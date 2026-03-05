»Mehr Derby geht nicht«, aber: Es geht um mehr als Punkte und Prestige

Das Hinspiel des Regensburger Derbys gewann die Fortuna gegen den "kleinen" Jahn mit 3:1. – Foto: Florian Würthele

Es geht um mehr als Punkte und Tore. Es geht auch um das Prestige. "Uns trennen lediglich 15 Minuten Autofahrt. Mehr Derby geht nicht", ist Lucas Altenstrasser vor dem Stadtduell mit dem SSV Jahn Regensburg II am 23. Spieltag der Bayernliga Nord, richtig heiß. Dass Profis auf Amateure treffen und dass es nur gegen die Reserve geht, mindert dem Co-Spielertrainer von Fortuna Regensburg zufolge die Brisanz der Begegnung keinesfalls. Hinzu kommt noch, dass es mit dem ehemaligen SV-Torjäger Fabian Ziegler, der nur zum Stadtrivalen ausgeliehen ist, zu einem Wiedersehen kommt. So spricht nicht nur Jahn-Trainer Christoph Jank insgesamt von einem "spannenden Duell".

Es geht um mehr als Punkt und Tore. Es geht auch um mehr als das Prestige. Es geht darum, Leben zu retten. Rund um das oberpfälzische Gipfeltreffen findet am Samstag, 7. März, ab 16 Uhr eine Registrierungsaktion für Blutkrebspatienten am Kaulbachweg 31 statt. Siege werden nicht nur auf dem Spielfeld errungen... Spielfrei: FC Ingolstadt II

Freitag

Hendrik Baumgart (Trainer, Kornburg): "Es geht darum, kämpferisch aufzutreten und die tiefen Bodenverhältnisse und äußeren Bedingungen kompromisslos anzugehen. Wir müssen gleich punkten und haben nichts zu verschenken. Wir sind trotz vieler Einheiten verletzungsfrei durch die schwierigste Vorbereitung des Jahres gekommen. Erlangen hat den Vorteil, schon gespielt zu haben." Personal: Verletzt sind weiterhin Bastian Herzner (Knieprobleme) und Chris Kestel (Sprunggelenk).

Morgen, 19:00 Uhr SC Eltersdorf Eltersdorf Würzburger FV WürzburgerFV 19:00 live PUSH

Bernd Eigner (Trainer, Eltersdorf): "Wir hatten einen sehr guten Start in die Restrunde. Ein Sieg im Derby: Das pusht uns - und diese Energie wollen wir gleich mit ins Spiel gegen den WFV nehmen. Wir gehen zwar als Favorit in die Begegnung, sind aber natürlich gewarnt. Würzburg hat sich am Wochenende mit Disziplin und Einsatz den Dreier erkämpft. Deshalb erwarte ich ein zweikampfbetontes Spiel, in dem wir Kampf und Leidenschaft an den Tag legen und um jeden Zentimeter kämpfen müssen.“ Personal: Es gibt einige kleine Fragezeichen, die erst kurzfristig geklärt werden. Christian Breunig (Trainer, Würzburg): "Wir wollen den Schwung vom Gebenbach-Sieg mitnehmen und auch den Tabellenführer ärgern. Der Dreier zum Rückrundenstart hat der Mannschaft gut getan und das Selbstvertrauen gestärkt. Wir wissen, dass es eine schwere Aufgabe wird, aber wir fahren mit breiter Brust dorthin und wollen mutig auftreten." Personal: Die Lage entspannt sich. Simon Schäfer, Fabio Gobbo und Luis Wagner stehen wieder zur Verfügung. Fraglich sind Hendrik Hansen und Antonius Cosar.

Beim TSV Neudrossenfeld kommt es zum Oberfranken-Duell mit Bamberg. – Foto: Werner Franken

Daniel Stöcker (Sportlicher Leiter, Neudrossenfeld): "Das Oberfranken-Duell gegen Bamberg steht an, worauf wir uns natürlich freuen. Die Eintracht hatte etwas Probleme, sich in der Liga zu akklimatisieren - ist nun aber längst angekommen. Folglich sind sie für mich neben Eltersdorf Meisterschaftsfavorit. Wenn wir eine Chance haben wollen, müssen wir noch ein Stück energischer agieren als in Cham, wach sein bei zweiten Bällen, mehr antizipieren, bessere Restverteidigung... einfach insgesamt eine Schippe drauf legen. Und mal ganz lapidar gesagt: Die Chance auf einen Torerfolg besteht nur dann, wenn man auch auf selbiges schießt..." Personal: Lennart Krohn, Daniel Gareis und Lennart Wöhner könnten in den Kader zurückkehren Sascha Dorsch (Sportlicher Leiter, Bamberg): "Wir hätten in der vergangenen Woche gerne gespielt, weil wir einfach gut im Training sind und - trotz der Niederlage gegen Ingolstadt - selbstbewusst auftreten. Mit Neudrossenfeld haben wir nun fast ein Derby vor der Brust. Über die Jahre hat man viele der handelnden Akteure kennengelernt, so dass es auch ein kleines Wiedersehen wird und wir danach bestimmt ein Bier miteinander trinken." Personal: Auch wenn es kleinere Wehwehchen gibt: Alle Mann an Bord.

Morgen, 19:00 Uhr SpVgg SV Weiden SpVgg Weiden FSV Stadeln Stadeln 19:00 live PUSH

Michael Riester (Trainer, Weiden): "Das erste von zwei Heimspielen binnen fünf Tagen - und es ist sicherlich kein Geheimnis, dass wir uns selbst einen gewissen Druck durch die Niederlage im vergangenen Spiel auferlegt haben. Aber darin liegt auch unsere Chance, wenn du mit dem Rücken zur Wand stehst, gibt es nur eine Richtung und die wollen wir mit voller Kraft gehen - nach vorne!" Personal: Josef Rodler, Patrik Vacek und Christoph Fenninger konnten diese Woche nicht trainiert. Ob es bis Freitag reicht, ist ungewiss. Michael Lummer befindet sich noch auf Auslandsreise und Christoph Sibler wurde an der Hand operiert - er wird sechs bis acht Wochen fehlen. Paul Brand ist wieder einsatzfähig Manfred Dedaj (Trainer, Stadeln): "Das Spiel gegen Ingolstadt war hart umkämpft - wir sind froh, dass wir einen Punkt mitgenommen haben! Kräftemäßig hat man schon gemerkt, dass wir das erste Mal auf Rasen gespielt haben. Wir sind trotzdem zufrieden! Ein guter Start - aber darauf können wir uns nicht aufruhen. Die Tabelle interessiert niemanden, wir müssen einfach jede Woche Mentalität, Leidenschaft und fußballerische Qualität zeigen!" Personal: Der komplette Kader steht zur Verfügung - wenn auch manch Spieler noch nicht bei 100 Prozent ist. Samstag

Sven Zurawka (Trainer, Neumarkt): "Großschwarzenlohe ist gut gestartet. Sie werden deshalb mit einer gewissen Euphorie zu uns kommen. Nicht nur deshalb keine einfache Aufgabe - das haben wir schon beim Hinspiel-3:3 in Erfahrung gebracht. Das war damals zu wenig! Wir müssen dieses Mal versuchen, unser Spiel durch zu drücken." Personal: Es fehlen nur die ohnehin hinlänglich bekannten Langzeitausfälle.

Nach einer langen Vorbereitung, einigen Testspielen und zwei Spielabsagen geht es für die SpVgg Bayern Hof endlich los! – Foto: Mario Wiedel

Sa., 07.03.2026, 14:00 Uhr FC Coburg FC Coburg SpVgg Bayern Hof Bayern Hof 14:00 live PUSH

Lars Müller (Sportlicher Leiter, Coburg): "Wir haben vergangene Woche das Sechs-Punkte-Spiel in Regensburg verloren. Trotz einer guten Leistung konnten wir keine Zähler mitnehmen: Wir haben einfach zu viele Chancen liegen lassen. Die positiven Erkenntnisse wollen wir mit ins Derby gegen Hof nehmen. Es wird eine intensive Partie werden mit vielen rassigen Zweikämpfen. Für uns zählen natürlich nur die drei Heim-Punkte!" Personal: Sven Wieczorek und Luca Oikonomides befinden sich im Lazarett, Jason Geißendörfer ist fraglich. Thomas Popp (Sportlicher Leiter, Hof): "Nach der ellenlangen Vorbereitung hoffen wir, dass es jetzt am Samstag endlich wieder los geht. Das Spiel in Coburg ist für uns gleich richtungsweisend. Ein Zähler ist für uns das Mindestziel, um den Abstand nach hinten zu halten. Leicht wird die Aufgabe aber nicht. Die Vestekicker haben in Regensburg ein sehr gutes Spiel abgeliefert und unnötig verloren. Wir hingegen wissen nicht so recht wo wir stehen." Personal: Bis auf Daniel Pavlov (Rekonvaleszent nach Kreuzbandriss) stehen alle Spieler zur Verfügung.

Sa., 07.03.2026, 16:00 Uhr DJK Gebenbach Gebenbach ASV Cham ASV Cham 16:00 live PUSH

Dominic Rühl (Trainer, Gebenbach): "Mit dem kommenden Gegner erwartet uns im ersten Heimspiel des Jahres eine große Herausforderung. Wir müssen die Dinge, die wir im vergangenen Spiel noch nicht optimal umsetzen konnten, definitiv besser machen. Daran haben wir in der Trainingswoche gut gearbeitet." Personal: Keine Ausfälle. Faruk Maloku (Trainer, Cham): "Wir stellen uns auf eine intensive Begegnung auf Augenhöhe ein, bei der Kleinigkeiten den Ausschlag geben werden. Der aktuelle Tabellenplatz von Gebenbach spiegelt weder die tatsächliche Qualität noch die Entwicklung wider. Die Mannschaft verfügt über alle Eigenschaften, die man für die vordere Tabellenhälfte braucht. Das unterstreicht auch die Statistik von lediglich zwei Niederlagen aus den vergangenen zwölf Spielen. Gebenbach ist definitiv stärker, als es die Tabelle derzeit aussagt." Personal: Andre Adkins und Niko Becker sind verletzt. Hinter dem Einsatz von Lukas Leutner steht ein Fragezeichen.

Plichttermin! – Foto: Fortuna Regensburg

Sa., 07.03.2026, 17:00 Uhr SSV Jahn Regensburg SSV Jahn II SV Fortuna Regensburg SV Fortuna 17:00 live PUSH