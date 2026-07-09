Mehr Fakten als Flanken - Der Emslandliga - Check

– Foto: René Diebel

Die Emslandliga startet mit einem neuen Gesicht in die Saison 2026/27. Gleich fünf Mannschaften sind neu dabei, während sechs Vereine die Liga verlassen haben. Wer sind die Neuen? Was hat sich bei den etablierten Teams getan? Und welche Geschichten stecken hinter den 15 Vereinen? Im FuPa-Format „Mehr Fakten als Flanken“ stellen wir bis zum Saisonstart jede Mannschaft vor.

Der SV Surwold hat den Abstieg aus der Bezirksliga eindrucksvoll verarbeitet. In der ersten Saison zurück in der Emslandliga belegten die Grün-Weißen auf Anhieb Rang vier und gehörten damit wieder zu den stärksten Mannschaften der Liga. Vor der Spielzeit 2026/27 soll dieser positive Trend unter Trainer Marco Langen weitergehen.

Kontinuität auf der Trainerbank

Marco Langen geht beim SV Surwold in seine dritte Saison als Cheftrainer und hat die Mannschaft nach dem Bezirksliga-Abstieg wieder in ruhigeres Fahrwasser geführt. Statt lange mit dem verpassten Klassenerhalt zu hadern, etablierte sich der SV direkt wieder im oberen Tabellendrittel der Emslandliga und sammelte wertvolle Erfahrungen für die Zukunft.

Mit der dritten gemeinsamen Saison wächst auch die Hoffnung, den eingeschlagenen Weg konsequent fortzusetzen.

Tore sind genügend vorhanden

Ein wichtiger Baustein für die starke Spielzeit war die Offensive. Lukas Borgmann erzielte in der vergangenen Saison 18 Treffer und gehörte damit zu den treffsichersten Angreifern der Liga. Dahinter überzeugte Michael Eissing mit 14 Toren ebenfalls als verlässlicher Torjäger.

Mit gleich zwei zweistellig erfolgreichen Offensivspielern verfügt der SV Surwold über starke Argumente, um auch in der neuen Saison wieder eine gute Rolle in der Spitzengruppe der Emslandliga zu spielen.

Eigene Talente rücken nach

Große Veränderungen im Kader gibt es bislang nicht. Nach dem Stand der FuPa-Datenbank vom 9. Juli rücken mit Toni Stahl und Lukas Möller zwei Spieler aus der zweiten Mannschaft in den Emslandliga-Kader auf. Damit setzt der Verein seinen eingeschlagenen Weg fort und schenkt dem eigenen Nachwuchs das Vertrauen. Über Verabschiedungen haben wir hier berichtet.

Spitzengruppe wieder im Visier

Der SV Surwold hat in der vergangenen Saison gezeigt, dass der Bezirksliga-Abstieg keine langfristigen Spuren hinterlassen hat. Mit einem eingespielten Trainerteam, einer gefährlichen Offensive und gezielten Verstärkungen aus den eigenen Reihen sind die Voraussetzungen vorhanden, um sich auch in der Saison 2026/27 erneut im oberen Tabellendrittel der Emslandliga festzusetzen.

Ob am Ende sogar noch mehr möglich ist, wird sich zeigen, die Basis dafür haben sich die Grün-Weißen in den vergangenen beiden Jahren jedenfalls erarbeitet.