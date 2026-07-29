Mehr Fakten als Flanken - der Emslandliga-Check von René Diebel · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser

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Die Emslandliga startet mit einem neuen Gesicht in die Saison 2026/27. Gleich fünf Mannschaften sind neu dabei, während sechs Vereine die Liga verlassen haben. Wer sind die Neuen? Was hat sich bei den etablierten Teams getan? Und welche Geschichten stecken hinter den 15 Vereinen? Im FuPa-Format „Mehr Fakten als Flanken“ stellen wir bis zum Saisonstart jede Mannschaft vor. Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest mir Feedback geben? Schreibe mir gerne direkt hier!

Was folgt auf die perfekte Saison? Das 100. Jubiläumsjahr hätte für den SV Dalum kaum besser verlaufen können. Als ungeschlagener Meister der Kreisliga Mitte/Süd gelang dem SV Dalum der direkte Wiederaufstieg in die Opti-Wohnwelt-Emslandliga. Gleichzeitig stellte die Mannschaft die beste Defensive der Liga und wurde als fairstes Team Niedersachsens ausgezeichnet. Nach einer Saison, die in die Vereinsgeschichte eingehen dürfte, wartet nun die nächste Herausforderung: Kann der SV Dalum den Schwung mit in die Emslandliga nehmen und sich dort dauerhaft etablieren? Der perfekte Neustart im Jubiläumsjahr Der Grundstein für die erfolgreiche Saison wurde bereits vor dem ersten Spiel gelegt. Nach dem Abstieg aus der Emslandliga trennte sich der Verein vom bisherigen Trainerteam. Übergangsweise übernahm Norbert Koers die Verantwortung, ehe der SV Dalum mit Thomas Hessel seine Wunschlösung präsentierte.

Für den Inhaber der B-Lizenz war es die Rückkehr zu seinem Heimatverein. Gleichzeitig wartete auf ihn keine leichte Aufgabe. Mehrere Dalumer Eigengewächse verließen den Verein, der Kader musste neu aufgestellt werden. Gemeinsam mit Co-Trainer Mathias Auclair formte Hessel jedoch innerhalb kurzer Zeit eine Mannschaft, die sportlich und menschlich überzeugte. Die Entwicklung verlief nahezu perfekt. Der SV Dalum blieb in der gesamten Saison ohne Niederlage, kassierte lediglich 17 Gegentore und sicherte sich souverän die Meisterschaft der Kreisliga Mitte/Süd. Damit war der direkte Wiederaufstieg in die Opti-Wohnwelt-Emslandliga perfekt – ausgerechnet im Jahr des 100-jährigen Vereinsbestehens.