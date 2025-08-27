Mehr Flanken als Fakten - Unbesiegt trifft auf Überraschung

Ich freu mich jedenfalls schon jetzt auf die nächste kleine Sensation oder den nächsten völlig unerwarteten Spielausgang. Und mal ehrlich: Wer hat euch bisher am meisten überrascht? Für mich ist es bislang ganz klar der SC Spelle-Venhaus II. Mal sehen, ob die Gadomski-Elf auch diese Woche wieder einen raus haut.

Da Piet seinen Nachbericht ohnehin schon rausgehauen hat, sparen wir uns den Rückspiegel-Blick und schauen lieber nach vorn. Mein Plan: Zu jedem Spiel ein paar Fakten zusammentragen und dann, mit einem kleinen Augenzwinkern, mein Bauchgefühl zum Besten geben.

So, der vierte Spieltag ist fast im Kasten - okay, offiziell wird er ja erst heute abgeschlossen. In den sieben Spielen, die bisher durch sind, sind immerhin 26 Tore gefallen. Das sind zwar 16 weniger als letzte Woche bei ebenfalls sieben Partien, aber meckern will hier wohl keiner, außer vielleicht der SV Union Lohne. Die haben ja heute noch die Chance, den Frust von Samstag gleich wieder wegzukicken.

Wie ihr am Aufmacherbild schon erahnen könnt, ändert sich hier ab nächster Woche eine kleine Kleinigkeit, nichts Dramatisches, aber vielleicht ein kleiner Anstoß, dass noch mehr Spieler, Fans und Mannschaften (egal aus welcher Liga oder Kreisklasse) ihren Tipp dalassen. Denn mal ehrlich: FuPa lebt nicht davon, dass man nur gemütlich mit der Chipstüte in der Hand konsumiert, sondern davon, dass ihr mitmacht! Also: haut eure Tipps raus, wir sind gespannt.

Union Lohne 3:1 Bad Bentheim und wenn’s doch ein 1:1 wird, dann ist das einfach Tradition.

Lohne wird sich diesmal sicher nicht so fahrig anstellen wie gegen Laxten. Außerdem: Zuhause im Rücken und dem Ziel Tabellenführung, da wird Bad Bentheim wohl zum Aufbaugegner unfreiwillig gebucht.

Union Lohne will Tabellenführer werden, Bad Bentheim will endlich den Abstiegsrang verlassen, quasi das Duell „Wir wollen hoch hinaus“ gegen „Hauptsache raus hier“.

Dennis Brode warnt vor einem unangenehmen Gegner, Jörg Husmann spricht vom „anspruchsvollsten Spiel der Saison“ - klingt nach Respekt auf beiden Seiten. Aber: Beide Teams haben zuletzt 1:1 gespielt. Heißt also: Man kann Tore schießen, man kann sie aber auch kassieren.

Beide also ein bisschen angeschlagen, beide ziemlich nervös und beide mit der Hoffnung, dass der Knoten heute platzt. Und wenn zwei Teams so sehr auf Sicherheit spielen, dann platzt am Ende meist … gar nix.

Die Weiße Elf ist aber auch noch nicht so richtig ins Laufen gekommen: zwei Niederlagen gegen Emsbüren und Schwefingen, im Pokal raus gegen Veldhausen und zuletzt das Drama gegen Altenlingen, bis zur 86. Minute geführt und am Ende doch „nur“ 3:3. Das fühlt sich fast schlimmer an als eine klare Niederlage.

Salzbergen hat in den letzten Wochen ordentlich Prügel eingesteckt: erst ein 0:6 gegen Freren, dann das 0:9 im Pokal gegen Eintracht Nordhorn, da helfen nicht mal mehr Ibuprofen und Eisbeutel. Davor immerhin ein Lichtblick: der Auftaktsieg gegen Olympia Laxten.

An der Spitze rangiert Jan-Hendrik Wecks mit sieben Treffern. Auf Platz zwei folgt Phil Stricker mit fünf Toren. Dritter ist Hendrik Egbers (5), gefolgt von Markus Egbers (4). Ebenfalls vier Treffer erzielt hat Felix Kaufhold, der damit Platz fünf belegt.

Mein Tipp fürs Spiel: Ein 2:2, mit Jubel, Trubel, Heiterkeit und der Gewissheit, dass es in der Grafschaft nie langweilig wird.

Fest steht: In Veldhausen hängen die Trauben bekanntlich hoch oder besser gesagt, die Punkte tief. Einfach wird es also nicht, dreifach schon gar nicht. Aber ob die Weiße Elf in dieser Saison tatsächlich ein zweites Mal in Veldhausen verliert? Wohl eher nicht.

Die Weiße Elf dagegen muss heute noch gegen Salzbergen ran. Mit einem Punktgewinn könnten sie verhindern, als Tabellenletzter die kurze Auswärtsfahrt nach Veldhausen anzutreten. Und seien wir ehrlich: Als Schlusslicht fährt niemand gern zum Spiel, schon gar nicht, wenn die Veldhauser Fans in Bierlaune sind.

Danach allerdings lief nicht mehr alles rund: Drei Niederlagen in vier Ligapartien, einzig der spektakuläre Sieg gegen den SV Bad Bentheim sorgte für strahlende Gesichter im Veldhauser Lager. Immerhin haben die Gastgeber nun schon seit elf Tagen kein Spiel mehr verloren, vor allem, weil sie schlichtweg nicht gespielt haben.

Am Sonntag steigt in der Bezirksliga ein echtes Grafschafter Schmankerl: Der SV Veldhausen 07 empfängt die Weiße Elf Nordhorn. Schon das Pokalduell Anfang August hatte einiges an Gesprächsstoff geliefert, Veldhausen setzte sich damals daheim mit 2:0 durch und feierte einen gelungenen Start in die Saison.

Allerdings und da lehne ich mich mal ein bisschen aus dem Fenster, dürfte am Ende die individuelle Klasse den Ausschlag geben. Mit anderen Worten: Langen kann Freren ärgern, vielleicht sogar richtig kitzeln. Aber ob’s reicht, um die Punkte daheimzubehalten? Schwer zu sagen. Der Bauch sagt: 2:0 für Freren. Der Kopf sagt: „Es ist Fußball, da ist alles möglich.“ Und das Herz? Das hofft natürlich auf ein richtig feines Flutlichtspiel mit ordentlich Stimmung auf den Rängen.

Doch Vorsicht ist geboten: Tobias Schulte wird seine Elf nicht zum Kaffeekränzchen auf den Platz schicken. In Langen gibt es keine Geschenke, höchstens harte Zweikämpfe und eine extra Portion Leidenschaft. Außerdem hat der SV einen Trumpf in der Hinterhand: die eigenen Fans. Ob Rentnerbank, Trommeln oder Fahnenmeer, in Langen sind die Anhänger bekanntlich immer der 12. Mann. Und wenn die Ultras einmal loslegen, wird’s für den Gegner schnell ungemütlich.

Die SG Freren dagegen läuft bisher wie ein gut geölter Motor. Nur zum Saisonstart gab’s einen kleinen Stolperer, seitdem marschieren die Mannen von Florian Hoff vorneweg. Zwar könnte man die Tabellenführung kurzzeitig an Union Lohne verlieren, aber was wäre schon schöner, als sich diese am Freitagabend zurückzuholen und danach mit breitem Grinsen ins Wochenende zu starten?

Der SV Langen hat nach einem wackligen Start die Spur gefunden: Erst der deutliche Sieg gegen Olympia Laxten, dann ein respektables Unentschieden gegen die „Burgstädter“ aus Bad Bentheim. Mit vier Punkten aus zwei Spielen ist der Fehlstart erst mal vom Tisch, in Langen weiß man also wieder, wie sich Fußball nach Fußball anfühlt.

Wenn am Freitagabend das Flutlicht in Langen angeknipst wird, treffen zwei Teams aufeinander, die aktuell ordentlich Rückenwind im Gepäck haben, wenn auch in unterschiedlicher Stärke.

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr SV Alemannia Salzbergen Salzbergen SF Schwefingen 1949 Schwefingen 15:00 live PUSH

Fünfter Spieltag, und für die Alemannia aus Salzbergen gibt’s endlich die erste echte Chance, sich für die „Elf der Woche“ zu bewerben, bislang stand man nicht mal auf der Warteliste. Der Gegner dagegen, die SF Schwefingen, kennt das Gefühl schon seit Spieltag eins. Dort meldet man inzwischen beinahe Dauerkarte an für die Auswahl. Historisch hat Schwefingen in den direkten Duellen leicht die Nase vorn, was ungefähr heißt: mal jubelt der eine, mal der andere, aber irgendwer findet sich immer im Spielbericht wieder. Trainer Daniel Vehring dürfte auch diesmal wieder einen Plan im Kopf haben, vermutlich sogar mehrere. Wenn seine Elf die Fehler vom ASV-Spiel nicht wiederholt und das Glück beim Abschluss mitspielt, kann’s ein richtig heißer Tanz werden. Salzbergen wird alles reinwerfen, um endlich die nächsten Punkte fürs große Ziel „sicherer Klassenerhalt“ zu sammeln, nur blöd, dass Schwefingen am Sonntag nicht zum Geschenke verteilen anreist. Mein Tipp mit einem Schmunzeln: Schwefingen holt das Ding 2:1, und während Salzbergen die Bewerbung für die „Elf der Woche“ noch einmal nachschärfen muss, darf Schwefingen schon wieder ein Foto für die Elf-der-Woche abliefern.

Kreisliga - Meppen - 30.03.2014 – Foto: Mirco Nordmann

Am Sonntag heißt es: Kaffee austrinken, Brötchen weglegen und ab zum Platz, denn um 13 Uhr empfängt die Zweite von Vorwärts Nordhorn die Zweite vom SC Spelle-Venhaus. Vorwärts ist bislang ungeschlagen, was im Fußball ungefähr so klingt wie „der Kuchen ist noch nicht angeschnitten“ - irgendwann greift halt doch jemand zu. Und Spelle-Venhaus II hat sich klammheimlich zum Tabellenzweiten gemausert, die Überraschungstüte der Liga, bei der man nie weiß, ob Gummibärchen oder Chili-Bonbons drinstecken. Knackpunkt wie immer: Wer läuft tatsächlich auf? Denn wenn aus den ersten Mannschaften ein paar Hochkaräter „runterfallen“, dann kann aus einem Bezirksliga-Kick schnell ein halbes Oberliga-Casting werden. Und dann ist da noch Bodo Gadomski, der Fuchs im Revier. Man sah ihn am Blau-Weißen Tag, und man fragt sich: War er zum scouten da oder doch eher für Bratwurst und Bier? Wer ihn kennt, weiß: Wahrscheinlich beides. Und genau deshalb ist mit der nächsten Überraschung zu rechnen. Mein Tipp: Spelle-Venhaus holt sich ein 3:1, Nordhorn II kassiert die erste Niederlage und am Ende wird wieder über die Aufstellung diskutiert, als wäre es ein Bundesliga-Topspiel.

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr VfL Emslage Emslage SV Borussia 08 Neuenhaus Neuenhaus 15:00 PUSH

Unterschiedlicher könnten die Vorzeichen kaum sein: Der VfL Emslage hat aus vier Spielen gerade mal einen Sieg eingefahren, während Borussia Neuenhaus schon dreimal jubeln durfte. Einzig gegen Union Lohne gab’s eine deutliche Abreibung, wobei die erste Halbzeit durchaus sehenswert war. Aber: Wer nach der Pause noch im Halbschlaf aus der Kabine trottet, wird von Lohne eben gnadenlos geweckt. Lehrstunde erteilt, Haken dran. Die Reaktion ließ nicht lange auf sich warten: Gegen Werlte hatte Neuenhaus prompt die richtige Antwort parat. Und was spricht nun für den VfL? Ganz einfach: Heimspiel! Mit den eigenen Fans im Rücken kann das schon mal ein paar Prozente extra freisetzen und die dürften dann auch Concordia Emsbüren zu spüren bekommen. Mein Bauchgefühl sagt: Das wird ein rassiges Duell und am Ende steht ein herrlich wildes 3:3. Zwinker nicht vergessen. 😉

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr SV Sparta Werlte Werlte SV Olympia Laxten Laxten 15:00 PUSH

Am Sonntag ist Showtime in der Bezirksliga, wenn sich der 10. (Werlte) und der 11. (Laxten) zum Nachbarschaftsduell im Niemandsland der Tabelle treffen, beide mit vier Pünktchen, beide mit dem Gefühl: Da geht noch mehr! Werlte hat bisher schon alles einmal probiert - Sieg, Remis, Niederlage - quasi das „Bezirksliga -Menü der Woche“. Olympia Laxten dagegen hat sich am letzten Wochenende beim Blau-Weißen Tag ein Unentschieden erkämpft, das sich so anfühlte, als hätte man gerade die Champions League gewonnen. Rein rechnerisch spricht das Torverhältnis hauchzart für Werlte, die mit „nur“ -2 die Abwehrreihen immerhin noch halbwegs dicht halten konnten. Laxten mit -4 hingegen weiß: Abwehr kann jeder, wir machen’s spannender. Und so gehen beide Teams mit dem Wissen aufs Feld: Man hat schon mal gewonnen, man weiß also, wie es sich anfühlt und man hätte bitte gern sofort wieder so ein Erlebnis. Nur dumm, dass der Gegner denselben Plan hat. Mein Tipp: ein 1:1, mit Chancen auf beiden Seiten und der Erkenntnis, dass man sich den Sieg vielleicht fürs nächste Mal aufgehoben hat. Aber eins ist sicher: Für Gesprächsstoff am Bierstand ist gesorgt.

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr SV Concordia Emsbüren Emsbüren ASV Altenlingen 1965 Altenlingen 15:00 PUSH

Es gibt Geschichten, die schreibt nur der Amateurfußball. Eine davon: „Wenn der FuPa-Mann am Spielfeldrand steht, punktet der ASV Altenlingen immer.“ Blöd nur: Am Sonntag steht er nicht da, sondern fährt in die ganz andere Richtung. Das bedeutet für die ASV-Fans vor allem eins: Taschentücher bereithalten. Oder doch nicht? Denn mal ehrlich: Serien sind dazu da, um zu reißen. Altenlingen hat schließlich auch Schwefingen die Serie geklaut wie ein Fuchs den Sonntagsbraten, warum also nicht auch die eigene? Die Gastgeber aus Emsbüren haben zuletzt am 03.08.2025 einen Sieg gefeiert. Seitdem gibt’s Tore satt, auf beiden Seiten. Man könnte fast sagen: Bei Concordia ist immer Spektakel garantiert, die Frage ist nur, auf welchem Ende der Anzeigetafel am Ende mehr Lampen brennen. Vergangenes Wochenende gab’s immerhin ein Remis bei Vorwärts Nordhorn II. Altenlingen hingegen kommt mit breiter Brust. Und wenn die Abwehr von Concordia so offen bleibt wie ein Dorfladen am Samstagmorgen, dann wird der ASV seine Chance zu nutzen wissen.