Mehr Flanken als Fakten - Tabellenführer ladt zum Tanz

Donnerstagabend an der Dorfstraße. 19 Uhr. Die Sonne steht tief, die Mücken stehen Spalier, und irgendwo riecht es schon nach Bratwurst. Schwefingen, frisch gebackener Tabellenführer, will die Tabellenführung nicht nur verteidigen, sondern am liebsten laminieren lassen.
Der Gegner? SV Concordia Emsbüren. Aufsteiger. Im Gepäck: ein 1:4 vom letzten Sonntag, das in etwa so gut riecht wie eine vergessene Sporttasche im Juli. Aber Vorsicht: Schon am ersten Spieltag schickten sie Nordhorns Weiße Elf auf die stille Treppe.
Trainer Daniel Vehring weiB: "Von Anfang an 100% auf den Platz bringen!" - was, wenn wir ehrlich sind, bei sommerlichen Temperaturen ungefähr 87% sein werden, plus 13% Bratwurstduft.
Und während Schwefingen noch überlegt, ob man nach dem Spiel direkt ins Schwefingen OpenAir rübergeht oder doch erst duscht, hofft Emsbüren auf den überraschungscoup und darauf, dass Schwefingens Defensive nicht wie am Grill steht: schön offen.
Prognose: 90 Minuten Bezirksliga-Feinkost. Mein Tipp ist 3:1