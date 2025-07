Mehr Flanken als Fakten - Meine Bezirksliga-Orakelrunde

Es ist wieder soweit: Die Bezirksliga klopft an die Tür, die Kassenhäuschen werden entstaubt, und irgendwo im Emsland oder in der Grafschaft Bentheim kramt ein Linienrichter schon mal vorsorglich die gelbe Fahne raus. Wie schon im Bericht „Drei Plätze, drei Geschichten - mein Streifzug durchs Emsland“ groß angekündigt, lehne ich mich jetzt endgültig so weit aus dem Fenster, dass ich vermutlich den Rasen des nächsten Sportplatzes sehe. Denn eins ist klar: Die Meisterschaft geht nur über den SV Union Lohne. Letzte Saison war ihnen auf der Zielgeraden ein bisschen die Luft ausgegangen, kann passieren und so zog die Eintracht aus Nordhorn kurz vor der Ziellinie um nasenlänge vorbei. Aber mit Grau und Kildau ist der Kader jetzt so aufgebrezelt, dass Dennis Brode es im FuPa-Interview ganz trocken rausgehauen hat: „Wir wollen ganz oben angreifen.“ Und wenn das einer so selbstbewusst sagt, muss es ja stimmen oder er hat einfach gute PR.

Hinter Lohne stapeln sich die Aspiranten auf die Plätze 2 bis 6 wie Bratwürste beim Sportfestgrill: SG Freren, ASV Altenlingen, Bad Bentheim, Weiße Elf Nordhorn und der SV Langen. Freren, weil Florian Hoff seine Jungs seit Amtsantritt stetig hochtaktet, und man inzwischen das Gefühl hat, die könnten auch auf dem Mond noch ein hohes Pressing spielen. Altenlingen punktet mit einem Trainerstab, der sogar einen „Playbook“ im Rucksack hat. Bei Bad Bentheim hat zwar in der Landesliga die Abstiegsfalle zugeschnappt, aber mit neuem Trainer wird der Wind da frischer wehen. Und dass die Weiße Elf solide arbeitet, weiß man längst auch in der letzten Grafschaft-Kneipe und darüber hinaus. Warum uns der SV Langen überraschen wird? Tobias Schulte erklärt’s besser als ich: „Zwischen Taktiktafel und Familienfrühstück.“ Wer will da noch widersprechen? Die Plätze 7 bis 11 sind traditionell das Reich der Mannschaften, die zwischen „unangenehm zu bespielen“ und „ach, die gibt’s auch noch?“ schwanken. Salzbergen hat schon beim Sparkassencup gezeigt, dass sie an die letzte Saison anknüpfen können. Spelle-Venhaus II und Vorwärts Nordhorn II sind die Joker-Truppen, wenn von oben Verstärkung kommt, geht’s nach vorne, wenn nicht, gibt’s Kaffee und Kuchen. Schwefingen? Da bringt Daniel Vehring in seinem neunten Jahr pure Beständigkeit - „Acht Jahre Leidenschaft“ eben, auch wenn’s jetzt schon das neunte ist. Und Concordia Emsbüren unter Simon Thiering? Wenn der so weitermacht wie in der Kreisliga, könnte er selbst die Eckfahne wiederbeleben. Oder eben die halbe Liga ärgern.

Und dann bleibt noch das berühmte Kellergewölbe, Plätze 12 bis 16. Veldhausen 07 als Aufsteiger wird den Schwung der letzten Saison mitnehmen, wie lange, wird sich zeigen, wenn die ersten Herbststürme durch die Liga wehen. Sparta Werlte? Souverän aufgestiegen, aber zum Schluss im Schneckentempo und die momentanen Testspielergebnisse sprechen Bände. Olympia Laxten hat eigentlich genug Qualität, um da unten nicht zu landen, aber Qualität muss halt auch auf den Platz, nicht nur ins Mannschaftsfoto. Borussia Neuenhaus dümpelt traditionell irgendwo zwischen Platz 11 und „Nächstes Jahr wird alles besser“. Und der VfL Emslage? Neuer Trainer, neuer Aufbau, neues Projekt. Oliver Peters sagt: „Zurück an alter Wirkungsstätte.“ Klingt gut, aber jetzt müssen Taten folgen. Das war sie also, meine Vorschau in die Zukunft der Bezirksliga. Mehr Kaffeesatz als Datenanalyse, mehr Flanken als Fakten. Aber hey, wenn ihr’s anders seht, meldet euch einfach. FuPa ist schließlich ein Mitmachportal, und Mitmachen heißt auch, sich an meiner Orakelei zu reiben. Bis dahin: Einen erfolgreichen Saisonstart, wenig Verletzungen, faire Spiele und vergesst nicht: Fußball ist doch gar nicht so wichtig!