirschhausen der Siegtreffer gelang. Somit ist den Zotzenbachern auch beim FC Fürth etwas zuzutrauen. „Die ersten beiden Plätze haben wir nicht mehr im Blick. Doch wir werden alles daransetzen, am Ende Dritter zu werden“, sagt Agostin.

SV Kirschhausen wäre auch mit einem Punkt zufrieden

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