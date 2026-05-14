"Mehr als ein Fußballturnier": AFC Köln veranstaltet den UNITY CUP Der AFC Köln veranstaltet zusammen mit der Initiative Jama Nyeta ein Fußball- und Familienfest in Bocklemünd. von Redaktion · Heute, 13:45 Uhr · 0 Leser

Der AFC Köln engagiert sich auch sozial – Foto: IMAGO IMAGES

Am 13. Juni wird die Bezirkssportanlage in Köln-Bocklemünd zum Treffpunkt für weit mehr als nur Hobbykicker. Mit dem „UNITY CUP – Cologne Edition“ organisieren der Afrika FC Köln und die Initiative Jama Nyeta ein interkulturelles Fußball- und Familienfest, das Sport, Musik und gesellschaftliches Miteinander verbinden soll.

Breites Programm in Bocklemünd Kern der Veranstaltung ist ein 5-gegen-5-Turnier für Vereins- und Freizeitmannschaften ab 16 Jahren. Gespielt wird um ein Preisgeld von 350 Euro. Die Organisatoren betonen allerdings, dass der sportliche Wettbewerb nur ein Teil des Konzepts ist. Geplant sind neben dem Turnier ein breites Kinderprogramm, Grill- und Foodstände, Musik sowie eine Autogrammstunde mit angekündigten Gästen aus dem Profifußball – ein bis zwei Bundesligaprofis haben sich für das Event angekündigt.

– Foto: AFC Köln

„Mit dem UNITY CUP möchten wir bewusst mehr schaffen als einfach nur ein Fußballturnier“, sagt Raoul Dia, zweiter Vorsitzender des Afrika FC Köln. Ziel sei es, Menschen unterschiedlicher Herkunft und Lebensrealitäten zusammenzubringen und über den Sport Begegnungen zu ermöglichen. Fußball habe „die Kraft, Grenzen zu überwinden“. Die Ziele des Unity Cups Der Ansatz passt zu einer Entwicklung, die sich vielerorts im Amateurfußball beobachten lässt: Vereine verstehen sich längst nicht mehr nur als sportliche Wettbewerbsstätten, sondern zunehmend auch als soziale Akteure in ihren Stadtteilen. Gerade in einer vielfältigen Stadt wie Köln können niedrigschwellige Sportangebote Brücken bauen – vorausgesetzt, sie bleiben offen und zugänglich.