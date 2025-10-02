Mehr Fakten als Flanken: Der zerstückelte 10. Spieltag

Bezirksliga, 10. Spieltag - diesmal in handlichen Stücken.
Los geht’s schon heute Abend, 02.10., mit einem Dreierpack unter Flutlicht. Um 20 Uhr steigt das Spitzenspiel zwischen der SG Freren und Spelle-Venhaus II. Während sich die SG den Begriff „Topspiel“ auf die Brust pinnen darf, bringt Spelle II das Etikett „Reservenstärke“ mit. Parallel dazu will Veldhausen 07 gegen Langen endlich das Ruder rumreißen, gegen die Mannschaft, die auswärts bislang eher Punkte verteilt als eingesammelt. Und auch Altenlingen steht zeitgleich auf dem Platz, allerdings vor der schweren Aufgabe namens Sparta Werlte. Klingt nicht nach Feierabendfußball.
Am Sonntag geht’s dann weiter. Olympia Laxten lädt Concordia Emsbüren um 15 Uhr auf den Rasen, ein Duelle mit leichter Brisanz. In Meppen gibt’s derweil das Derby Schwefingen gegen Emslage, was traditionell für volle Bänke und kurze Wege sorgt. Und in der Grafschaft heißt es Bad Bentheim gegen Borussia Neuenhaus: zwei Teams, beide ein bisschen angeschlagen, die sich gegenseitig Mut oder Punkte zuschieben könnten. Anstoß dort schon um 14 Uhr.
Wer dann denkt, der Spieltag sei erledigt, täuscht sich. Am 08.10. wartet in Nordhorn noch das Stadtduell zwischen der Weißen Elf und Vorwärts II. Lokalkolorit, Kunstrasen und die Frage: wem gönnt die Nachbarschaft die drei Punkte?
Und schließlich, fast schon als Zugabe, am 15.10.: Salzbergen gegen Union Lohne. Tabellenlage klar, Rollenverteilung auch, die Frage bleibt höchstens, ob Rendi Kildau wieder trifft und ob die Alemannia trotzdem das rettende Ufer in Sichtweite behält.
So zerstückelt der Spieltag also daherkommt, langweilig wird er nicht. Eher wie eine Wundertüte in mehreren Akten.
Bezirksliga-Donnerstag in Veldhausen: Wenn der Heimbonus den Unterschied macht
Donnerstagabend, Flutlicht in Veldhausen. Der SV Veldhausen 07 bittet den SV Langen zum Tanz, Anstoß um 20 Uhr. Ein Spiel, das nach Papierform nach Bezirksliga klingt.
Veldhausen, seit Wochen auf Diät, was Liga-Punkte angeht, zehrt immer noch vom 17. August. Damals gab es gegen Bad Bentheim den bislang einzigen Dreier in der Bezirksliga. Und doch: Totgesagte leben länger. Denn im Bezirkspokal funktioniert es wie geschmiert- Emsbüren, die Weiße Elf und Schüttorf mussten sich schon verabschieden. Offenbar haben die Veldhauser eine eigene Rangordnung eingeführt: Pokal ja, Liga eher so mittel.
Der SV Langen reist an mit einem Heimbonus, der allerdings im Bus bleiben muss. Zuhause eine Macht, Schwefingen und Freren können das bestätigen. Unterwegs dagegen herrscht eher Handgepäckstimmung: Erst ein magerer Auswärtspunkt, dazu das frühe Pokalaus in Rhede. Ein Muster, das Mut macht für Veldhausen.
Und so läuft es wie bestellt: Veldhausen gewinnt mit 2:0. Keine Gala, keine Sensation, einfach nur ein ehrlicher Bezirksliga-Heimsieg. Während die Gastgeber den Moment feiern, richtet Langen den Blick schon wieder auf das nächste Heimspiel, wo die Welt für sie ja meist ein bisschen freundlicher ist.
Bezirksliga-Topspiel unter Flutlicht: Freren gegen Spelle II
Donnerstagabend, Flutlicht an, und in Freren riecht es nach Bezirksliga-Romantik. Der Vierte gegen den Dritten, beide mit 16 Punkten, beide mit der Gewissheit: Hier geht heute was. SG Freren mit acht Spielen und einem Start, wie man ihn ungefähr erwarten konnte. Der SC Spelle-Venhaus II dagegen: eine Reserve, die bisher mehr ist als das Anhängsel der „Ersten“ - vielmehr ein Team, das Woche für Woche überrascht und dafür mittlerweile Respekt in der ganzen Bezirksliga einsammelt.
Zahlen gibt’s auch: Markus Egbers, der Mann mit dem Torriecher, hat schon achtmal getroffen und dreimal vorbereitet. Dahinter lauert Jan-Hendrik Wecks mit sieben Toren und einer Vorlage, zwei Namen, die am Donnerstagabend in Freren nicht auf dem Spielberichtsbogen fehlen dürfen.
Und so steht das Spiel sinnbildlich für diese Liga: ehrgeizig, manchmal wild, gelegentlich mit einem Ausrutscher versehen, aber immer mit Herz. Die Fans dürfen sich auf einen offenen Schlagabtausch freuen. Ein Ergebnis? Nun ja, ein torloses Remis wirkt bei diesem Aufeinandertreffen ungefähr so wahrscheinlich wie eine Pommesbude ohne Majo. Ein 2:2, irgendwo zwischen Spannung und Zufriedenheit, läge in der Luft.
ASV Altenlingen – SV Sparta Werlte
Eine Woche Zeit zum Wundenlecken hatte der ASV Altenlingen nach der Niederlage im Spitzenspiel gegen Union Lohne. Mit 14 Punkten aus acht Spielen ist die Lage trotzdem solide – nur vier Zähler fehlen zur Tabellenspitze.
Der Aufsteiger aus Werlte reist mit elf Punkten aus neun Partien an. Vier Punkte Abstand zur Abstiegszone sind für den Neuling schon mal ein Polster, dazu gab’s zuletzt ein respektables 0:0 gegen Schwefingen.
Und doch könnte es das Wochenende von Jan Zevenhuizen werden: Am Donnerstag drei Punkte gegen Sparta, am Freitag dann im Legenden-Duell schwindelig getanzt von Ailton. Ein 3:1 für den ASV und ein langes Wochenende, das man nicht so schnell vergisst.
SV Olympia Laxten vs. SV Concordia Emsbüren
Wenn man beim Blick aufs Ergebnis gleich zweimal hinschaut, hat der Fußball meistens gute Geschichten parat. So geschehen am letzten Spieltag: Olympia Laxten stolziert mit einem 6:0 aus Neuenhaus zurück, als hätten sie gerade die Champions League in der Tasche. Vier Spieler in der Elf der Woche, das ist schon fast eine eigene WhatsApp-Gruppe.
Auch Concordia Emsbüren darf sich über einen kleinen Befreiungsschlag freuen. Gegen denselben Gegner, der sie zu Saisonbeginn noch aus dem Bezirkspokal gekegelt hatte, gelang diesmal die Revanche. 3:2 hieß es am Ende gegen Veldhausen und das nach einem Pokaltrauma, das nun wohl endgültig verarbeitet ist.
Am Sonntag treffen also zwei Teams aufeinander, die zuletzt ordentlich Selbstvertrauen getankt haben. Man kann davon ausgehen, dass keiner von beiden auch nur einen Zentimeter Rasen freiwillig hergibt. Und weil sich in solchen Duellen die Waage oft besonders standhaft zeigt, liegt ein 2:2 mit Toren auf beiden Seiten in der Luft. Kein Drama, kein Spektakel, aber ein Ergebnis, mit dem beide ganz gut leben könnten.
Derbyzeit in Meppen: Schwefingen gegen Emslage
Am Sonntag, den 5. Oktober 2025, wird in Schwefingen nicht einfach nur gekickt, sondern Derbygeschichte geschrieben. SF Schwefingen empfängt den VfL Emslage und das Stimmungsbarometer zeigt: Spannung mit Lokalkolorit.
Das letzte Duell liegt nicht weit zurück. Am 16. März 2025 kämpften beide Teams noch Schulter an Schulter im Tabellenkeller, die Luft war dünn, die Punkte rar. Emslage nahm damals mit einem 3:0-Heimsieg das Glück mit, Schwefingen die Ernüchterung.
Heute hat sich die Szenerie verschoben, zumindest zur Hälfte. Schwefingen segelt in bislang ungeahnte Höhen, während der VfL Emslage auf dem vorletzten Tabellenplatz festhängt. Sechs Punkte, vier Spiele ohne Sieg: Das ist kein Sprint, das ist Stolperlauf. Oliver Peters warnte schon vor der Saison, was auf den Klub zukommen könnte, er sollte recht behalten.
Und doch: Ein Derby macht seine eigenen Gesetze. Emslage reist nicht als Favorit, aber mit dem Wissen, dass man in Schwefingen nur bestehen kann, wenn man das Spiel nicht vor Anpfiff schon verloren gibt. Glauben ist hier keine Floskel, sondern Währung.
Am Ende steht ein 1:1 auf der Anzeigetafel. Kein Feuerwerk, kein Drama, dafür zwei Fanlager, die zufrieden in den Sonntagabend spazieren. Ein Derby eben. Nicht schön, aber ehrlich.
Punkteteilung im Burggraben
Sonntag, 14 Uhr in der Burgstadt: Wenn der älteste Sportverein der Grafschaft Bentheim zum Heimspiel bittet, klingt das nach Fußball mit Geschichte und an diesem Nachmittag auch nach Fußball mit Geduld.
Die Gäste aus Neuenhaus reisen mit schwerem Gepäck an. Seit dem Abschied von Robin Mers hat Borussia die Punktejagd ein wenig verlernt, ein Zähler aus vier Partien ist eher dünne Kost. Zehn Punkte nach neun Spielen bedeuten Tabellenplatz zehn, drei Zähler über der gefürchteten Abstiegszone, das ist so komfortabel wie eine Parkbank im November. Die jüngste Niederlage gegen Olympia Laxten half dem Selbstvertrauen erwartungsgemäß nicht, doch Trainer Steffen Wolf hatte immerhin eine Woche Zeit, um an den Stellschrauben zu drehen.
Auch Bad Bentheim kam zuletzt mit hängenden Köpfen vom Platz. Das 0:5 in Spelle-Venhaus II war ein Rückschritt, gerade nachdem man zuvor sieben Punkte aus drei Spielen eingesammelt hatte und so etwas wie Aufbruchsstimmung durchs Stadion zog. Die Euphorie war damit erst mal wieder Geschichte.
Und so trafen sich am Sonntag zwei Teams, die gerade mehr Fragen als Antworten im Gepäck haben. Das Ergebnis? Ein 1:1, das sich wie ein friedlicher Waffenstillstand anfühlte. Beide Nachbarn in der Tabelle konnten damit bestens leben, kein Gewinner, kein Verlierer, aber immerhin ein ruhiger Ausklang fürs lange Wochenende.
Bezirksliga, Mittwochabend-Flutlicht am Ootmarsumer Weg
Die Weiße Elf hat sich nach einem Start wie ein alter Diesel - stotternd, aber immerhin zuverlässig - mittlerweile in die obere Tabellenhälfte geschoben. 14 Punkte aus 9 Spielen, Platz 7. Klingt stabil.
Nun kommt mit Vorwärts Nordhorn II die Mannschaft, die derzeit jedem Gegner den Abend ein wenig verdirbt. Eine Niederlage bislang, und zuletzt sogar Freren erst in der Nachspielzeit den Stecker gezogen: 94. Minute, Ausgleich, Topspiel nicht verloren. Das ist die Art von Punkt, den man in die Vereinschronik kritzelt.
Austragungsort: der Kunstrasen am Ootmarsumer Weg. Ein Platz, der die romantische Ausrede vom „schlechten Geläuf“ schon im Ansatz zunichte macht. Hier rollt der Ball zuverlässig, Ausrutscher sind reine Charakterfrage.
Die Ausgangslage also klar: Beide Teams mit dem Blick nach oben, beide mit genug Selbstbewusstsein, um die Stadtteile in Nordhorn für zwei Stunden zur Derby-Zone zu erklären. Und wenn am Ende ein 2:2 auf der Anzeigetafel steht, wird niemand wirklich böse sein. Außer vielleicht der Platzwart, der kann die Gummikrümel dann wieder aus dem Tornetz kehren.
Bezirksliga-Mittwoch in Salzbergen.
Die Alemannia steckt nach 8 Spielen mit nur 7 Punkten in Regionen der Tabelle, die man sich vor der Saison lieber nicht ausgesucht hätte. Noch ist das rettende Ufer nur einen Punkt entfernt, aber das Wasser steigt, und gegen Union Lohne gibt es nicht gerade den bequemsten Steg dorthin.
Denn Lohne, Tabellenführer und bisher ungeschlagen, wirkt wie ein Team, das sich höchstens selbst aus dem Konzept bringen kann. Zwar sind ein paar Unentschieden dabei, die vielleicht irgendwann in der Abrechnung zwicken, aber bisher hält das Gerüst stabil. Trainer Dennis Brode weiß, wie man seine Mannschaft bei Laune hält, und solange der Nimbus der Unschlagbarkeit nicht ins Wanken gerät, darf man am Nordlohner Weg weiterhin nach oben schauen.
Und vorne? Dort steht Rendi Kildau, derzeit Torschützenkönig, und vermutlich schon wieder in Lauerstellung. In Salzbergen fragt man sich deshalb weniger, ob er trifft, sondern eher, in welcher Minute der Ball diesmal ins Netz segelt. Ein 3:0 für Union Lohne, das klingt nüchtern, fast sachlich. Aber manchmal sind Bezirksliga-Mittwoche eben genau das: nüchtern und sachlich.