Mehr Fakten als Flanken - der Emslandliga-Check

Die Emslandliga startet mit einem neuen Gesicht in die Saison 2026/27. Gleich fünf Mannschaften sind neu dabei, während sechs Vereine die Liga verlassen haben. Wer sind die Neuen? Was hat sich bei den etablierten Teams getan? Und welche Geschichten stecken hinter den 15 Vereinen? Im FuPa-Format „Mehr Fakten als Flanken“ stellen wir bis zum Saisonstart jede Mannschaft vor.
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Das 100. Jubiläumsjahr hätte für den SV Dalum kaum besser verlaufen können. Als ungeschlagener Meister der Kreisliga Mitte/Süd gelang dem SV Dalum der direkte Wiederaufstieg in die Opti-Wohnwelt-Emslandliga. Gleichzeitig stellte die Mannschaft die beste Defensive der Liga und wurde als fairstes Team Niedersachsens ausgezeichnet. Nach einer Saison, die in die Vereinsgeschichte eingehen dürfte, wartet nun die nächste Herausforderung: Kann der SV Dalum den Schwung mit in die Emslandliga nehmen und sich dort dauerhaft etablieren?
Der Grundstein für die erfolgreiche Saison wurde bereits vor dem ersten Spiel gelegt. Nach dem Abstieg aus der Emslandliga trennte sich der Verein vom bisherigen Trainerteam. Übergangsweise übernahm Norbert Koers die Verantwortung, ehe der SV Dalum mit Thomas Hessel seine Wunschlösung präsentierte.
Für den Inhaber der B-Lizenz war es die Rückkehr zu seinem Heimatverein. Gleichzeitig wartete auf ihn keine leichte Aufgabe. Mehrere Dalumer Eigengewächse verließen den Verein, der Kader musste neu aufgestellt werden. Gemeinsam mit Co-Trainer Mathias Auclair formte Hessel jedoch innerhalb kurzer Zeit eine Mannschaft, die sportlich und menschlich überzeugte.
Die Entwicklung verlief nahezu perfekt. Der SV Dalum blieb in der gesamten Saison ohne Niederlage, kassierte lediglich 17 Gegentore und sicherte sich souverän die Meisterschaft der Kreisliga Mitte/Süd. Damit war der direkte Wiederaufstieg in die Opti-Wohnwelt-Emslandliga perfekt – ausgerechnet im Jahr des 100-jährigen Vereinsbestehens.
Der Wiederaufstieg war das Ergebnis einer geschlossenen Mannschaftsleistung. Statt von einem einzelnen Torjäger abhängig zu sein, verfügte der SV Dalum über mehrere torgefährliche Offensivspieler.
Mit jeweils zwölf Treffern führten Philipp Müller (23 Spiele) und Marcel Bahns (21 Spiele) die interne Torjägerliste an. Dahinter folgte Timo Goldenbow, der in nur 18 Einsätzen zehn Tore erzielte.
Diese offensive Ausgeglichenheit machte den Meister nur schwer auszurechnen und war einer der wichtigsten Gründe für die dominante Saison.
Auch nach dem Wiederaufstieg setzt der SV Dalum auf seinen eingeschlagenen Weg. Statt den Kader umfassend umzubauen, vertraut der Verein auf Kontinuität und gezielte Verstärkungen.
Mit Fabian Alferink kehrt ein bekanntes Gesicht vom ASV Altenlingen zurück. Dort kam der Offensivspieler überwiegend als Joker zum Einsatz und erzielte in 28 Bezirksligaspielen zehn Tore. Seine Erfahrung und Torgefahr sollen künftig wieder dem SV Dalum zugutekommen.
Ebenfalls zurück ist Levin Schneider, der nach einer Saison beim SV Olympia Laxten wieder das Trikot seines Heimatvereins trägt. Beide Rückkehrer kennen das Umfeld bestens und passen damit zur Philosophie des Vereins, auf Identifikation und Zusammenhalt zu setzen.
Der SV Dalum hat in seinem Jubiläumsjahr eine Saison gespielt, wie sie sich wohl jeder Verein wünschen würde. Ungeschlagener Meister, direkter Wiederaufstieg und gleichzeitig die fairste Mannschaft Niedersachsens, diese Kombination sucht ihresgleichen.
Mit lediglich 13 Gelben Karten stellte der SVD den besten Fairness-Wert aller niedersächsischen Mannschaften. Trainer Thomas Hessel führte dies unter anderem darauf zurück, dass seine Mannschaft dank ihrer spielerischen Qualität nur selten zu taktischen Fouls gezwungen war. Gleichzeitig machte er deutlich, dass sportlicher Erfolg und Fairness keineswegs selbstverständlich seien.
Mit Thomas Hessel und Mathias Auclair bleibt das Trainerteam unverändert, auch der Kader wurde gezielt statt grundlegend verändert. Die Rückkehrer Fabian Alferink und Levin Schneider ergänzen eine Mannschaft, die sich ihren Erfolg durch Geschlossenheit, defensive Stabilität und eine breit aufgestellte Offensive verdient hat.
Nach einer perfekten Saison beginnt nun das nächste Kapitel der Vereinsgeschichte. Die Euphorie des Jubiläumsjahres wird in der Emslandliga keine Punkte mehr bringen. Gelingt es dem SV Dalum jedoch, die Tugenden der vergangenen Spielzeit mitzunehmen, besitzt der Aufsteiger beste Voraussetzungen, sich diesmal dauerhaft in der höchsten Spielklasse des Fußballkreises Emsland zu etablieren.