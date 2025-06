"Mehr Drama geht nicht!"

Offiziell 1128 Zuschauer gaben beiden Mannschaften in Riegelsberg den verdienten und passenden Rahmen. Nach 22 Minuten musste die Begegnung aufgrund eines Gewitters unterbrochen werden. Als dann nach torloser erster Hälfte Geislauterns Lars Anton den Kopfballtreffer von Thomas Geibig zum 1:0 vorbereitete (57. Minute), war der Jubel in dessen Lager riesengroß. Und als dann Jeremy Stauffer per Freistoß sogar noch einen zweiten Treffer für den SV Geislautern nachlegte (66.), schien seine Mannschaft endgültig in Richtung Saarlandliga-Aufstieg einzubiegen. Doch weit gefehlt: Der SV Bliesmengen-Bolchen erzwang durch Tore von Paolo Valentini per Kopf (81.) sowie Lukas Becker (83.) doch noch die Verlängerung. In der Extraspielzeit fielen keine weiteren Tore mehr, so dass ein Elfmeterschießen über den Aufstieg in die höchste saarländische Amateurklasse entscheiden musste. Dort schien der SV Geislautern nach einem zunächst verschossenen Elfmeter von Jonas Stark bereits der Sieger zu sein, doch der Unparteiische entschied, dass sich Geislauterns Schlussmann dabei nicht regelkonform verhalten hatte. Der Wiederholungselfmeter von Stark saß dann. Und so ging es weiter - am Ende setzte sich der SV Bliesmengen-Bolchen denkbar knapp mit 10:9 nach Elfmeterschießen durch. Anschließend konnte der Partymarathon von Menge-Bolche beginnen. Man ist nun wieder Saarlandligist und darf sich unter anderem auf das traditionelle Bliestal-Derby gegen die DJK Ballweiler-Wecklingen freuen.