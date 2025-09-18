Mehr Flanken als Fakten - Wer überrascht am 8. Spieltag

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr SV Alemannia Salzbergen Salzbergen SV Veldhausen 07 Veldhausen 15:00 PUSH

Kellerduell mit Laternenwechsel? Achter Spieltag, acht Spiele am Sonntag, mehr Fußballromantik passt kaum in einen Nachmittag. Vorausgesetzt natürlich, dass auch wirklich alle Spiele stattfinden. Letzten Freitag mussten der SV Veldhausen 07 und der ASV Altenlingen schon zusehen, wie die rote Laterne kampflos den Besitzer wechselte. Leidtragender: Veldhausen. Profiteur: der SV Bad Bentheim, der das ungeliebte Stück kurzerhand abgeben durfte. Am Sonntag nun die Chance zur Wiedergutmachung. Und wo ließe sich das besser anstellen als beim direkten Konkurrenten aus Salzbergen? Letzter gegen Vorletzter, ein Spiel, das selten durch Schönheit glänzt, aber fast immer durch Spannung. Denn wer zieht sein Ding durch, wer hält die Nerven? Die Zahlen sprechen eine klare Sprache: 19 Gegentore für Salzbergen, 18 für Veldhausen, bei einem Spiel weniger. Defensivfestung geht anders. Und doch wirkt es fast wie ein Naturgesetz, dass einer von beiden irgendwann jubeln darf. Die Prognose für Sonntag ist schlicht: eng, zäh, nervös. Aber einer muss die Laterne tragen. Und wenn man das Bauchgefühl bemüht, bleibt sie nicht in Veldhausen hängen. Ein 0:1, auswärts, unspektakulär und schon darf Salzbergen leuchten. Wenn auch nicht aus Freude.

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr SG Freren 1921 Freren VfL Emslage Emslage 15:00 PUSH

Offensivkraft trifft Wackelabwehr Wenn eine der besten Offensiven der Liga auf eine der anfälligsten Abwehrreihen trifft, dann ist der Ausgang meistens vorhersehbar. Die SG Freren hat in dieser Saison schon 19 Tore auf dem Konto und steht auf Platz 3 der Tabelle, nur drei Punkte hinter Rang 1, dazu noch mit einem Spiel weniger. Der VfL Emslage dagegen reist mit schwerem Gepäck an: zwei 3:2-Niederlagen in Serie, Platz 13 und nur einen Zähler vom Abstiegsplatz entfernt. Trainer Oliver Peters wird also vor allem auf Stabilität hoffen, doch die Statistik spricht eine andere Sprache. Mit 19 Gegentoren stellt seine Mannschaft fast die schlechteste Defensive der Liga. Besonders im Blick: Frerens Jan-Hendrik Wecks, der in sechs Spielen schon siebenmal getroffen hat. Auf Emslager Seite hält Timo Lüken dagegen: Fünf Tore und vier Vorlagen, er weiß also ebenfalls, wo das Tor steht. Ob das reicht, um Freren die Punkte zu klauen? Vermutlich nicht. Zu viel spricht für die Hausherren, die derzeit mit breiter Brust auftreten. Mein Tipp: Freren macht’s klar - 3:1. Und Emslage muss weiter kämpfen.

So., 21.09.2025, 14:00 Uhr SV Bad Bentheim Bad Bentheim SV Vorwärts Nordhorn SV Vorwärts II 14:00 PUSH