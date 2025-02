Mehr Dynamik für die Außenbahn: Geretsried holt Oberliga-Kicker

Mit einer Partie gegen den SV Pullach setzen die Geretsrieder Landesligafußballer ihre Winter-Testspielreihe fort (Dienstag, 19.30 Uhr). Es ist etwas ungewöhnlich, in der Vorbereitung gegen Konkurrenten aus derselben Liga anzutreten. Aber zum einen gebe es zwischen ihm und seinem SVP-Kollegen Vinzenz Loist keine Dissonanzen, sagt TuS-Coach Daniel Dittmann, was so viel bedeutet wie: Man kommt gut miteinander aus. Und sportlich sehe er „weder besondere Vor- noch Nachteile“, zumal man in der Landesliga zu weit auseinander steht, als dass man sich im Rückspiel am 12. April dieses Jahres in die Quere kommen könnte: Der TuS ist Zweiter, Pullach der 17. Ein wesentlicher Aspekt, der für die Spielansetzung sprach: Unter der Woche sei es nicht so leicht, einen Landesliga-Gegner zu finden, „der in einer halben Stunde bei uns ist“, erläutert Dittmann.

Heute, 19:30 Uhr TuS Geretsried Geretsried SV Pullach SV Pullach 19:30 PUSH