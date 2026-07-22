Mehr Fakten als Flanken - der Emslandliga-Check

Die Emslandliga startet mit einem neuen Gesicht in die Saison 2026/27. Gleich fünf Mannschaften sind neu dabei, während sechs Vereine die Liga verlassen haben. Wer sind die Neuen? Was hat sich bei den etablierten Teams getan? Und welche Geschichten stecken hinter den 15 Vereinen? Im FuPa-Format „Mehr Fakten als Flanken“ stellen wir bis zum Saisonstart jede Mannschaft vor.

Der Aufstieg über die Relegation im Sommer 2025 war ein Meilenstein für den SV Eltern. Ein Jahr später hat der Aufsteiger seine erste Saison in der Kreisliga Emsland erfolgreich gemeistert. Mit dem Klassenerhalt im Rücken, einem eingespielten Trainerteam und gezielten Verstärkungen soll nun der nächste Entwicklungsschritt folgen.

Das erste Kreisliga-Jahr ist geschafft

Mit dem Aufstieg über die Relegation zur Saison 2024/25 erfüllte sich der SV Eltern den Traum von der Kreisliga Emsland. Die Premierensaison in der neuen Spielklasse verlangte der Mannschaft einiges ab. Am Ende stand Platz 13 und damit der verdiente Klassenerhalt.

Für einen Aufsteiger war das die wichtigste Erkenntnis: Der SV Eltern kann in der Kreisliga bestehen. Die Erfahrungen aus der ersten Saison bilden nun das Fundament für das zweite Jahr.

Kontinuität als Trumpf

Während viele Vereine im Sommer personelle Veränderungen auf der Trainerbank vornehmen, setzt der SV Eltern weiter auf Kontinuität. Julian Forsting geht in seine dritte Saison als Cheftrainer, Michael Peiffer bleibt spielender Trainer und startet ebenfalls in sein drittes Jahr.

Gerade nach einer lehrreichen Premierensaison ist diese Konstanz ein wichtiger Vorteil. Mannschaft und Trainer kennen die Anforderungen der Liga inzwischen genau und können gezielt an den Stellschrauben arbeiten.

Zwischen Glanzleistungen und deutlichem Lehrgeld

Die erste Kreisliga-Saison verlief mit großen Ausschlägen. Der SV Eltern zeigte immer wieder, dass er mit den etablierten Mannschaften der Liga mithalten kann, musste aber auch schmerzhafte Rückschläge hinnehmen. Besonders das 0:12 beim SV Surwold machte deutlich, wie anspruchsvoll die neue Spielklasse sein kann.

Gleichzeitig bewies die Offensive ihre Qualitäten. Mit 65 erzielten Toren gehörte der Aufsteiger keineswegs zu den harmlosen Teams der Liga. Die 98 Gegentreffer zeigten jedoch, wo der größte Verbesserungsbedarf liegt. Gelingt es, defensiv stabiler zu werden und die deutlichen Ausreißer zu vermeiden, dürfte sich der SV Eltern auch tabellarisch weiterentwickeln.

Neue Verantwortung in der Offensive

Der größte personelle Verlust betrifft den Angriff. Jannis Schnebeck, der mit 20 Saisontoren bester Torschütze der vergangenen Spielzeit war, wechselte zum Landesligisten SV Holthausen-Biene. Sein Abgang hinterlässt eine große Lücke.

Der SV Eltern reagierte jedoch auf dem Transfermarkt und verpflichtete Niklas Kolakusic vom Haselünner SV. Der Offensivspieler soll neue Impulse setzen und dabei helfen, die verlorene Torgefahr aufzufangen.

Darüber hinaus wird die Verantwortung auf mehrere Schultern verteilt werden müssen. Michael Peiffer (8 Tore), Julian Egbers (7) sowie Kai Brinkhaus (6) und Michel Rolfers (6) haben bereits bewiesen, dass sie ihren Beitrag zum Offensivspiel leisten können.

Mehr Fakten als Flanken

Der SV Eltern startet mit einem entscheidenden Vorteil in seine zweite Kreisliga-Saison: Die schwierigste Hürde liegt bereits hinter der Mannschaft. Das erste Jahr nach dem Aufstieg wurde erfolgreich gemeistert. Mit Julian Forsting und Michael Peiffer bleibt das Trainerteam unverändert, während mit Niklas Kolakusic gezielt die Offensive verstärkt wurde.

Die Aufgaben für die neue Saison sind klar erkennbar. Der Verlust von Jannis Schnebeck muss im Kollektiv aufgefangen werden, gleichzeitig gilt es, die Defensive zu stabilisieren und die großen Leistungsschwankungen der Premierensaison abzustellen. Gelingt das, dürfte der SV Eltern den nächsten Schritt machen und sich dauerhaft in der Kreisliga Emsland etablieren.