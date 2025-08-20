Mehr Flanken als Fakten - Tipps, Tore und ein Herz fürs Wochenende

42 Buden in sieben Partien, der dritte Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems 3 hatte mehr Tore als ein Sommerfest Freibier. Und weil heute Abend noch das Nachholstück SV Langen gegen Olympia Laxten auf dem Spielplan steht, könnten sogar theoretisch weitere sieben Treffer dazukommen. Das Schöne daran: unentschieden geht dann nicht. Irgendwer jubelt öfter und vielleicht ist es heute Abend endlich mal die Schulte-Elf. Mein Bauchgefühl sagt: 4:3.

Heute, 20:00 Uhr SV Langen SV Langen SV Olympia Laxten Laxten 20:00 live PUSH

Und während Langen und Laxten also noch ihre Tore sortieren, schiebt sich der vierte Spieltag schon frech dazwischen. Mittendrin: Joshua Echelmeyer, der in dieser herrlich verrückten Liga seine Tipps abgibt. Vorher durfte ich ihm noch drei Fragen stellen und er hat sie tatsächlich beantwortet. FuPa: Heute geht es für euch zum Aufsteiger SV Veldhausen 07. Nach der Niederlage zum Bezirksliga-Auftakt scheint ihr jetzt richtig in Fahrt zu kommen: 5 Tore gegen Altenlingen, 6 gegen Salzbergen und beide Spiele ohne Gegentor. Was läuft aktuell anders als noch im Spiel gegen Schwefingen? Joshua: Ich denke, dass nach und nach die Automatismen greifen und die neuen Spieler mit Papenbrock und Ahrens nun ihre Stärke voll einbringen können. Dazu kommt, dass unsere individuellen Pläne gegen den ASV und Salzbergen voll aufgegangen sind. FuPa: Was für ein Spiel erwartest du am Mittwoch, gerade nachdem Veldhausen zuletzt mit 6:3 gegen Bad Bentheim gewonnen hat? Joshua: Vor der Saison wurde Veldhausen schon als „kein normaler Aufsteiger“ betitelt. Das hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass man fast unangefochten aufgestiegen und Pokalsieger geworden ist und mit Egbers und Legtenborg zwei Spieler hat, die bei jeder Mannschaft der Liga Leistungsträger wären. Das Ergebnis gegen Bentheim ist daher keine allzu große Überraschung, viel mehr eine Bestätigung dafür, dass uns am Mittwoch ein richtig starker Aufsteiger erwartet. Flutlichtspiel, auswärts.. Ich erwarte eine Truppe, die tief steht, hart verteidigt und über ihre schnellen Jungs kontern und zum Torerfolg kommen will. Es wird eine harte Nuss für uns. FuPa: Und noch eine persönliche Frage: Spielst du eigentlich lieber unter der Woche oder am Wochenende? Joshua: Die Mischung macht’s! Aber wenn ich mich für eins entscheiden muss, dann ist es der klassische Fußballsonntag.

Heute, 20:00 Uhr SV Veldhausen 07 Veldhausen SG Freren 1921 Freren 20:00 PUSH

Joshua tippt: 1:2 Fupa: Wer einen Blick auf die Torjägerliste wirft, könnte fast meinen, die SG Freren habe ein Abo auf die vorderen Plätze: Jan-Hendrik Wecks führt mit sechs Treffern, Christoph Ahrens folgt mit drei. Dazwischen mischt sich Hendrik Egbers vom SV Veldhausen 07, der in nur drei Spielen schon fünfmal getroffen hat und damit eindrucksvoll zeigt, dass er genau weiß, wo das Tor steht. Mit so viel Offensivpower dürfte es heute kaum bei einem müden 0:0 bleiben. Mein Tipp: ein munteres 2:4. ➡️ Hier klicken für die Torjägerliste ⬅️

Joshua tippt: 3:1 Freitagabend-Flutlicht, Premiere für beide Teams: Zum ersten Mal in dieser Saison dürfen der SC Spelle-Venhaus II und der VfL Emslage an einem Freitag ran. Emslage hat bislang einen Sieg aus drei Spielen auf dem Konto und hoffentlich das 0:5 gegen Vorwärts Nordhorn II abgehakt. Spelle-Venhaus II dagegen: zwei Sonntage, zwei Siege - nur das Spiel unter der Woche ging verloren. Aber gut, das war eben auch Union Lohne. Die Vorzeichen sind also klar: Die Gadomski-Elf wirkt gefestigt, und zuhause dürfte sie den Ton angeben. Mein Tipp: ein solides 3:0.

Sa., 23.08.2025, 15:00 Uhr SV Olympia Laxten Laxten SV Union Lohne Union Lohne 15:00 live PUSH

Joshua tippt: 1:4 Samstag ist Feiertag in Laxten: Der Blau-Weiße Tag rollt ab 15 Uhr mit dem Duell gegen Union Lohne an. Dazu gibt’s das volle Programm - Kinderaction, Vereinsaufführungen, Ehrungen und später ab 18:30 Uhr die obligatorische Blau-Weiße Nacht. Alle Infos und Zeitplan auf: www.olympia-laxten.de Nur die Frage bleibt: Musste es ausgerechnet Union sein? Die haben am Sonntag Neuenhaus mal eben 7:1 aus dem Stadion geschossen. Laxten sei hier der Tipp gegeben: besser gar nicht erst ins Spiel kommen lassen. Problem: 90 Minuten sind eine verdammt lange Zeit. Am Ende spricht vieles für einen Auswärtssieg, aber der Laxtener Feierlaune dürfte das keinen Abbruch tun. Mein Tipp: 4:1 für Union, dafür geht die Nacht dann ganz sicher an Olympia. ➡️ Hier klicken für Lohne vs. Neuenhaus ⬅️

So., 24.08.2025, 14:00 Uhr SV Bad Bentheim Bad Bentheim SV Langen SV Langen 14:00 PUSH

Joshua tippt: 2:2 Stand jetzt treffen am Sonntag um 14 Uhr zwei Teams aufeinander, die noch ohne Punkt dastehen. Punktlosigkeit als verbindendes Element - Bentheim und Langen reichen sich am Tabellenende die Hand.

Zwar holt die Schulte-Elf heute den dritten Spieltag nach, doch Stand jetzt ist sie ebenso blank wie der SV Bad Bentheim. Deswegen muss es beim ersten Heimspiel endlich klappen für die Bentheimer. Die Auswärtsreisen nach Altenlingen (4:2) und Veldhausen (6:3) waren zwar torreich, aber nichts fürs Punktekonto. Also Bühne frei für einen wilden Nachmittag. Mein Tipp: 5:3 für den ältesten Sportverein der Grafschaft Bentheim. Drei Punkte, acht Tore und reichlich Stoff für den FuPa-Liveticker?

So., 24.08.2025, 14:00 Uhr SV Borussia 08 Neuenhaus Neuenhaus SV Sparta Werlte Werlte 14:00 PUSH

Joshua tippt: 1:1 Im Werlter WhatsApp-Kanal hieß es nach der letzten Partie: starke Leistung, aber die kleinen Fehler wurden gnadenlos bestraft. Ergebnis zu hoch, Chancenverwertung zu schwach und trotzdem ein Spiel, auf das man stolz sein kann. Kopf hoch, Jungs. Am Sonntag geht’s also um 14 Uhr nach Neuenhaus. Die Borussia hat gegen Lohne gezeigt, dass eine gute Halbzeit nicht reicht, denn Lohne braucht bekanntlich nicht mehr, um ein Spiel zu drehen. Trainer Steffen Wolf wird die passenden Worte im Training schon gefunden haben. Werlte reist mit einem ordentlichen Gefühl an, trotz der Niederlage gegen Spelle. Und so spricht vieles für ein Duell, in dem beide Teams nicht leer ausgehen. Mein Tipp: ein ehrliches 1:1 - kein Spektakel, aber einer dieser Sonntagnachmittage, die beide Seiten irgendwie zufrieden nach Hause gehen lassen und den Stadionsprecher aus Werlte in seinem Statement stärken.

So., 24.08.2025, 13:00 Uhr SV Vorwärts Nordhorn SV Vorwärts II SV Concordia Emsbüren Emsbüren 13:00 PUSH

Joshua tippt: 2:1 SV Vorwärts Nordhorn II gegen Concordia Emsbüren, das klingt nach einer Begegnung, in der beide Mannschaften ungefähr so gern auf Auswärts- oder Heimreisen gehen wie ich sonntags zum Frühjoggen. Concordia fremdelt auswärts zuverlässig, Vorwärts II weiß daheim bislang auch nicht so recht, ob das mit dem Gewinnen überhaupt ihr Ding ist. Immerhin: Unbesiegt sind sie, fünf Punkte aus drei Spielen, und mit einem Ausrufezeichen beim 2:2 in Lohne. Auch das 1:1 gegen Werlte war solide, und in Emslage wurde’s sogar so deutlich, dass gleich drei Nordhorner in die „Elf der Woche“ geschubst wurden. Konaté, Schultjan und Lammers - Namen, die so vertraut wirken, als stünden sie schon ewig im Spielberichtsbogen des Vereins. Anpfiff ist um 13 Uhr, eine Zeit, die eher nach Mittagessen bei Oma klingt, aber den Gastgebern offenbar schmeckt. Am Ende aber schnappt sich Concordia spät noch den verdienten Auswärtspunkt. Mein Tipp: ein versöhnliches 2:2 und alle fahren leicht grinsend nach Hause.

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr SF Schwefingen 1949 Schwefingen ASV Altenlingen 1965 Altenlingen 15:00 PUSH

Joshua tippt: 0:2 Der Spitzenreiter aus Schwefingen empfängt den ASV Altenlingen, vergangene Saison noch Vierter. Schwefingen marschiert bislang ohne Verlustpunkt durchs Tableau, während Altenlingen schon das ganze Gefühlsspektrum durchgekaut hat – Sieg, Niederlage, Remis. Besonders das 3:3 bei der Weißen Elf dürfte wie ein kleiner Sieg geschmeckt haben, schließlich drehte man dort in den allerletzten Minuten noch einen 1:3-Rückstand. Trainer Daniel Vehring hat genau hingeschaut, wie Kollege Jan Zevenhuizen seine Elf umstellte, damit das Unmögliche doch noch möglich wurde. Und so darf man sich in Schwefingen auf ein Spiel freuen, das weniger wegen Hacke-Spitze-Eins-zwei-drei glänzt, sondern wegen der Leidenschaft, die diesen Sport trägt – #AusLiebeZumFußball. Mein Tipp: ein schmatzendes 3:3, und alle sind satt und zufrieden.

Mi., 27.08.2025, 20:00 Uhr VfL Weiße Elf Nordhorn Weiße Elf SV Alemannia Salzbergen Salzbergen 20:00 PUSH

Joshua tippt: 3:1 Weiße Elf Nordhorn gegen Alemannia Salzbergen, gespielt wird aber erst am 27. März 2025. Warum? Nun, vielleicht weil in Salzbergen gerade niemand Lust auf die „Elf der Woche“ hat. Und bei der Weißen Elf ist die Formkurve auch noch auf der Suche nach sich selbst, auch wenn das 3:3 gegen Altenlingen am Sonntag phasenweise ziemlich flott daherkam. Beim 3:1 dachte man schon, der Deckel sei drauf. Aber wie man weiß: 80 bis 85 ordentliche Minuten reichen nicht, solange der Schiedsrichter noch nicht Feierabend gemacht hat. Salzbergen muss heute erst noch im Pokal gegen Eintracht Nordhorn ran, und dass man sich danach eine Woche Pause gönnt, ist nur menschlich.

Heute, 19:30 Uhr SV Alemannia Salzbergen Salzbergen SV Eintracht Nordhorn SVE Nordhorn 19:30 PUSH

Trotzdem: Auswärts hat die Alemannia bislang wenig Eindruck hinterlassen. Darum mein Tipp - ein kurzes, schmerzloses 2:0 für die Weiße Elf.