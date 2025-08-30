Mehr Effektivität vor dem Tor: TuS Holzkirchen empfängt Aufsteiger Aschau

Der TuS Holzkirchen trifft heute auf Aufsteiger SV Aschau. Beim dritten Heimspiel soll endlich der erste Sieg an der Haidstraße eingefahren werden.

Holzkirchen – So ganz überwunden hat man das bittere 2:2-Unentschieden vom vergangenen Sonntag in Waldperlach im Holzkirchner Lager noch nicht: Trotz drückender Überlegenheit in den ersten 45 Minuten mitsamt einer 2:0-Pausenführung verspielte der TuS den sicher geglaubten Sieg in der Schlussphase.

„Wir haben das direkt nach der Partie angesprochen“, sagt TuS-Coach Orhan Akkurt. „Es hat einfach die Effektivität vorm Tor gefehlt.“ Die soll im Heimspiel an diesem Samstag gegen den Aufsteiger SV Aschau (Anstoß um 14 Uhr) besser werden.

Für die Holzkirchner ist in der Rückschau auf das vergangene Wochenende wohl das einzig Positive, dass Andreas Bauer trotz seiner roten Karte nun doch auflaufen darf. Zur Erinnerung: Bauer sah in der hektischen Schlussphase nach einer äußerst umstrittenen Entscheidung wegen eines vermeintlich absichtlichen Handspiels auf der Torlinie rot.

Ausgleich hat "einen faden Beigeschmack"

Den fälligen Elfmeter verwandelte Waldperlach bekanntlich zum 2:2-Endstand. „Das hat in jedem Fall einen faden Beigeschmack“, meint TuS-Coach Akkurt. „Aber ich habe den Jungs auch gesagt, dass wir einfach nicht in der Lage waren, den Gegner zu killen.“

Nicht zuletzt deshalb dürften sich die Grün-Weißen gegen Aschau viel vorgenommen haben. Die TuS-Kicker warten noch immer auf den ersten Heimsieg und konnten bei ihren drei Auftritten an der Haidstraße bislang nur ein Tor erzielen. „Es ist jetzt an der Zeit, dass wir die guten Leistungen, die wir auswärts zeigen, auch einmal zu Hause an den Tag legen.“

Personelle Situation entspannt sich

Pünktlich zum Heimspiel beruhigt sich auch die zuletzt etwas angespannte personelle Situation. So kehren Stefan Hofinger und Tim Feldbrach aus ihren Urlauben zurück. Beide Akteure verfügten über „sehr, sehr große Qualität“, weiß Akkurt. Gut möglich also, dass der TuS-Übungsleiter die Angriffsreihe ein wenig verändern wird.

Vincent Erlacher ist nach seinem Platzverweis noch für eine Begegnung gesperrt. Robert Manole konnte nach seinem Infekt zwar wieder ins Training einsteigen, ein Einsatz von Anfang an dürfte jedoch ausgeschlossen sein.

„Sie haben schon Punkte gegen Mannschaften geholt, die um den Aufstieg spielen“

„Unser Kader wird aber wieder voller“, bestätigt Akkurt. Heißt auch: Der Konkurrenzkampf um die einzelnen Plätze dürfte wieder größer sein.

Derweil ist der Respekt vor dem Gegner durchaus groß. „Sie haben schon Punkte gegen Mannschaften geholt, die um den Aufstieg spielen“, sagt der Trainer. „Aschau wird im Kollektiv sehr gut sein.“ Dennoch will der TuS alles daran setzen, um zu Hause den Bock endlich umzustoßen.