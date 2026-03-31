Mehr als Remis war nicht drin

Die Gäste präsentierten sich nicht wie das Schlusslicht der Landesklasse und traten von Anfang an selbstbewusst auf. Gleich in der Anfangsphase gab es aussichtsreiche Möglichkeiten durch Freistöße, getreten von Kühn und Leinhos, die nicht ungefährlich waren, denn Schießen war bei den äußeren Bedingungen kein schlechtes Mittel. Spätestens als Nennstiel die Walldorfer Querlatte traf, wachten die Hausherren endlich auf. Mit dem ersten nennenswerten Angriff gelang dann auch die Führung. Jobst hob den Ball über die gesamte Abwehr und Niklas Schmidt verlängerte diesen über Keeper Wallstein hinweg direkt ins Tor. Die Gäste blieben aber dran, Böttger passte nach innen auf Schwanz, der nur knapp verpasste. Dann der erste Aufreger: Laun grätschte Wozniza an der Mittellinie von hinten in die Beine, Schiri Stein zückte die Rote Karte. Die Gäste scheinbar unbeeindruckt, Leinhos versuchte es aus der Distanz, der Ball ging knapp vorbei. Nach einer halben Stunde erneut eine strittige Aktion: Fast an derselben Stelle wie kurz zuvor ging Kühn zu ungestüm gegen Hahnemann zu Werke, Ergebnis: der zweite Platzverweis! Walldorf nun gegen neun Gästespieler, aber zumindest bis zur Pause konnte dies nicht genutzt werden. Das vermeintliche 2:0 durch Hahnemann blieb dem SV indes aber verwehrt, wohl vor allem, weil Assistent Wagner nicht auf Ballhöhe war, um das Spielgerät klar hinter der Linie zu erkennen. Und hätte Stein seine harte Linie weiter durchgezogen, wäre wohl auch Mertens nach der Pause in der Kabine geblieben, hier gab es „nur“ den gelben Karton (45.) So ging es mit der knappen Walldorfer Führung in die Pause und die Gemüter beruhigten sich erst einmal. Walldorfs Trainer Daniele Angrisani rätselte da schon:“ Ich weiß einfach nicht, warum wir uns in Überzahl so schwer tun…“

Denn auch nach dem Wechsel fiel Walldorf einfach nichts ein, um entscheidende Akzente zu setzen und in Tore umzumünzen. Immer wieder lief man sich fest, auch hatte die Gästeabwehr nun Beton angerührt und stand trotz Unterzahl recht gut, um keine Walldorfer Chancen zuzulassen. Man beschränkte sich aufs Kontern und kam damit zu einigen guten Möglichkeiten. Und es kam wie es kommen musste für den heimischen SV, nach einem Eckball lag der Ball dann irgendwie hinter der Linie. Als Torschütze wurde Leinhos angegeben. Doch die Freude der Gäste währte nicht lange, denn nach einem langen Einwurf von Göbel fiel der Ball erneut Niklas Schmidt vor die Füße und der konnte aus Nahdistanz vollenden. Mertens jubelte über die erneute Führung zu intensiv, was Stein missfiel und erneut den Gelben Karton zeigte, was die Ampelkarte für Mertens bedeutete. Walldorf noch immer ein Spieler mehr aber auch noch immer ohne Ideen, wie man das Iftaer Abwehrbollwerk knacken konnte. Und da waren ja auch noch immer die Konter. Bei einem dieser Vorstöße wurde Krebs scheinbar im Strafraum gefoult und es gab Strafstoß. Die Chance zum Ausgleich nutzte Böttger eiskalt zum 2:2 kurz vor Ultimo. In der Schlussminute flog auch noch Walldorfs Göbel mit Rot von Platz, der Grund blieb schleierhaft. Im Spielbericht angegeben wurde eine Tätlichkeit, die außer dem Schiedsrichter kein anderer gesehen hatte. Der Schiedsrichterbeobachter hatte fleißig mit notiert, aber an den für beide Mannschaften teils unsinnigen Entscheidungen konnte auch er nichts ändern.