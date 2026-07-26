Mehr als ein Dutzend Spieler verlassen den MSV Düsseldorf

Der MSV verliert wichtige Spieler – Foto: Tristan Benten

Es fehlte nicht viel und der MSV Düsseldorf wäre vor wenigen Wochen in die Landesliga aufgestiegen. Erst in der Relegation musste sich die Mannschaft von Goran Tomic dem Duisburger FV geschlagen geben. Danach setzte an der Heidelberger Straße eine Spielerflucht ein. Mehr als ein Dutzend Kicker verließen den Klub, darunter mehrere Stammkräfte. So befindet sich der amtierende Vizemeister in diesem Sommer in einem größeren Umbruch.

Nach Ansicht von Moussa Ouayd ist der Abschied diverser Akteure nicht etwa als Fluch der guten Tat zu verstehen, sondern letztlich genauso einkalkuliert gewesen. „Ich habe damit gerechnet", sagt der sportliche Leiter des MSV, der seinen Klub aktuell „genau da sieht, wo wir auch hinwollten". Zwar hätte man in Eller einen Aufstieg natürlich gerne mitgenommen, aber unbedingt geplant war er nicht, auch wenn die Verpflichtungen eines Sinan Kurt oder Drilon Istrefi im vergangenen Sommer von außen betrachtet anderes erwarten ließen. „Wir haben diese namhaften Spieler vor allen Dingen geholt, um uns auch für jüngere Spieler wieder interessant zu machen und zu stabilisieren. Denn das war nach zwei Abstiegen von der Ober- bis runter in die Bezirksliga nötig", erklärt Ouayd. Gemessen daran ging der Plan auf. Der MSV feierte in der Liga zahlreiche Siege, führte die Tabelle lange an und stand auch wegen des für Ligaverhältnisse prominent besetzten Kaders im Fokus.

Verjüngung des Kaders im Fokus

In der kommenden Saison wird die Ausrichtung eine andere sein. Mit Kurt, Istrefi (beide zum 1. FC Viersen), Jannik Stevens, Aaram Abdelkarim (beide Türkiyemsor Mönchengladbach) oder Carlos Penan (AL-ARZ Essen) verließ eine Reihe von Hochkarätern den Kreis. Auch Torjäger Shohei Yamashita (wird mit Turu 80 in Verbindung gebracht) ist weg. Max Nadidai wird als Co-Trainer des Zweitligisten Arminia Bielefeld nur noch sporadisch zur Verfügung stehen - wenn überhaupt.