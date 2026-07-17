„Mehr auf die eigene Jugend setzen“ – Kirchheimer SC startet mit Ex-Bayern-Profi als Spielertrainer

Doppelte Premiere: Maximilian Riedmüller feiert gegen Traunstein nicht nur sein Debüt als KSC-Spielertrainer. Sondern erstmals tritt der Ex-Profi dabei auch in der Landesliga an. – Foto: Dieter Michalek

Auch deshalb gibt sich Riedmüller bedeckt, wenn er nach den Zielen seines neuen Teams in dieser Saison gefragt wird. Zwar hätten sich sowohl das Trainerteam als auch die Mannschaft auf gewisse Ansprüche verständigt. Doch öffentlich preisgibt der Coach nur so viel: „Wir wollen die Kirchheimer überzeugen, dass sie gerne in den Sportpark kommen und uns beim Spielen zuschauen.“

Für Maximilian Riedmüller ist es eine doppelte Premiere. So feiert der 38-jährige Torhüter an diesem Freitag um 19.30 Uhr im Heimduell gegen den SB Chiemgau Traunstein nicht nur sein Debüt als Spielertrainer des Kirchheimer SC. Sondern erstmals tritt der Ex-Profi und Triple-Gewinner mit dem FC Bayern 2012/13 dabei auch in der Landesliga an – der einzigen Spielklasse, in der er noch nie aktiv war.

Wir wollen die Kirchheimer überzeugen, dass sie gerne in den Sportpark kommen und uns beim Spielen zuschauen.

Maximilian Riedmüller (Trainer Kirchheimer SC)

So viel Zurückhaltung mag zum einen daran liegen, dass Riedmüller neu beim KSC und dort erstmals in der Rolle des Cheftrainers ist – in Holzkirchen fungierte er zuvor noch als spielender Assistenzcoach. Zum anderen liegt hinter den Kirchheimern ein größerer Umbruch. So hat sich nicht nur der langjährige Trainer Steven Toy verabschiedet, sondern auch eine Reihe verdienter Kicker wie Maximilian Baitz, Marco Wilms, Matthias Ecker und Sebastian Zielke wollen kürzertreten und sind daher in die Zweite Mannschaft gewechselt.

Demgegenüber stehen zwar auch etliche Neuzugänge, das Gros davon stammt jedoch aus dem eigenen Nachwuchs. „Kirchheim hat in den letzten Jahren stark an seiner Jugend gearbeitet und steht da inzwischen sehr gut da“, sagt Maximilian Riedmüller. Nun wolle man Youngster wie Benny Zola, Mert Cetin, Leonardo Knauer, Iegor Vodopianov und Max Gäßner zunehmend in die Mannschaft integrieren. „Das ist ja die grundlegende Idee in Kirchheim – dass wir mehr und mehr auf die eigene Jugend setzen“, sagt der neue Coach.

Externe Neuzugänge hat der KSC im Sommer bloß drei geholt: Neben dem coachenden Keeper aus Holzkirchen sind dies Hannes Wimmer vom FC Aschheim sowie Verteidiger Kerim Özdemir, der früher bereits in Kirchheim gespielt und zuletzt dass Trikot des TSV Dachau 1865 in der Landesliga Südwest getragen hat.

KSC befindet sich noch in der Findungsphase

„Bei uns muss sich vieles noch finden, das ist ein längerer Prozess“, sagt Riedmüller. In der Vorbereitung zeigte sich seine Mannschaft zumindest in den Spielen höchst wankelmütig: Gegen den höherklassigen Ortsrivalen SV Heimstetten verlor man im Pokal mit 1:3 und im Test mit 1:6; ebenso heftig fiel die 0:5-Niederlage gegen Forstinning aus. Demgegenüber landete der KSC einen 3:2-Sieg gegen Pfaffenhofen und entschied auch die Generalprobe gegen den Bezirksligisten TSV Zorneding mit 4:2 für sich.

Diesen Ergebnissen will Maximilian Riedmüller jedoch keine große Bedeutung zumessen. Vielmehr betont er: „Die Vorbereitung war super, die Jungs haben sehr gut mitgezogen.“ Doch nun sei es an der Zeit, dass endlich ernst werde, so der Coach. „Jetzt beginnt die Liga, und darum geht’s.“ (ps)