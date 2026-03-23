Mehr Ballbesitz, keine Tore: Ahlerstedt/Ottendorf unterliegt knapp

Der SV Ahlerstedt/Ottendorf musste sich am Wochenende in der Frauen-Oberliga Niedersachsen West knapp mit 0:1 beim DJK-SV Bunnen geschlagen geben. In einer insgesamt chancenarmen Partie entschied ein Treffer in der Schlussphase die Begegnung zugunsten der Gastgeber.

Dabei waren es zunächst die Gäste, die mehr Spielanteile hatten, jedoch große Probleme mit den äußeren Bedingungen bekamen. „Ja, wir haben uns ein bisschen schwergetan. Wir hatten viele Spielanteile, konnten uns an diesen Platz nicht so gut gewöhnen“, erklärte Trainer Benjamin Saul. Vor allem der Untergrund setzte seiner Mannschaft zu: „Der war sehr tief, das war für uns ein größeres Problem.“

Trotz optischer Überlegenheit fehlte es Ahlerstedt/Ottendorf an Durchschlagskraft im letzten Drittel. „Chancenmäßig kann man sagen, dass wir den Ball gut von hinten heraus beherrscht haben, aber wir haben uns keine großen Torchancen ermöglicht“, so Saul weiter. Bunnen hingegen blieb effizient und nutzte in der 77. Minute eine seiner Möglichkeiten zur Führung.

In der Schlussphase erhöhten die Gäste nochmals den Druck und drängten auf den Ausgleich. „Nach dem Gegentreffer hatten wir noch eine gute Druckphase für den Ausgleich. Ein Unentschieden wäre gerecht gewesen, aber es sollte nicht so sein“, bilanzierte Saul.

So blieb es am Ende bei einer knappen Niederlage für den Tabellenachten, der dennoch positive Ansätze mitnimmt. „Von daher nehmen wir unsere kämpferische Leistung positiv mit und versuchen, das im nächsten Spiel besser zu machen und anders zu gestalten“, sagte Saul.