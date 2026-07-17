Mehr Fakten als Flanken - Der Bezirksliga-Check

– Foto: René Diebel

Bis zum Saisonstart nimmt FuPa alle 16 Mannschaften der Bezirksliga Weser-Ems 3 unter die Lupe.

Nach nur einem Jahr in der Emslandliga ist der SV Concordia Emsbüren zurück in der Bezirksliga Weser-Ems 3 und dort längst mehr als nur angekommen. Trainer Simon Thiering führte die Mannschaft zunächst zum direkten Wiederaufstieg und anschließend auf einen soliden achten Tabellenplatz. Nun soll der eingeschlagene Weg konsequent fortgesetzt werden.

In der darauffolgenden Spielzeit bewies Concordia, dass der Wiederaufstieg keine Eintagsfliege war. Mit Platz acht etablierte sich die Mannschaft im gesicherten Mittelfeld der Bezirksliga und schuf damit eine stabile Grundlage für die kommenden Jahre.

Als Simon Thiering den SV Concordia Emsbüren zur Saison 2024/25 übernahm, war das Ziel klar: die sofortige Rückkehr in die Bezirksliga. Dieses Vorhaben setzte die Mannschaft als Tabellenzweiter der Kreisliga Emsland erfolgreich um.

Gezielte Verstärkungen und der eigene Nachwuchs

In der Kaderplanung setzt der SV Concordia Emsbüren auf Kontinuität. Mit Leo Heuermann, der aus Brandlecht wechselt, sowie Torhüter Thomas Kollenberg, der vom Aufsteiger aus Lünne kommt, erhält der Kader gezielte Verstärkungen.

Darüber hinaus bleibt der eingeschlagene Weg bestehen: Immer wieder sollen Perspektivspieler aus der zweiten Mannschaft sowie aus der JSG an den Herrenbereich herangeführt werden. Damit setzt der Verein weiterhin auf eine gesunde Mischung aus Erfahrung und eigenen Talenten.

Bennet Frericks bleibt der Torgarant

Mit 59 erzielten Toren und 59 Gegentreffern schloss Concordia die vergangene Bezirksligasaison mit einer ausgeglichenen Torbilanz ab. Offensiv war vor allem auf Bennet Frericks Verlass. Der Angreifer erzielte 15 Tore und war damit bester Torschütze seiner Mannschaft.

Mehr Fakten als Flanken

Der SV Concordia Emsbüren hat den direkten Wiederaufstieg eindrucksvoll bestätigt. Nach Rang zwei in der Kreisliga folgte mit Platz acht eine sorgenfreie erste Saison zurück in der Bezirksliga. Unter Simon Thiering ist eine Mannschaft entstanden, die sich Schritt für Schritt weiterentwickelt.

Die Vereinsphilosophie bleibt dabei unverändert: gezielte Verstärkungen von außen, gleichzeitig aber konsequentes Vertrauen in den eigenen Nachwuchs. Genau diese Mischung könnte dafür sorgen, dass die Rückkehr in die Bezirksliga diesmal tatsächlich von Dauer ist.

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