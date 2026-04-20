Mehr als nur Gerede: Dieser Talk hatte Spielkultur

Zwei Halbzeiten, viele Geschichten und mittendrin der Fußball, wie er sein soll: ehrlich, direkt, mit einem Augenzwinkern. Beim VGH-Fußballtalk in Nordhorn wurde analysiert, geflachst und Klartext gesprochen, von Beniermann über Brode bis Funkel. Ein Abend zwischen Kabinenansprache, Bundesliga-Blick und Aufstiegsträumen im Emsland.

Den Auftakt auf dem Podium machte Dennis Brode, in der Region ohnehin kein Unbekannter, frisch gebacken mit einem Topspielsieg gegen den ASV Altenlingen vor rund 1.500 Zuschauern. Nebenbei ging noch ein Gruß an Jan Zevenhuizen raus, der sich unter die Zuschauer gemischt hatte. Kurz darauf betrat Lucas Beniermann die Bühne, aktueller Trainer des SV Meppen, auch so ein Name, den hier jeder schon mal gehört hat.

Mit leichter Verspätung wurde in Nordhorn angepfiffen, der VGH-Fußballtalk ging in die erste Runde. Hardy Klossek überbrückte die Wartezeit souverän. Reden kann er schließlich. Und dann lief der Ball.

Die erste Halbzeit gehörte dem VfL Osnabrück. Welling gab Einblicke in die aktuelle Lage, sachlich, klar, mit dem Blick fürs große Ganze. Als Beniermann gefragt wurde, ob er regelmäßig nach Osnabrück schaue, winkte er ab. Brode hingegen wurde auf die Bremer Brücke angesprochen, seine Antwort hatte Format: Viermal die Woche Fußball, zweimal die Woche besser zu Hause. Sonst wird’s eng mit dem Einlass. Gelächter im Saal.

Mit Thomas Reichenberger folgte ein ehemaliger Profi, heute für den VfL Osnabrück tätig. Danach Dr. Michael Welling, Wirtschaftswissenschaftler, Hochschullehrer und ebenfalls beim VfL engagiert - einer, der Fußball nicht nur fühlt, sondern auch erklären kann. Den Abschluss der Startelf machte Friedhelm Funkel. Eine dieser Figuren, bei denen man automatisch ein bisschen aufrechter sitzt, wenn sie den Raum betreten.

Dann übernahm Funkel und plötzlich wurde es leiser im Raum. So leise, dass man fast jedes Wort einzeln greifen konnte. Außer natürlich, wenn er einen seiner trockenen Pointen setzte und den Saal wieder zum Lachen brachte. Einer, der Geschichten nicht erzählt, sondern wirken lässt.

Auch die Bundesliga bekam ihren Platz. Vincent Kompany, Meistertrainer 2025/26, war Thema und Beniermann lieferte dazu bemerkenswert klare Einordnungen. Überhaupt dominierte der Blick auf Bayern die Runde. Selbst für Nicht-Bayern-Fans schwer zu ignorieren, zu eindrucksvoll war diese Saison bislang. Aber klar: In Deutschland ist ohnehin jeder ein bisschen Trainer.

Danach ging der Ball noch einmal zurück in die Kabine, im übertragenen Sinne. Brode sprach über Ansprachen, über Timing, über Titelchancen. Acht Spiele noch, nichts entschieden. Und wenn Union Lohne das noch herschenkt, dann haben sie es auch nicht verdient. Klare Worte, geradeaus gespielt.

Den Schlusspunkt vor der Halbzeit setzte wieder Funkel. Mit Geschichten über den Fußball, über Stationen, über ein Leben im Spiel. Und plötzlich merkte man: Das hier war kein Talkabend. Das war ein bisschen Fußballgeschichte zum Anfassen.

Weil Hardy Klossek den Pausenpfiff schlicht nicht finden wollte, übernahm André Diecker das Kommando - Seitenwechsel im Saal, kurzer Blick, klares Zeichen: Wir sind längst in der Nachspielzeit.

Und wie es sich gehört, bekam Lucas Beniermann in eben dieser Nachspielzeit noch einmal den Ball, sauber angenommen, kurz sortiert und mit ein paar starken Sätzen sauber zu Ende gespielt.

Halbzeit!

Halbzeit zwei,, alle wieder auf den Plätzen, das Flutlicht an, der Ball rollt erneut. Und wie es sich gehört, beginnt der zweite Durchgang mit dem SV Meppen. Genauer: mit Lucas Beniermann.

Hardy Klossek, einst Pressesprecher beim SVM, kennt das Umfeld wie seine Westentasche und Beniermann liefert die passenden Einblicke. Seit sieben Jahren im Verein, spricht er über Mannschaft, Umfeld und seinen eigenen Weg. Nach der Übernahme von Adrian Alipour im Jahr 2024 bekam er das Vertrauen und musste direkt durch ein 0:7 im Pokal gegen den HSV. Kein Start, den man sich einrahmt. Aber einer, der erklärt, warum der Weg danach kein leichter war. Heute steht der SV Meppen kurz vor dem Ziel.

Klossek, inzwischen bei BW Lohne unterwegs, lässt für Sonntag (16:00 Uhr) wenig Hoffnung auf Zählbares aus Sicht der Gastgeber. Beniermann reagiert mit einem Lächeln, mehr sagt manchmal alles.

Dr. Michael Welling, in der Grafschaft geboren und im Emsland aufgewachsen, verfolgt die Entwicklung genau und lobt das Modell Beniermann. Und sorgt nebenbei für Lacher, als er ankündigt, nächste Saison gern zum Derby gegen Preußen Münster nach Meppen zu kommen.

Dennis Brode wünscht sich gleich den Doppelschlag: Aufstieg für den VfL und den SVM. Das letzte Wort gehört Klossek - Aufstieg ja, aber bitte erst nach Sonntag. Ein kleiner Seitenhieb, sauber gespielt.

Block zwei: große Bühne, große Themen, die Weltmeisterschaft.

Thomas Reichenberger darf jetzt endlich mitspielen, zuvor eher im Schatten seiner Mitstreiter. Seine Prognose: Deutschland kann Weltmeister werden.

Beniermann sieht das Team im Viertelfinale, Friedhelm Funkel und Welling gehen mit. Brode bleibt vorsichtig optimistisch: „Wenn viel passt, ist alles möglich.“

Funkel wiederum zählt auf, was noch fehlt und warum es vielleicht nicht fürs Halbfinale reicht. Aber klar: In Deutschland sind wir alle ein bisschen Bundestrainer.

Beim Thema Manuel Neuer wird es konkret. Reichenberger liefert Argumente für eine WM-Teilnahme, Beniermann bleibt pragmatisch: Wenn Neuer sich das noch antun will - bitte. Brode widerspricht Funkels Skepsis charmant und erntet dafür Lacher.

Dann das Publikum und plötzlich wird’s interaktiv.

Reichenberger wird prompt das Mikro „entzogen“, sein trockener Kommentar: „Dann bin ich wohl wieder raus.“ Treffer, Gelächter, weiter geht’s.

Die erste Frage landet erwartungsgemäß bei Funkel: Wie ist das eigentlich, wenn ein Verein anruft und man kurzfristig übernehmen soll? Die Antwort: unterhaltsam, ehrlich, mit feiner Pointe.

Danach geht’s zu Julian Nagelsmann. Beniermann, Brode und Funkel, alle drei äußern sich positiv. Auch Deniz Undav wird kurz Thema.

Eine Frage zu Pele Wollitz geht an Welling und Reichenberger, bleibt für Außenstehende ein kleines Rätsel. Passiert.

Spannend wird es wieder bei Beniermann: Kann man einer Mannschaft beibringen, Spiele spät zu drehen? Seine Antwort: ruhig, klar, selbstbewusst. Der Saal hört zu. Und applaudiert. Zu Recht.

Reichenberger erzählt später von Trainern wie Magath, Daum und Geyer - Anekdoten, die hängen bleiben. Wenn er spricht, hört man gern zu.

Funkel wird gefragt, ob er sich die Nationalmannschaft zutrauen würde. Klare Antwort: nein. Sein Favorit für danach: Jürgen Klopp.

André Diecker bringt noch Fortuna Düsseldorf ins Spiel, Funkel winkt ab. „Die werden nicht anrufen.“ Punkt.

Der Schlusspunkt gehört der Schlagzeile.

Jeder darf sie vervollständigen, wer mehr sehen will, sollte bei EmsTV reinschauen, dort läuft der Talk noch einmal im Detail.

Zum Ende wird’s nochmal leicht stichelnd Richtung Sonntag: Der SV Meppen soll bitte nicht in Lohne gewinnen. Ein Wunsch, der im Raum stehen bleibt.

Dann noch die üblichen Partner-Danksagungen und unter Applaus verabschiedet sich die Runde.

Abpfiff.

Ein Abend, der nicht nur funktioniert hat, sondern Lust auf Verlängerung macht.