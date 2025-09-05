Mehr Flanken als Fakten - Alena fordert den „FuPa-Mann“ raus

Mehr Flanken als Fakten: Wer besser tippt, kriegt Besuch von FuPa
In letzter Zeit trudeln ja immer öfter Anfragen ein, ob man nicht mal hier und da bei einem Spiel vorbeischaut, ein paar Fotos macht und das Ganze dokumentiert. Aber wo zieht man da die Grenze?
Da brachte mich Alena auf eine genialen Idee: In der Rubrik „Mehr Flanken als Fakten“ wird einfach getippt! 🎯
Und zwar ein kompletter Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems 3.
So läuft’s:
Gewinne ich den Tipp oder er endet unentschieden → bleibe ich entspannt zuhause. (Außer der Tipp-Artikel geht viral mit mindestens 1551 Aufrufen bis zum Spieltagschluss, dann pack ich doch noch meine Kamera ein 📸).
Verliere ich das Ding → habe ich keine Ausrede: Dann komme ich zu einem Spiel meiner Wahl, mache Fotos, hau den Liveticker raus und schreibe natürlich auch den Spielbericht dazu.
👉 Mitmachen können nicht nur Einzelne, sondern auch ganze Mannschaften, bewerben ausdrücklich erwünscht!
Wer Bock hat, mit mir zu tippen und FuPa vielleicht mal auf seinen Platz zu locken, meldet sich einfach per WhatsApp 📱 015257354294. Dann suchen wir gemeinsam den passenden Spieltag aus.
Und denkt dran: Wer mutig tippt, kriegt Besuch oder eben nicht.
🔢 Punktesystem erklärt
✅ Richtiges Ergebnis (3 Punkte)
→ Exakter Spielstand wurde korrekt vorhergesagt (z. B. Tipp: 2:1, tatsächliches Ergebnis: 2:1)
➕ Tendenz richtig (2 Punkte)
→ Richtiger Sieger wurde vorhergesagt, aber das Ergebnis ist nicht exakt (z. B. Tipp: 3:1, tatsächliches Ergebnis: 2:0)
➖ Sieger oder Unentschieden richtig (1 Punkt)
→ Nur die Richtung stimmt (z. B. Tipp: 1:1, tatsächliches Ergebnis: 2:2 oder Tipp: 1:0, tatsächliches Ergebnis: 3:1)
Hallo Alena,
du hast dir gewünscht, dass ich eins eurer Spiele mit Kamera und Liveticker begleiten und zum sechsten Bezirksliga-Spieltag sollst du außerdem als Tipp-Expertin ran. Bevor wir aber auf die Partien schauen, drei kurze Fragen:
FuPa: Warum bist du von der FSG Twist wieder zurück zum SV Olympia Laxten gegangen?
Alens: Ich wollte aus körperlichen und gesundheitlichen Gründen kürzer treten. Laxten hat letztes Jahr eine Ü32 gegründet, der ich beigetreten bin. So lange mein Körper mitmacht, suche ich jedoch die Herausforderung in der ersten Damenmannschaft. Ein paar ehemalige Mitspielerinnen sind noch dort und ich wurde herzlich empfangen.
FuPa: Was bedeutet dir Fußball und warum hast du jetzt noch den Schiedsrichter Lehrgang besucht? Glückwunsch zum bestehenden der Prüfung!
Alena: Danke für die Glückwünsche! Fußball ist ein unglaublich wichtiger Teil in meinem Leben. Er hat mich damals davor bewahrt, zu tief in meine Magersucht abzusinken und war immer ein Stabilisator in meinem Leben. Deshalb hat dieser Sport einen sehr hohen und emotionalen Stellenwert für mich. Allerdings komme auch ich körperlich an meine Grenzen und wollte mich nun aus anderer (Schiedsrichter-)Perspektive dem Fußball annähern.
FuPa: Wo siehst Du diese Saison Borussia Dortmund?
Alena: Oh je, muss ich das wirklich beantworten? Ich hoffe natürlich auf einen Champions League Platz! Wir werden sehen, wie sie es diese Saison meistern. Vielleicht etwas souveräner und weniger spannend als letzte Saison.
Am 6. Spieltag tritt die SG Freren im Nachholspiel gegen Union Lohne an.
Beide Teams gehören aktuell zur Spitzengruppe der Bezirksliga Weser-Ems 3. Freren rangiert mit 9 Punkten auf Platz 3, Lohne ist noch ungeschlagen und belegt Rang 2 (11 Punkte). In der Vorsaison behielt die SG Freren in beiden direkten Duellen die Oberhand. Ob es am angesetzten Termin, dem 12.11.2025, noch immer ein echtes Topspiel sein wird, hängt vom weiteren Saisonverlauf ab, in dieser Woche wäre es jedenfalls das Spiel der Runde.
Alena tippt: 3:3 - Mein Tipp: 2:2
Am Sonntag wartet für Sparta mit dem SV Bad Bentheim ein Gegner auf Augenhöhe. „Wir machen keine schlechten Spiele, nur vorne müssen wir endlich effektiver werden. Wenn der Knoten platzt, dann geht’s hier richtig rund“, so Keil kämpferisch.
Sparta Werlte geht mit einer etwas besseren Ausgangslage ins Spiel, ein knapper 2:1-Erfolg erscheint realistisch. Sollte Bad Bentheim allerdings früh überzeugen und Sparta seinen Schwachpunkt nicht in den Griff bekommen, ist auch ein 1:1 Unentschieden möglich. Oder platzt bei Bentheim endlich der Knoten?
Alena tippt: 0:1 - Mein Tipp: 1:2
Am Samstag treffen mit Laxten (Platz 9, 7 Punkte, 7:10 Tore) und Emslage (Platz 11, 6 Punkte, 8:13 Tore) zwei Tabellennachbarn aufeinander. Beide Teams starteten mit Höhen und Tiefen in die Saison. Während Laxten etwas stabiler wirkt, hat Emslage zuletzt mit einem Sieg neues Selbstvertrauen getankt.
Es dürfte ein Duell auf Augenhöhe werden. Leichte Vorteile bringt Emslage durch das jüngste Erfolgserlebnis mit, während Laxten auf seine Heimstärke setzen kann. Alles spricht für ein enges Match – mit Chancen auf ein Remis oder einen knappen Sieg für eine der beiden Seiten.
➡️ FuPa Spiel des Tages ⬅️
Alena tippt: 2:1 - Mein Tipp: 2:2
Ein Abend, den Borussia Neuenhaus so schnell nicht vergessen wird: Kapitän und Mannschaftsgesicht Robin Mers bestreitet vorerst sein letztes Spiel, bevor ihn eine längere Auslandsreise mit Start in Australien erwartet.
Angesichts der bisherigen Saisonverläufe könnte das Spiel sehr eng werden, ein knapper Heimerfolg für Neuenhaus oder ein Auswärtstor für Nordhorn II sind ebenso denkbar wie ein Unentschieden.
Alena Tippt: 2:2 - Mein Tipp: 1:1
Am 6. Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems 3 trifft die U23 des SC Spelle-Venhaus auf den SV Concordia Emsbüren.
Spelle steht mit 9 Punkten aus 5 Spielen auf Rang 5 und überzeugt vor allem durch seine Offensive (16 Tore). Concordia hingegen kommt mit 5 Punkten nur schwer in Fahrt und rangiert auf Platz 12. Zwar ist das Torverhältnis mit 11:11 ausgeglichen, doch die fehlende Konstanz macht sich in der Tabelle bemerkbar.
Die Favoritenrolle liegt klar bei den Gastgebern, die mit Heimstärke und Offensivpower antreten. Concordia wird dagegen alles versuchen, um auswärts zu überraschen.
Alena tippt: 2:0 - Mein Tipp: 2:1
ASV Altenlingen geht als klarer Favorit ins Heimspiel gegen Alemannia Salzbergen. Während Altenlingen mit 8 Punkten solide in die Saison gestartet ist, steckt Salzbergen mit nur 3 Punkten und schwacher Defensive im Tabellenkeller. Alles deutet auf einen Heimsieg hin.
Alena tippt: 2:1 - Mein Tipp: 2:0
SF Schwefingen führt die Liga an mit 12 Punkten (4 Siege, 1 Niederlage; 15:9 Tore).
SV Veldhausen 07 rangiert am unteren Ende der Tabelle mit 3 Punkten (1 Sieg, 4 Niederlagen; 10:13 Tore).
Somit trifft die Tabellenspitze auf fast das Tabellenende, eine klare Ausgangslage klar zugunsten der Gäste aus Schwefingen?
Schwefingen muss Hendrik Egbers in den Griff bekommen!
Alena tippt: 3:0 - Mein Tipp: 2:1
VfL Weiße Elf Nordhorn mit zwei Siegen in Serie, zuhause wollen sie die Serie ausbauen.
SV Langen - brandgefährlich in der Offensive, zuletzt mit einem späten Siegtreffer.
In der Vorsaison gewann Weiße Elf beide Duelle, diesmal wieder ein Heimjubel?
Alena tippt: 1:2 - Mein Tipp: 2:2