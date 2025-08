Mehr Flanken als Fakten - Luca wirft einen Blick in die Glaskugel

Mein Name ist Luca Brinkers, ich bin 20 Jahre alt und komme aus Neuringe. Die letzten drei Jahre war ich dort fester Bestandteil des Trainerteams, habe aber zur neuen Saison eine Pause eingelegt und bin erstmal zurückgetreten. Stillstehen kommt für mich aber nicht infrage: Zur Saison 2025/26 habe ich das Amt des U19-Trainers bei der JSG Niedergrafschaft übernommen, nachdem ich zuvor bereits in der Rückrunde gemeinsam mit zwei Kollegen die U-17 betreut habe.

Neben der Arbeit an der Seitenlinie bin ich auch am Mikrofon aktiv: Ab dieser Saison kommentiere ich die Regionalliga-Heimspiele des SV Meppen auf Nordfv.tv – eine spannende neue Aufgabe.

Was mich am Amateurfußball fasziniert, ist ganz klar der Fußball selbst: enge Regionen, leidenschaftliche Derbys und vor allem der Zusammenhalt in den Teams, die Woche für Woche ohne großen finanziellen Anreiz alles geben. Egal ob 4. Kreisklasse oder Bundesliga, für mich ist Fußball Leidenschaft pur.

Für die Rubrik „Mehr Flanken als Fakten“ möchte ich meinen Blick in die Glaskugel werfen und meine Einschätzung zum zweiten Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems 3 abgeben. Als Trainer und Fußballfan liebe ich es, Spiele zu analysieren, aber am Ende bleibt der Amateurfußball oft unberechenbar, genau das macht ihn so spannend. Meine Tipps kommen also mit einer Portion Bauchgefühl, gewürzt mit dem Wissen von der Seitenlinie.