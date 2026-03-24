Mehr Erfahrung für die Zukunft: Eintracht Nordhorn stärkt seine U23

– Foto: SV Eintracht Nordhorn

Mit frischen Rückkehrern, Unterstützung aus der ersten Mannschaft und klarer Perspektive geht die U23 des SV Eintracht Nordhorn in die Saison 2026/27.

Die U23 des SV Eintracht Nordhorn erhält zur kommenden Spielzeit gezielte Unterstützung: Cheftrainer Engin Karsli kann künftig auf zusätzliche Erfahrung aus der ersten Mannschaft bauen. Mit Stefan Lako und Fabian Weidekat stoßen zwei weitere Spieler zum Team, die - ebenso wie Florian Kamp - ihre Qualität einbringen sollen.

Zudem kehren mit Koray Yesilkaya (Vorwärts Nordhorn) und David Barragan Castro (Fortuna Gronau) zwei bekannte Gesichter an den Heideweg zurück. Gemeinsam sollen sie die Entwicklung der jungen Mannschaft vorantreiben und für sportliche Stabilität sorgen.

Mit diesem klaren Konzept blickt der SV Eintracht Nordhorn optimistisch auf die Saison 2026/27, mit dem Ziel, jungen Spielern Perspektiven zu bieten und sie bestmöglich zu fördern.

Auch Zachary Hamm hebt die Rolle der U23 hervor: Eine starke und konkurrenzfähige zweite Mannschaft sei ein entscheidender Baustein für die nachhaltige Entwicklung. Gleichzeitig biete sie Nachwuchsspielern und regionalen Talenten die Möglichkeit, sich gezielt weiterzuentwickeln und den nächsten Schritt Richtung erste Mannschaft zu gehen.

Für U23-Teammanager Hartmut Vrielmann hat die zweite Mannschaft eine zentrale Bedeutung innerhalb des Vereins. Er sieht sie als wichtiges Fundament für die erste Mannschaft und zeigt sich mit der bisherigen Entwicklung zufrieden.

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