Mehr Fakten als Flanken - Der Bezirksliga-Check

Bis zum Saisonstart nimmt FuPa alle 16 Mannschaften der Bezirksliga Weser-Ems 3 unter die Lupe.
Der SV Suddendorf-Samern hat sich mit einer beeindruckenden Saison den Meistertitel in der Kreisliga Grafschaft Bentheim gesichert und steigt verdient in die Bezirksliga Weser-Ems 3 auf. Der perfekte Einstand des neuen Trainerteams legte den Grundstein für den Erfolg. Nun wartet die nächste Herausforderung und die beginnt gleich mit dem Abgang des Top-Torjägers.
Besser hätte der Einstand kaum verlaufen können: Sebastian Schmagt übernahm den SV Suddendorf-Samern zur Saison 2025/26 und führte die Mannschaft direkt in seiner ersten Spielzeit zur Meisterschaft der Kreisliga Grafschaft Bentheim. An seiner Seite arbeitet Co-Trainer Simon Schmagt, der bereits seit der Saison 2024/25 dem Trainerteam angehört.
Gemeinsam gelang es dem Trainerduo, der Mannschaft schnell eine klare Handschrift zu verleihen. Der Lohn war eine konstant starke Saison, die mit dem Meistertitel und dem Aufstieg in die Bezirksliga ihren verdienten Höhepunkt fand.
Die Zahlen der Aufstiegssaison sprechen für sich. Der SV Suddendorf-Samern gewann 21 seiner 26 Ligaspiele, spielte viermal unentschieden und musste sich nur einmal geschlagen geben. Mit 67 Punkten und einem Torverhältnis von 76:30 setzte sich die Mannschaft souverän an die Spitze der Kreisliga Grafschaft Bentheim.
Die Konstanz war dabei einer der größten Erfolgsfaktoren. Woche für Woche sammelte der SV SuSa Punkte und ließ der Konkurrenz kaum eine Chance. Der Meistertitel war die logische Konsequenz einer nahezu perfekten Saison.
Einen großen Anteil am Titelgewinn hatte Lennart Röseler. Der Angreifer erzielte in 25 Spielen 20 Tore und bereitete zwölf weitere Treffer vor. Zur neuen Saison schließt sich der Topscorer allerdings dem Landesligisten FC Schüttorf 09 an, ein Abgang, der sportlich nur schwer zu kompensieren sein dürfte.
Doch der Meister war keineswegs von einem einzelnen Spieler abhängig. Kai Stein überzeugte ebenfalls mit einer herausragenden Saison und kam in 26 Einsätzen auf 19 Tore sowie 13 Vorlagen. Damit gehörte auch er zu den prägenden Gesichtern der Meistermannschaft.
Selbst Sebastian Schmagt trug als Spieler seinen Teil zum Erfolg bei. Der Trainer erzielte in 17 Einsätzen sieben Tore und bewies damit, dass er seine Mannschaft nicht nur von der Seitenlinie führen konnte.
Der SV Suddendorf-Samern reist nicht als gewöhnlicher Aufsteiger in die Bezirksliga. Die Zahlen der vergangenen Saison sprechen eine deutliche Sprache: 21 Siege, vier Unentschieden, nur eine Niederlage und ein Torverhältnis von 76:30 dokumentieren die Dominanz des Meisters in der Kreisliga Grafschaft Bentheim.
Mit Sebastian und Simon Schmagt bleibt das erfolgreiche Trainerduo an Bord und sorgt für Kontinuität. Gleichzeitig wartet auf den Aufsteiger eine neue Herausforderung. Der Wechsel von Lennart Röseler zum Landesligisten FC Schüttorf 09 hinterlässt eine Lücke, die der SV SuSa als Mannschaft schließen muss.
Genau darin liegt die spannendste Frage der neuen Saison: War die Meisterschaft das Werk einzelner Unterschiedsspieler oder einer Mannschaft, die als Kollektiv funktioniert? Sollte Letzteres zutreffen, bringt der SV Suddendorf-Samern beste Voraussetzungen mit, um sich auch in der Bezirksliga schnell zu behaupten.