Mehr Flanken als Fakten - Zwischen Traumstart und Fehlzündung

Fünf Spieltage sind gespielt, ein Sechstel der Saison ist rum und schon jetzt hat die Bezirksliga alles geliefert: einen überraschenden Tabellenführer, einen Torjäger, der Woche für Woche abliefert, 95 verschiedene Torschützen und einen Landesliga-Absteiger, der noch gar nicht angekommen ist. Zeit für ein erstes Zwischenfazit voller kleiner Geschichten, großer Grätschen und einiger Fragezeichen.

Ein Sechstel der Saison ist vorbei, fünf Spieltage liegen hinter uns und schon jetzt schüttelt die Bezirksliga kräftig die Köpfe. Ganz oben thront eine Überraschung, und Daniel Vehring darf nach Jahren mal wieder auf die Tabelle zeigen und sagen: „Guckt mal, wir sind da!“ Klar, nur eine Momentaufnahme, aber eine, die in Schwefingen besonders schön glänzt.

Einer, der das Glänzen möglich macht: Sebastian Meyer. Drei Mal in fünf Spielen in der FuPa-Elf der Woche, eine Quote, die sonst nur in Computerspielen vorkommt. Fünf Tore hat er auch schon gesammelt, doch in der Torjägerliste reicht es „nur“ für Platz vier, weil Phil Stricker aus Lohne eben ein Vorlagenkönig mehr auf dem Konto hat.

➡️ Torjägerliste ⬅️

Zahlen, bitte!

Apropos Tore: Nach dem fünften Spieltag haben 95 verschiedene Spieler mindestens einmal getroffen. Den letzten dieser illustren Runde markiert Thorben Haking aus Spelle II, der Spitzenreiter ist Jan-Hendrik Wecks von der SG Freren mit sieben Treffern. Zwischen diesen beiden liegen viele Geschichten und noch mehr Jubelposen.

Unbesiegt und unerwartet

Union Lohne ist ungeschlagen, keine Überraschung. Aber Vorwärts Nordhorn II? Damit hätte wohl kaum einer gerechnet. Beide Teams marschieren vorne mit, und Spelle II hängt mit neun Punkten in Schlagdistanz. Die Speller haben bereits 16 Tore in fünf Spielen erzielt, nur gegen Vorwärts Nordhorn II war mal Schluss mit dem Spektakel.

Leidenschaft made in Langen

Freren grüßt aktuell von Platz drei, hat aber schon zwei Niederlagen im Rucksack, eine davon beim SV Langen. Die Langener starteten mit zwei Pleiten in die Saison, aber seitdem geht’s nur noch bergauf. Gegen Freren gab’s nicht nur Punkte, sondern auch eine Grätsche vorm Strafraum von Markus Raming-Freesen, die mancher Fan wahrscheinlich eingerahmt zu Hause an die Wand hängt.

Likes, Punkte, Tabellenplätze

Neuenhaus sorgt mit Instagram-Content und drei Siegen für gute Laune. Altenlingen steht aktuell auf Platz sieben, hat aber nur drei Punkte Rückstand auf Platz zwei, Luft nach oben also. Laxten wiederum schöpft Selbstvertrauen aus einem Remis gegen Lohne, während Emslage und Weiße Elf Nordhorn versuchen, nicht gleich wieder in Richtung Tabellenkeller abzurutschen.

Aufsteiger im Überlebensmodus

Emsbüren (5 Punkte), Werlte (4) und Veldhausen (3) - die drei Aufsteiger wussten vorher, dass es hart wird. Nach fünf Spieltagen ist klar: Es wird ein langer Herbst.

Rote Laterne im Burgpark

Ganz unten herrscht dicke Luft: Salzbergen mit drei Punkten, Bad Bentheim mit nur einem. Gerade bei Bentheim reibt man sich die Augen: Landesliga-Absteiger, mit großen Erwartungen gestartet und dann Tabellenletzter. Das ist die vielleicht größte Überraschung bislang.

Noch 25 Gelegenheiten

Ein Sechstel ist gespielt, fünf Sechstel warten noch. Was sicher bleibt: Diese Liga kennt keine Langeweile.