Mehr Gier gefordert für den Bahlinger SC beim SGV Freiberg Nach der Niederlage gegen den FSV Frankfurt soll wieder gepunktet werden

„Wir müssen in der Verteidigungsarbeit wieder so gierig wie zuvor sein“, fordert der Coach aus dem Bahlinger Trainerduo mit Dennis Bührer vor der Auswärtsaufgabe am Samstag, 14 Uhr, beim SGV Freiberg. Dabei hätte das Team gegen die Hessen über weite Strecken viel richtig gemacht, im letzten Drittel aber die Konsequenz für den Torerfolg oft vermissen lassen. Der Aufsteiger aus Freiberg, der am vergangenen Spieltag beim FSV Mainz II zu seinem zweiten Saisonsieg kam (2:1), operiert vorzugsweise aus einem dicht gestaffelten 4-4-2-System, weshalb Siefert neben personellen auch taktische Änderungen in Erwägung zieht: „Es gibt neue Optionen für dieses Spiel.“ Angreifer Shqipon Bektasi kehrt nach Gelbsperre zurück, auch Abwehrspieler Ylber Lokaj könnte nach erfolgreichem Einsatz in der zweiten Mannschaft wieder ein Thema sein. Bei Santiago Fischer und Nico Gutjahr sei noch etwas Geduld vonnöten, so Siefert. Aber: „Der Konkurrenzkampf ist da, wir hatten eine tolle Trainingswoche.“