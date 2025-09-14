Mehr als nur ein Spiel: Fußballfreundschaft – AKM & Croatia (12:0) Ergebnis: 12:0 (3. Spieltag, Kreisliga D3 Köln) Verlinkte Inhalte Kreisliga D3 Köln HNK Croatia SV AKM Köln

Bei bestem Fußballwetter empfing der SV AKM Köln am dritten Spieltag der Kreisliga D3 das Team von HNK Croatia Köln. Von Beginn an zeigte unsere Mannschaft eine souveräne Leistung und dominierte das Spielgeschehen über die gesamten 90 Minuten. Am Ende stand ein deutlicher 12:0-Heimerfolg, der das Engagement und die Spielfreude unserer Jungs widerspiegelte.

Doch das Ergebnis stand an diesem Tag nicht allein im Vordergrund. Viel wichtiger war die freundschaftliche Atmosphäre, die beide Vereine seit Jahren verbindet. Zwischen SV AKM Köln und HNK Croatia Köln besteht eine enge und langjährige Freundschaft, die sich auch auf und neben dem Platz widerspiegelt.

Ein besonderer Dank und großer Respekt gehen an den Präsidenten von Croatia Köln, Stanko-Stjepan Rasic, der sich seit vielen (15) Jahren mit großem Einsatz für seinen Verein engagiert und diesen mit Herzblut prägt. Im AKM-Journal vor dem Spiel zollte Stanko der Alevitischen Gemeinde und AKM-Präsident Efendi Cözmez, sein Respekt für die kulturelle Arbeit, die beide Vereine seit Jahren immer wieder leisten.