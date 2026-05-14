"Mehr als ein Fußballturnier": AFC Köln veranstaltet den UNITY CUP

Am 13. Juni wird die Bezirkssportanlage in Köln-Bocklemünd zum Treffpunkt für weit mehr als nur Hobbykicker. Mit dem „UNITY CUP – Cologne Edition“ organisieren der Afrika FC Köln und die Initiative Jama Nyeta ein interkulturelles Fußball- und Familienfest, das Sport, Musik und gesellschaftliches Miteinander verbinden soll.
Kern der Veranstaltung ist ein 5-gegen-5-Turnier für Vereins- und Freizeitmannschaften ab 16 Jahren. Gespielt wird um ein Preisgeld von 350 Euro. Die Organisatoren betonen allerdings, dass der sportliche Wettbewerb nur ein Teil des Konzepts ist. Geplant sind neben dem Turnier ein breites Kinderprogramm, Grill- und Foodstände, Musik sowie eine Autogrammstunde mit angekündigten Gästen aus dem Profifußball – ein bis zwei Bundesligaprofis haben sich für das Event angekündigt.
„Mit dem UNITY CUP möchten wir bewusst mehr schaffen als einfach nur ein Fußballturnier“, sagt Raoul Dia, zweiter Vorsitzender des Afrika FC Köln. Ziel sei es, Menschen unterschiedlicher Herkunft und Lebensrealitäten zusammenzubringen und über den Sport Begegnungen zu ermöglichen. Fußball habe „die Kraft, Grenzen zu überwinden“.
Der Ansatz passt zu einer Entwicklung, die sich vielerorts im Amateurfußball beobachten lässt: Vereine verstehen sich längst nicht mehr nur als sportliche Wettbewerbsstätten, sondern zunehmend auch als soziale Akteure in ihren Stadtteilen. Gerade in einer vielfältigen Stadt wie Köln können niedrigschwellige Sportangebote Brücken bauen – vorausgesetzt, sie bleiben offen und zugänglich.
Beim UNITY CUP soll das ausdrücklich der Fall sein. Gemischte Teams und Frauenteams seien willkommen, betonen die Organisatoren. Man wolle auch Menschen erreichen, die bislang wenig Berührung mit dem Fußball hatten.
Teams können für 35 Euro per Mail an info@afrikafc.de oder per WhatsApp unter 0170 4409078 angemeldet werden.