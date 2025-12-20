Mehr als nur stupides Laufen: TSV Altenstadt plant abwechslungsreiche Vorbereitung

Der TSV Altenstadt startet Ende Januar in die Vorbereitung. Coach Wagner plant ein abwechslungsreiches Programm und ein Trainingslager am Gardasee.

Zum Glück nimmt der TSV Altenstadt erst am 22. März den Spielbetrieb wieder auf. „Ich bin froh, dass wir erst so spät starten“, bedankt sich Christoph Wagner bei der Spielleitung für so viel Nachsicht. Eine Vorbereitung im Winter beschert nicht nur dem Trainer des Kreisligisten jede Menge Arbeit und Kopfzerbrechen. Um die Gesundheit der eigenen Kicker nicht unnötig zu gefährden, heißt es die Termine so zu legen, dass man Eis und Schnee, sofern das möglich ist, aus dem Wege geht.

Bis zum Fasching viel Training in der Halle

Der Coach hat sich dafür entschieden, erst Ende Januar mit Kraft- und Ausdauertraining langsam in die Vorbereitung einzusteigen. Bis zum Fasching werden die Kicker des TSV häufig in der Dreifachturnhalle der Bundeswehr zu Gast sein. Für allgemeine Auflockerung soll auch ein Box-Training, ein Spinning oder der Besuch in einer Soccer-Halle sorgen. „Man kann nicht nur stupides Laufen machen“, setzt der Coach auf Abwechslung in der Trainingsgestaltung.

Mehrere Einheiten auf Kunstrasenplätzen in der Umgebung

Wenn es Mitte Februar nach draußen geht, hofft Wagner auf milde Temperaturen. Um das eigene Grün zu schonen, hat der Übungsleiter Kunstrasenplätze in Schwabbruck und in Denklingen angemietet. Nicht gerade zum Wohlgefallen seiner Schatzmeisterin, denn die Besitzer lassen sich die Miete großzügig versilbern. Um die nötige Spielpraxis zu bekommen, stehen vier Testpartien gegen die SG Kinsau/Apfeldorf, den TSV Finning, die zweite Garnitur des TSV Landsberg und den TSV Peiting auf dem Programm.

Bei Trainingslager soll sich die Mannschaft den Feinschliff holen

Den Feinschliff wollen sich die Altenstädter Anfang März bei einem Trainingslager am Gardasee holen. „Da haben wir schon im letzten Jahr gute Erfahrungen gemacht“, erinnert sich Wagner gerne. Im Vordergrund stehen jedoch Maßnahmen wie gemeinsame Radltouren, um das Team noch mehr zusammenzuschweißen. Schließlich geht es am ersten Spieltag im neuen Jahr gleich richtig zur Sache. Der TSV tritt bei der SG Aying/Helfendorf an, die in der Tabelle der Kreisliga 1 nur einen Platz und vier Punkte hinter den Altenstädtern an zehnter Stelle rangiert.

Vor allem die Defensivarbeit muss bei Altenstadt besser werden

Verbesserungsbedarf haben die Altenstadter vor allem in der Defensive. 37 Tore haben sie in 15 Partien kassiert. Das sind zu viele, höheren Ansprüchen genügt das bei weitem nicht. Vor allem auf fremden Plätzen verkam das TSV-Gehäuse bisweilen zur Schießbude. 25 Mal in acht Partien musste Altenstadts Torhüter hinter sich greifen, das sind drei Gegentreffer pro Spiel. Es wird interessant, welches Spielsystem Coach Wagner seinen Schützlingen für die restlichen elf Partien verordnet.