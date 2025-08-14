Mehr Flanken als Fakten - Tabellenführer ladt zum Tanz

Donnerstagabend an der Dorfstraße. 19 Uhr. Die Sonne steht tief, die Mücken stehen Spalier, und irgendwo riecht es schon nach Bratwurst. Schwefingen, frisch gebackener Tabellenführer, will die Tabellenführung nicht nur verteidigen, sondern am liebsten laminieren lassen.

Der Gegner? SV Concordia Emsbüren. Aufsteiger. Im Gepäck: ein 1:4 vom letzten Sonntag, das in etwa so gut riecht wie eine vergessene Sporttasche im Juli. Aber Vorsicht: Schon am ersten Spieltag schickten sie Nordhorns Weiße Elf auf die stille Treppe.