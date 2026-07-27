Mehr Fakten als Flanken - Der Bezirksliga-Check von ReDi · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser

Bis zum Saisonstart nimmt FuPa alle 16 Mannschaften der Bezirksliga Weser-Ems 3 unter die Lupe.

Vom Meister in die Bezirksliga und jetzt? Der SV Suddendorf-Samern hat sich mit einer beeindruckenden Saison den Meistertitel in der Kreisliga Grafschaft Bentheim gesichert und steigt verdient in die Bezirksliga Weser-Ems 3 auf. Der perfekte Einstand des neuen Trainerteams legte den Grundstein für den Erfolg. Nun wartet die nächste Herausforderung und die beginnt gleich mit dem Abgang des Top-Torjägers. Der perfekte Einstand Besser hätte der Einstand kaum verlaufen können: Sebastian Schmagt übernahm den SV Suddendorf-Samern zur Saison 2025/26 und führte die Mannschaft direkt in seiner ersten Spielzeit zur Meisterschaft der Kreisliga Grafschaft Bentheim. An seiner Seite arbeitet Co-Trainer Simon Schmagt, der bereits seit der Saison 2024/25 dem Trainerteam angehört.

Gemeinsam gelang es dem Trainerduo, der Mannschaft schnell eine klare Handschrift zu verleihen. Der Lohn war eine konstant starke Saison, die mit dem Meistertitel und dem Aufstieg in die Bezirksliga ihren verdienten Höhepunkt fand. Eine Meistersaison mit Ausrufezeichen Die Zahlen der Aufstiegssaison sprechen für sich. Der SV Suddendorf-Samern gewann 21 seiner 26 Ligaspiele, spielte viermal unentschieden und musste sich nur einmal geschlagen geben. Mit 67 Punkten und einem Torverhältnis von 76:30 setzte sich die Mannschaft souverän an die Spitze der Kreisliga Grafschaft Bentheim.