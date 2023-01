Mehr als fünf Jahrzehnte Dienst am Fußball Mit Werner Burr aus Althütte hat beim letzten Staffeltag ein altgedientes Vorstandsmitglied aufgehört. Als einziges Mitglied im Bezirksvorstand hat der frühere Landesliga-Schiedsrichter während seiner vielen ehrenamtlichen Tätigkeiten alle sechs bisherigen Rems-Murr-Vorsitzenden erlebt.

Denn der hatte gewusst, dass im Hause Burr vor allem die Frau Mama etwas gegen kickende Sprösslinge hatte. Mehr als sechs Jahrzehnte später ist es fast unvorstellbar, dass viele Kinder und Jugendliche einst dafür kämpfen mussten, Fußball spielen zu dürfen. Vielleicht ist der harte Anfang einer der Gründe, weshalb der gebürtige Backnanger dem Fußball danach so lang treu blieb. Was hart erarbeitet und erstritten werden muss, wird oft umso mehr wert geschätzt.

Denn: Mittlerweile sei es nur noch schwer überschaubar, welcher Sender an welchem Tag welche Partie und welchen Wettbewerb überträgt. „Vor dieser Saison habe ich mir sogar überlegt, ob ich mir nicht doch eine VfB-Dauerkarte anschaffe“, berichtet der gebürtige Backnanger, lacht und ist angesichts der eher mauen Leistungen seines Lieblingsklubs nun froh, sich noch einmal für den Fernsehsessel entschieden zu haben. Zumal er ja nicht ganz ohne Livefußball auskommen muss, schließlich gibt es ja noch die vielen Vereine vor Ort. „Beim SV Unterweissach bin ich oft als Zuschauer, da ich dort einige alte Bekannte treffe.“ Und auch Höhepunkte wie die Oberliga-Duelle zwischen der TSG Backnang und der SG Sonnenhof Großaspach lässt er sich nicht entgehen. Eher selten zieht es ihn dagegen zum TSV Lippoldsweiler, bei dem er nunmehr seit 1973 Mitglied ist. Mit bald 74 muss Tabellenkeller in der Kreisliga B nicht mehr sein.

Dabei hat er, der vom Württembergischen Fußballverband und dem Sportkreis mit höchsten Weihen versehen wurde, sich bei den Auenwaldern nach seinem Wechsel vom SV Allmersbach einst richtig wohlgefühlt. Denn obwohl er sich damals auf die 1966 begonnene Schiedsrichterei konzentrierte, „habe ich bei der ersten Mannschaft mittrainiert, um fit zu bleiben“. Und auch nach den Spielen „bin ich mit meiner Frau, die immer dabei war, wenn ich gepfiffen habe, nach Lippoldsweiler ins Vereinsheim gefahren und saß mit den Aktiven noch zusammen“. Um Gemütlichkeit und Beisammensein genießen zu können, legte er gerne auch viele Kilometer zurück, war er als Unparteiischer doch in ganz Württemberg unterwegs.

Als Schiedsrichter leitete er Spiele bis hoch in die Landesliga und als Linienrichter assistierte er an der Seite von Walter Knödler gar in der damals dritthöchsten deutschen Spielklasse, der ersten Amateurliga. Es sei eine schöne Zeit gewesen, sagt Burr und fügt stolz hinzu: „Ich habe 52 Jahre gepfiffen und hatte nicht einmal Ärger.“ Wer ihn und seine ausgleichende sowie ruhige und gleichzeitig anpackende Art kennt, wundert sich nicht. Bihlmaiers Fahrt zum Acker hat sich eben nicht nur für die Brüder Burr, sondern auch für den Fußballbezirk und dessen Vereine gelohnt.

