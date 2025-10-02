Mehr Fakten als Flanken: Der zerstückelte 10. Spieltag

Bezirksliga, 10. Spieltag - diesmal in handlichen Stücken. Los geht’s schon heute Abend, 02.10., mit einem Dreierpack unter Flutlicht. Um 20 Uhr steigt das Spitzenspiel zwischen der SG Freren und Spelle-Venhaus II. Während sich die SG den Begriff „Topspiel“ auf die Brust pinnen darf, bringt Spelle II das Etikett „Reservenstärke“ mit. Parallel dazu will Veldhausen 07 gegen Langen endlich das Ruder rumreißen, gegen die Mannschaft, die auswärts bislang eher Punkte verteilt als eingesammelt. Und auch Altenlingen steht zeitgleich auf dem Platz, allerdings vor der schweren Aufgabe namens Sparta Werlte. Klingt nicht nach Feierabendfußball.

Am Sonntag geht’s dann weiter. Olympia Laxten lädt Concordia Emsbüren um 15 Uhr auf den Rasen, ein Duelle mit leichter Brisanz. In Meppen gibt’s derweil das Derby Schwefingen gegen Emslage, was traditionell für volle Bänke und kurze Wege sorgt. Und in der Grafschaft heißt es Bad Bentheim gegen Borussia Neuenhaus: zwei Teams, beide ein bisschen angeschlagen, die sich gegenseitig Mut oder Punkte zuschieben könnten. Anstoß dort schon um 14 Uhr. Wer dann denkt, der Spieltag sei erledigt, täuscht sich. Am 08.10. wartet in Nordhorn noch das Stadtduell zwischen der Weißen Elf und Vorwärts II. Lokalkolorit, Kunstrasen und die Frage: wem gönnt die Nachbarschaft die drei Punkte?

Und schließlich, fast schon als Zugabe, am 15.10.: Salzbergen gegen Union Lohne. Tabellenlage klar, Rollenverteilung auch, die Frage bleibt höchstens, ob Rendi Kildau wieder trifft und ob die Alemannia trotzdem das rettende Ufer in Sichtweite behält. So zerstückelt der Spieltag also daherkommt, langweilig wird er nicht. Eher wie eine Wundertüte in mehreren Akten. Heute, 20:00 Uhr SV Veldhausen 07 Veldhausen SV Langen SV Langen Bezirksliga-Donnerstag in Veldhausen: Wenn der Heimbonus den Unterschied macht Donnerstagabend, Flutlicht in Veldhausen. Der SV Veldhausen 07 bittet den SV Langen zum Tanz, Anstoß um 20 Uhr. Ein Spiel, das nach Papierform nach Bezirksliga klingt. Veldhausen, seit Wochen auf Diät, was Liga-Punkte angeht, zehrt immer noch vom 17. August. Damals gab es gegen Bad Bentheim den bislang einzigen Dreier in der Bezirksliga. Und doch: Totgesagte leben länger. Denn im Bezirkspokal funktioniert es wie geschmiert- Emsbüren, die Weiße Elf und Schüttorf mussten sich schon verabschieden. Offenbar haben die Veldhauser eine eigene Rangordnung eingeführt: Pokal ja, Liga eher so mittel. Der SV Langen reist an mit einem Heimbonus, der allerdings im Bus bleiben muss. Zuhause eine Macht, Schwefingen und Freren können das bestätigen. Unterwegs dagegen herrscht eher Handgepäckstimmung: Erst ein magerer Auswärtspunkt, dazu das frühe Pokalaus in Rhede. Ein Muster, das Mut macht für Veldhausen. Und so läuft es wie bestellt: Veldhausen gewinnt mit 2:0. Keine Gala, keine Sensation, einfach nur ein ehrlicher Bezirksliga-Heimsieg. Während die Gastgeber den Moment feiern, richtet Langen den Blick schon wieder auf das nächste Heimspiel, wo die Welt für sie ja meist ein bisschen freundlicher ist. Heute, 20:00 Uhr SG Freren 1921 Freren SC Spelle-Venhaus Spelle-Venh. II Bezirksliga-Topspiel unter Flutlicht: Freren gegen Spelle II Donnerstagabend, Flutlicht an, und in Freren riecht es nach Bezirksliga-Romantik. Der Vierte gegen den Dritten, beide mit 16 Punkten, beide mit der Gewissheit: Hier geht heute was. SG Freren mit acht Spielen und einem Start, wie man ihn ungefähr erwarten konnte. Der SC Spelle-Venhaus II dagegen: eine Reserve, die bisher mehr ist als das Anhängsel der „Ersten" - vielmehr ein Team, das Woche für Woche überrascht und dafür mittlerweile Respekt in der ganzen Bezirksliga einsammelt. Zahlen gibt's auch: Markus Egbers, der Mann mit dem Torriecher, hat schon achtmal getroffen und dreimal vorbereitet. Dahinter lauert Jan-Hendrik Wecks mit sieben Toren und einer Vorlage, zwei Namen, die am Donnerstagabend in Freren nicht auf dem Spielberichtsbogen fehlen dürfen. Und so steht das Spiel sinnbildlich für diese Liga: ehrgeizig, manchmal wild, gelegentlich mit einem Ausrutscher versehen, aber immer mit Herz. Die Fans dürfen sich auf einen offenen Schlagabtausch freuen. Ein Ergebnis? Nun ja, ein torloses Remis wirkt bei diesem Aufeinandertreffen ungefähr so wahrscheinlich wie eine Pommesbude ohne Majo. Ein 2:2, irgendwo zwischen Spannung und Zufriedenheit, läge in der Luft. Heute, 20:00 Uhr ASV Altenlingen 1965 Altenlingen SV Sparta Werlte Werlte ASV Altenlingen – SV Sparta Werlte Eine Woche Zeit zum Wundenlecken hatte der ASV Altenlingen nach der Niederlage im Spitzenspiel gegen Union Lohne. Mit 14 Punkten aus acht Spielen ist die Lage trotzdem solide – nur vier Zähler fehlen zur Tabellenspitze. Der Aufsteiger aus Werlte reist mit elf Punkten aus neun Partien an. Vier Punkte Abstand zur Abstiegszone sind für den Neuling schon mal ein Polster, dazu gab's zuletzt ein respektables 0:0 gegen Schwefingen. Und doch könnte es das Wochenende von Jan Zevenhuizen werden: Am Donnerstag drei Punkte gegen Sparta, am Freitag dann im Legenden-Duell schwindelig getanzt von Ailton. Ein 3:1 für den ASV und ein langes Wochenende, das man nicht so schnell vergisst. So., 05.10.2025, 15:00 Uhr SV Olympia Laxten Laxten SV Concordia Emsbüren Emsbüren SV Olympia Laxten vs. SV Concordia Emsbüren Wenn man beim Blick aufs Ergebnis gleich zweimal hinschaut, hat der Fußball meistens gute Geschichten parat. So geschehen am letzten Spieltag: Olympia Laxten stolziert mit einem 6:0 aus Neuenhaus zurück, als hätten sie gerade die Champions League in der Tasche. Vier Spieler in der Elf der Woche, das ist schon fast eine eigene WhatsApp-Gruppe.