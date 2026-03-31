Mehr als Remis war nicht drin

Das einzig Positive nach dem Spiel für den heimischen SV ist der Fakt, dass Walldorf das nunmehr siebte Heimspiel in Folge nicht verloren hat. Bei der Eintracht, die den Punkt wie einen Sieg feierte, keimt noch immer die Hoffnung, die Klasse halten zu können.
BERICHT von Jan Mell // SV 1921 Walldorf >> zur Homepage
Denn auch nach dem Wechsel fiel Walldorf einfach nichts ein, um entscheidende Akzente zu setzen und in Tore umzumünzen. Immer wieder lief man sich fest, auch hatte die Gästeabwehr nun Beton angerührt und stand trotz Unterzahl recht gut, um keine Walldorfer Chancen zuzulassen. Man beschränkte sich aufs Kontern und kam damit zu einigen guten Möglichkeiten. Und es kam wie es kommen musste für den heimischen SV, nach einem Eckball lag der Ball dann irgendwie hinter der Linie. Als Torschütze wurde Leinhos angegeben. Doch die Freude der Gäste währte nicht lange, denn nach einem langen Einwurf von Göbel fiel der Ball erneut Niklas Schmidt vor die Füße und der konnte aus Nahdistanz vollenden. Mertens jubelte über die erneute Führung zu intensiv, was Stein missfiel und erneut den Gelben Karton zeigte, was die Ampelkarte für Mertens bedeutete. Walldorf noch immer ein Spieler mehr aber auch noch immer ohne Ideen, wie man das Iftaer Abwehrbollwerk knacken konnte. Und da waren ja auch noch immer die Konter. Bei einem dieser Vorstöße wurde Krebs scheinbar im Strafraum gefoult und es gab Strafstoß. Die Chance zum Ausgleich nutzte Böttger eiskalt zum 2:2 kurz vor Ultimo. In der Schlussminute flog auch noch Walldorfs Göbel mit Rot von Platz, der Grund blieb schleierhaft. Im Spielbericht angegeben wurde eine Tätlichkeit, die außer dem Schiedsrichter kein anderer gesehen hatte. Der Schiedsrichterbeobachter hatte fleißig mit notiert, aber an den für beide Mannschaften teils unsinnigen Entscheidungen konnte auch er nichts ändern.
Walldorfs Steven Abe meinte danach: „Es war kein schönes Spiel heute, dank einer katastrophalen Leistung Aller auf dem Platz.“ Gästetrainer Florian Schwanz war froh über den einen Punkt:“ Ein ganz dickes Lob für die Mannschaft heute, die trotz Unterzahl nie aufgegeben hat.“ Und mit etwas Skepsis aber auch Hoffnung hinterher:“ Vielleicht reicht es ja am Ende doch noch für den Klassenerhalt.“