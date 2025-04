Mehr als ein Dutzend Tore: Kellerkind SG Waakirchen-Schaftlach setzt mit Kantersieg Ausrufezeichen

„Es war ein verdienter Sieg gegen einen Gegner, der nicht wehrlos war“, erklärt der Trainer. Dabei war der TSV in der Anfangsphase die spielbestimmende Mannschaft. „Bis zum Tor haben wir eigentlich kein Land gesehen.“ Es folgten drei Treffer innerhalb von zwei Minuten, die der SG eine komfortable Führung bescherten.

„Da haben leider mehrere Spieler in entscheidenden Momenten die schlechteste Entscheidung getroffen“, analysiert TSV-Trainer Mike Unrecht, der nominell die beste Elf der Saison aufstellte. Auch in der zweiten Hälfte war die Partie für den Spielstand untypisch ausgeglichen. „Es war ärgerlich, weil wir gut aufgestellt waren und gut in die Partie gekommen sind.“