Mehr Entschlossenheit, weniger Naivität – Geretsried in Nördlingen

Viel Zeit zum Trainieren bleibt dem TuS Geretsried in dieser englischen Woche nicht. So bat Trainer Daniel Dittmann im Anschluss an das mit 0:3 verlorene Nachholspiel bei der U21 des TSV 1860 München am Mittwochabend, vor dem nächsten Match an diesem Samstag (14:30 Uhr) beim TSV Nördlingen nicht auf den Trainingsplatz. Stattdessen stand am Donnerstagabend „Gegnervorbereitung und Analyse“ in einem italienischen Restaurant auf dem Programm.

Denn die Reise in die im Unesco Geopark Ries gelegene 21 000-Einwohner-Stadt wird sicher keine Vergnügungsfahrt – auch wenn Nördlingen zudem an der Romantischen Straße liegt. „Das wird sehr eklig, noch dazu auswärts, auf deren riesigen Platz“, sieht Daniel Dittmann erneut eine mächtige Herausforderung auf sein Team zukommen. Zumal die Gastgeber mit dem Rückenwind von drei Siegen in Folge (darunter zuletzt einem 3:2 beim TSV 1860 München U21) antreten. Allerdings ist die Herausforderung anderer Art, als es das am Mittwoch in der von spielerischen Elementen geprägten Partie der Geretsrieder bei den Jung-Löwen der Fall war. „Nördlingen kennt sich im Tabellenkeller der Bayernliga aus, das wird für uns wieder eine ganz neue Erfahrung“, so der TuS-Coach. „Wir tun gut daran, die Naivität in Geretsried zu lassen.“ Im Rieser Sportpark gelte es, sich anderen Tugenden hinzugeben: „Wille, Zweikampfstärke, Entschlossenheit.“

Die wird es auch brauchen, um die Offensive der Schwaben um ihren Torjäger Simon Gruber, mit zwölf Treffer derzeit führender Stürmer in der Bayernliga-Torschützenliste, in den Griff zu bekommen. Gleichzeitig hat Dittmann in der Analyse der Niederlage am Mittwoch erneut eigene Defizite in der letzten Offensivreihe ausgemacht. „Wir spielen gut im ersten und zweiten Drittel und haben viel Ballkontrolle – aber im Angriff fehlt uns im Augenblick Geradlinigkeit und Tiefe. Das wird natürlich gegen Mannschaften wie 1860, die besser verteidigen, deutlich“, stellt der TuS-Coach fest. „Der eine oder andere mehr offensiv denkende Spieler täte uns gut“, ergänzt Dittmann mit Blick auf die derzeit verletzten Belmin Idrizovic und Daniel Krebs.