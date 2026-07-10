Mehr Fakten als Flanken - Der Bezirksliga-Check

Bis zum Saisonstart nimmt FuPa alle 16 Mannschaften der Bezirksliga Weser-Ems 3 unter die Lupe. Heute: ASV Altenlingen

Der ASV Altenlingen geht mit Kontinuität, gezielten personellen Veränderungen und einer beeindruckenden Entwicklung in die Saison 2026/27. Nach Platz drei und Platz zwei in den vergangenen beiden Spielzeiten zählt die Mannschaft erneut zu den stärksten Teams der Bezirksliga Weser-Ems 3. Im 15. Bezirksligajahr stellt sich deshalb zwangsläufig eine Frage: Reicht es diesmal bis ganz nach oben?

Kontinuität als Fundament

Seit vielen Jahren gehört der ASV Altenlingen zu den festen Größen der Bezirksliga. Mit der Saison 2026/27 bestreiten die Blau-Weißen bereits ihre 15. Spielzeit in der Liga und haben sich in den vergangenen Jahren Schritt für Schritt an die Spitzengruppe herangearbeitet.

Nach Rang drei in der Saison 2024/25 folgte in der vergangenen Spielzeit mit Platz zwei die nächste Steigerung. Lediglich Meister SV Union Lohne lag am Ende vor dem ASV. Diese Entwicklung macht deutlich, dass Altenlingen inzwischen nicht mehr nur zur erweiterten Spitzengruppe gehört, sondern sich dauerhaft als Aufstiegskandidat etabliert hat.

Verstärkung auf und neben dem Platz

Auch abseits des Spielfeldes setzt der ASV auf Kontinuität und Entwicklung. Cheftrainer Jan Zevenhuizen kann weiterhin auf sein bewährtes Umfeld bauen. Neu im Trainerteam ist Marcus Tieke, der den Stab künftig verstärkt und zusätzliche Erfahrung einbringt.

Auch im Kader gibt es frische Impulse. Mit Felix Schmiederer und Justus Stoll begrüßt der ASV zwei Neuzugänge, die den Konkurrenzkampf innerhalb der Mannschaft weiter beleben sollen.

Dem gegenüber stehen einige personelle Veränderungen. Fabian Alferink kehrte zum SV Dalum zurück, zudem verließen Marcel Hofschröer und Leo Stemann die Mannschaft. Auch Torwarttrainer Philipp Trautmann beendete seine Tätigkeit beim ASV.

Der nächste Schritt?

Die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Saison sind vorhanden. Der Kern der Mannschaft ist zusammengeblieben, das Trainerteam wurde gezielt ergänzt und in den vergangenen beiden Jahren hat der ASV bewiesen, dass er konstant auf hohem Bezirksliganiveau spielen kann.

Die Konkurrenz in der Bezirksliga Weser-Ems 3 wird auch in dieser Saison groß sein. Dennoch dürfte Altenlingen erneut zu den ersten Mannschaften gehören, wenn es um die Frage nach den oberen Tabellenplätzen geht.

Ob im 15. Bezirksligajahr tatsächlich der große Wurf gelingt, wird sich erst in den kommenden Monaten zeigen. Die Ausgangslage dafür war in Altenlingen jedoch lange nicht mehr so vielversprechend wie vor dem Start der Saison 2026/27.

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