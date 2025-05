Mehr als ein Spieler

Es gibt Karrieren, die in Statistiken gemessen werden. Und es gibt Karrieren wie die von Niklas Tasky – die über Zahlen hinaus erzählen, was Fußball auf Vereinsebene bedeuten kann. Mit dem angekündigten Abschied des Innenverteidigers endet beim TSV Havelse eine Ära, wie sie im modernen Fußball selten geworden ist: geprägt von Loyalität, Konstanz und immer wieder auch sportlichem Erfolg.

212 Pflichtspiele, zwei Landespokalsiege, ein Aufstieg in die 3. Liga, ein DFB-Pokalspiel gegen den FSV Mainz 05, nun die Regionalliga-Meisterschaft 2025 – Tasky war nicht nur dabei, er war mittendrin. Er war Kapitän ohne Binde, verlässlich wie ein Taktgeber, kompromisslos in der Zweikampfführung und präsent in den entscheidenden Momenten. Dass sein Name in den Vereinsstatistiken ganz oben steht, ist folgerichtig – doch seine Bedeutung reicht weiter.

Was Niklas Tasky auszeichnete, war nicht nur seine sportliche Leistung. Es war sein Verständnis für den Verein, seine Rolle in der Kabine, auf dem Platz, gegenüber den Fans. Spieler wie er geben einem Klub ein Gesicht, vor allem in Phasen, in denen der Fußball von Schnelllebigkeit, Marktwerten und Wechselgerüchten dominiert wird. Tasky blieb – und wurde damit zum Symbol einer selten gewordenen Tugend: Beständigkeit.