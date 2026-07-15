Mehr Fakten als Flanken - der Emslandliga-Check

Beim SV Teglingen endet zur Saison 2026/27 eine erfolgreiche Ära. Nach fünf Jahren an der Seitenlinie verabschiedet sich Markus Koopmann, der den Verein sportlich nachhaltig geprägt hat. Sein Nachfolger wird Malte Bohse und mit ihm setzt der SV Teglingen konsequent den eingeschlagenen Weg fort: Vertrauen in die eigenen Reihen, die Förderung des Nachwuchses und eine langfristige Vereinsphilosophie.

Ein erfolgreicher Weg wird fortgesetzt

Als Markus Koopmann den SV Teglingen übernahm, begann eine der erfolgreichsten Phasen der jüngeren Vereinsgeschichte. Nach einer Orientierungsphase führte er die Mannschaft zum Aufstieg in die Kreisliga Emsland, dem ersten nach 17 Jahren und erreichte zudem das Kreispokalfinale. Auch nach dem Aufstieg etablierte sich der SV Teglingen in der Emslandliga und entwickelte sich zu einer festen Größe der Liga.

Mit Malte Bohse übernimmt nun ein Trainer, der den Verein bestens kennt. Der bisherige Coach der A1-Jugend der JSG Meppen/Teglingen/Schwefingen wagt den Schritt in den Herrenfußball und trifft dabei auf viele Spieler, die er bereits im Jugendbereich begleitet hat. Unterstützt wird er von Jan-Hubert Elpermann, der vom Oberligisten SC Spelle-Venhaus als spielender Co-Trainer nach Teglingen wechselt.

Der eigene Nachwuchs bleibt das Fundament

Die Personalplanung unterstreicht die Vereinsphilosophie. Gleich vier Spieler aus der JSG Meppen/Teglingen/Schwefingen rücken in den Emslandliga-Kader auf: Tom Jesper Dikken, Jakob Kremer, Carlo Sievering und Philipp Moss sollen den Konkurrenzkampf beleben und den nächsten Schritt im Herrenbereich gehen.

Mit Marius Vieler, der vom SF Schwefingen zu seinem Heimatverein zurückkehrt, sowie Johann Schimanski, der nach seiner Zeit beim SV Meppen III wieder das Trikot des SV Teglingen trägt, kommen zwei weitere Spieler hinzu, die den Verein und sein Umfeld bestens kennen. Zusammen mit Jan-Hubert Elpermann setzt der SVT auf eine Mischung aus Erfahrung, Rückkehrern und jungen Eigengewächsen.

Ausgeglichene Bilanz mit Potenzial

Die vergangene Saison schloss der SV Teglingen mit 54 erzielten Toren und 54 Gegentreffern ab. Diese ausgeglichene Bilanz spiegelt eine Mannschaft wider, die offensiv immer wieder ihre Qualitäten zeigte, gleichzeitig aber auch noch Entwicklungspotenzial in der Defensive besitzt.

Verlass war dabei vor allem auf Hendrik Krüßel, der in 28 Spielen 13 Tore erzielte und damit bester Torschütze der Mannschaft war. Seine Treffsicherheit dürfte auch in der kommenden Saison ein wichtiger Faktor im Offensivspiel der Teglinger sein.