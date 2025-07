Mehr als nur Klassenerhalt: Höngg II wächst zur Einheit zusammen

Ob in 70-minütiger Unterzahl beim FC Urdorf (1:1), bei den anschliessenden Siegen gegen Wädenswil, WB 2, Wiedikon und YF oder den beiden Unentschieden gegen die Interregio- Absteiger Adliswil und Unterstrass. Dass der SV Höngg II bereits am 22. Spieltag mit 14 Punkten Vorsprung auf die Abstiegsplätze schon vorzeitig für eine weitere Saison in der 2. Liga planen kann, war schlichtweg phänomenal.

Platz 6 in der Rückrunden-Tabelle, am Ende zwölf Punkte Vorsprung auf die Abstiegsplätze, das Ziel Klassenerhalt hat das Team in beeindruckender Weise erreicht. Und wenn man dann, nach zwischenzeitlicher 1:0-Führung beim sehr starken FC Regensdorf trotz einer 1:4-Pleite am Ende vom gegnerischen Trainer gesagt bekommt, dass es gegen uns in 2025 am schwersten gewesen und wir der härteste Gegner in diesem Kalenderjahr waren, dann zeigt das, dass wir mit unserer gefühlten U23 auf dem wichtigen Weg sind. Danke Beat Studer für das freundliche Lob!

Für die neue Saison werden wir aber leider ein paar verdiente Spieler verlieren: Noah Baron (pausiert), Nik Meili (Ziel unbekannt), Maurice Engelberger (Karriereende), Abdul Kamara (Ziel unbekannt) und Lars Mathys (pausiert) werden ebenso nicht mehr im 2 sein wie Davide Velardi, der nach einem halben Jahr bei uns zurück ins SVH 1 in die 1. Liga wechselt. Danke für euren vorbildlichen Einsatz!

Umso glücklicher bin ich, dass wir bereits hochkarätige Neuzugänge präsentieren können: So stösst Mario Gubler nach 8 Jahren im "1" und rund 100 1.-Liga-Spielen zur 2. Mannschaft des SVH. Aus den eigenen A-Junioren wird uns Alexander Locher verstärken, was einmal mehr die herausragende Arbeit unserer Jugendtrainer unterstreicht. Von extern konnten wir bereits mit Mischa Jampen und Mattia Rapino (beide vom FC Rafzerfeld) sowie dem erst 16-jährigen Loris Busin (Blue Stars Zürich 1 aus der 3. Liga) drei absolute Top-Talente verpflichten.

Bedanken möchte ich mich zum Schluss ganz besonders bei Sportchef Daniel Lang und Präsident Martin Gubler für die wertschätzende Unterstützung.

Und bei meinem Trainerteam mit Daniel Ebach, Kevin Novo, Andreas Alf und bis Winter Franklin Ortiz (er wechselte im Januar als Profitrainer in die Serie B nach Ecuador) für den hoch professionellen Support.

Zudem 1000 DANK auch für den grossartigen Austausch mit den Cheftrainer-Kollegen Stefan Goll (1. Mannschaft), Arben Djimsiti (3. Mannschaft) und Amir Jerbi (A-Junioren).

Wir haben einen kleinen "Titel" als beste zweite Mannschaft der abgelaufenen Saison zu verteidigen und sind bereit für eine weitere Saison in der 2. Liga!

__________________________________________________________________________________________________