Mehr als ein Punkt war in Oberau nicht drin

Viel hatten sich das Team von Schöfberger&Mittermeier vorgenommen, als es zum FC Oberau ging. 3 Punkte wollten die Tabellenführer holen, doch letztlich dürfen die Blau-Roten froh über die Punkteteilung sein.

Von Beginn an kam Oberau sehr körperlich in die Partie und ließ keinen Spielaufbau der Menzingerinnen zu. Trotz defensiver Formation forderten Suppan&Resch die blau-rote Kette durchgehend. Die wohl größte Chance der Heimmannschaft war in der 31. als Arndt einen indirekten Freistoß gegen die Latte wuchtet und SVU Keeperin Holzer kurz darauf einen Distanzschuss parieren muss. In der 39. ist es wieder Oberau’s Offensive die Holzer mit einem steilen Gassenball aus dem Tor lockt - doch Rduch blockt den Abschluss auf der Torlinie. Der Angriff der Blau-Roten wurde regelrecht von der gut agierenden Oberauer Hintermannschaft lahm gelegt, denn lediglich einen abgefälschten Abschluss von Winter verzeichnete man in der 1.HZ.

„Mehr Laufbereitschaft und mehr Kampf“, so die Halbzeitforderung von Coach Schöfberger und tatsächlich gelang es den Menzingerinnen das Spiel in die eigene Hand zu nehmen. In der 51. konnte sich Greß durchsetzen und auf Tausche durchstecken, doch Keeperin Ginhardt wusste den Abschluss zu verhindern. Auch zwei Klein-Ecken wurden gefährlich, aber auch hier hielt Oberau alles dagegen. Die größte Chance für Blau-Rot hatte Winter, als sie einen Gassenball von Bott direkt abnimmt, aber an Ginhardt scheitert.