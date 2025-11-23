Mehr als Fußball: Wenn das RWE-Topspiel zum Inklussionsspiel wird

Sportlich gesehen ist die Partie zwischen Rot-Weiss Essen und Energie Cottbus ein absoluter Leckerbissen: Die Cottbuser stehen mit 26 Punkten auf dem zweiten Tabellenplatz, punktgleich auf dem vierten Platz rangiert RWE. An diesem Spieltag soll sich der sportliche Fokus jedoch mit dem Thema Inklusion teilen. Unter dem Motto „Gemeinsam stark: Inklusion gewinnt“ lädt RWE auf der Vereinshomepage zum Aktionsspieltag ein.

In der vergangenen Saison ging der Sieg gleich zwei Mal an die Essener. Im Hinspiel vor heimischem Publikum ließ Rot-Weiss den Gästen überhaupt keine Chance und schickte sie mit einer 4:0-Packung nach Hause. Auch ein halbes Jahr später gelang Energie Cottbus die Revanche nicht: Das entscheidende Tor zum 1:0 erzielte Ramien Safi bereits in der dritten Spielminute. Viel hatten die Cottbuser den Essenern anschließend nicht mehr entgegenzusetzen – eine Wiedergutmachung für die bittere Hinspielniederlage blieb aus.

Für Cottbus lief es zuletzt weniger gut: Sowohl gegen den VfL Osnabrück als auch gegen 1860 München mussten sich die Brandenburger geschlagen geben. Anders die Essener, die in den vergangenen sechs Ligaspielen ungeschlagen blieben und mit zwei Siegen in Folge ins Spitzenspiel gehen.

Inklusion für Bewegung, Sport und Fußball in Essen

In Essen soll aber nicht nur ein sportliches Ausrufezeichen gesetzt werden, sondern auch in Sachen Inklusion. Schon in der vergangene Saison hat Rot-Weiss Essen in Zusammenarbeit mit FitX und der ESSENER CHANCE e.V. zum Inklusionsspieltag eingeladen.

Und so soll es auch in der Saison 2025/26 sein. Der Spieltag steht unter dem Motto „Gemeinsam stark: Inklusion gewinnt“ und soll zeigen, dass der Fußball für alle da ist. Die Spieler auf dem Platz können sich im Spiel gegen Energie auf die Unterstützung vom Internat für Hörgeschädigte, Spektrum Lebenslust und dem Franz Sales Haus freuen.

Auf der vereinseigenen Homepage sagt Markus Vancraeyenest, CEO der FitX Holding SE: „Inklusion ist kein einmaliges Projekt, sondern eine dauerhafte Haltung – im Alltag genauso wie im Sport.“

Für den Geschäftsführer der ESSENER CHANCE e.V. ist die Zusammenarbeit mit RWE und FitX ein wichtiges Zeichen: „Der Inklusionsspieltag ist für uns ein echtes Herzensprojekt: Es geht nicht nur um ein Spiel, sondern um Sichtbarkeit, Begegnung und echte Teilhabe“, freut sich Tani Capitani.

Egal, wer an diesem 15. Spieltag die Partie für sich entscheiden wird – die eigentlichen Sieger sind die Initiatoren des Projekts und die Inklusion!