Mehr Flanken als Fakten - Alena fordert den „FuPa-Mann“ raus

Mehr Flanken als Fakten: Wer besser tippt, kriegt Besuch von FuPa

In letzter Zeit trudeln ja immer öfter Anfragen ein, ob man nicht mal hier und da bei einem Spiel vorbeischaut, ein paar Fotos macht und das Ganze dokumentiert. Aber wo zieht man da die Grenze?

Da brachte mich Alena auf eine genialen Idee: In der Rubrik „Mehr Flanken als Fakten“ wird einfach getippt! 🎯

Und zwar ein kompletter Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems 3.

So läuft’s:

Gewinne ich den Tipp oder er endet unentschieden → bleibe ich entspannt zuhause. (Außer der Tipp-Artikel geht viral mit mindestens 1551 Aufrufen bis zum Spieltagschluss, dann pack ich doch noch meine Kamera ein 📸).

Verliere ich das Ding → habe ich keine Ausrede: Dann komme ich zu einem Spiel meiner Wahl, mache Fotos, hau den Liveticker raus und schreibe natürlich auch den Spielbericht dazu.

👉 Mitmachen können nicht nur Einzelne, sondern auch ganze Mannschaften, bewerben ausdrücklich erwünscht!

Wer Bock hat, mit mir zu tippen und FuPa vielleicht mal auf seinen Platz zu locken, meldet sich einfach per WhatsApp 📱 015257354294. Dann suchen wir gemeinsam den passenden Spieltag aus.

Und denkt dran: Wer mutig tippt, kriegt Besuch oder eben nicht.

🔢 Punktesystem erklärt

✅ Richtiges Ergebnis (3 Punkte)

→ Exakter Spielstand wurde korrekt vorhergesagt (z. B. Tipp: 2:1, tatsächliches Ergebnis: 2:1)

➕ Tendenz richtig (2 Punkte)

→ Richtiger Sieger wurde vorhergesagt, aber das Ergebnis ist nicht exakt (z. B. Tipp: 3:1, tatsächliches Ergebnis: 2:0)

➖ Sieger oder Unentschieden richtig (1 Punkt)

→ Nur die Richtung stimmt (z. B. Tipp: 1:1, tatsächliches Ergebnis: 2:2 oder Tipp: 1:0, tatsächliches Ergebnis: 3:1)

Hallo Alena,

du hast dir gewünscht, dass ich eins eurer Spiele mit Kamera und Liveticker begleiten und zum sechsten Bezirksliga-Spieltag sollst du außerdem als Tipp-Expertin ran. Bevor wir aber auf die Partien schauen, drei kurze Fragen:

FuPa: Warum bist du von der FSG Twist wieder zurück zum SV Olympia Laxten gegangen?

Alens: Ich wollte aus körperlichen und gesundheitlichen Gründen kürzer treten. Laxten hat letztes Jahr eine Ü32 gegründet, der ich beigetreten bin. So lange mein Körper mitmacht, suche ich jedoch die Herausforderung in der ersten Damenmannschaft. Ein paar ehemalige Mitspielerinnen sind noch dort und ich wurde herzlich empfangen.

FuPa: Was bedeutet dir Fußball und warum hast du jetzt noch den Schiedsrichter Lehrgang besucht? Glückwunsch zum bestehenden der Prüfung!

Alena: Danke für die Glückwünsche! Fußball ist ein unglaublich wichtiger Teil in meinem Leben. Er hat mich damals davor bewahrt, zu tief in meine Magersucht abzusinken und war immer ein Stabilisator in meinem Leben. Deshalb hat dieser Sport einen sehr hohen und emotionalen Stellenwert für mich. Allerdings komme auch ich körperlich an meine Grenzen und wollte mich nun aus anderer (Schiedsrichter-)Perspektive dem Fußball annähern.

FuPa: Wo siehst Du diese Saison Borussia Dortmund?

Alena: Oh je, muss ich das wirklich beantworten? Ich hoffe natürlich auf einen Champions League Platz! Wir werden sehen, wie sie es diese Saison meistern. Vielleicht etwas souveräner und weniger spannend als letzte Saison.