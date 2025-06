Mehr als ein Dutzend Neuzugänge: Beutelsbach startet durch

Der SV Beutelsbach schlägt ein neues Kapitel in seiner Vereinsgeschichte auf. Nach einer Phase ohne aktiven Spielbetrieb im Herrenbereich hat sich der Verein personell und sportlich neu aufgestellt – mit beachtlichem Erfolg, denn es konnte zahlreiche Neuzugänge an Land gezogen werden.

"Die neu gewählte Vorstandschaft ließ sich von der schwierigen Ausgangslage nicht entmutigen. Statt sich mit dem Status quo abzufinden, ging sie entschlossen die Herausforderung an, neue Strukturen zu schaffen und frischen Wind in den Verein zu bringen. Die engagierte Arbeit der Verantwortlichen hat sich nun bezahlt gemacht", lassen die Verantwortlichen des SVB wissen.













"Mit mehr als einem Dutzend Neuzugängen vermeldet der SV Beutelsbach nicht nur ein starkes Lebenszeichen, sondern weckt auch neue Hoffnungen bei Fans und Vereinsmitgliedern. Die Wiederaufnahme des Spielbetriebs ist gleich in doppelter Hinsicht bemerkenswert: Neben einer aufstiegsberechtigten ersten Mannschaft wird auch eine Reservemannschaft an den Start gehen. Dieser Schritt markiert nicht nur die Rückkehr des Vereins auf die sportliche Bühne, sondern auch ein starkes Zeichen für den Zusammenhalt und die Zukunft des Fußballs in Beutelsbach", heißt es in einer vom Verein verfassten Medien-Mitteilung.





🔄 Neuzugänge des SV Beutelsbach (Saison 2025/26)





Christoph Neustifter

Wechselt von Neßlbach nach Beutelsbach und übernimmt zusätzlich zur Spielerrolle auch Verantwortung als Trainer.





Fabian Vatavu

Kommt vom FC Vilshofen und bringt sowohl spielerische Qualität als auch Führungskompetenz in das Team als Co-Trainer





Petru Rămneanțu

Kommt vom Bezirksliga-Aufsteiger SV Hofkirchen und zeichnet sich durch seine technische Versiertheit und Torgefahr aus.





Petre Andresoiu

Ebenso von Hofkirchen gekommen, soll er Kreativität und Struktur ins Spiel bringen.







Sotiris-Stefan Cozac

Kommt vom FC Vilshofen und überzeugt durch hohe Laufbereitschaft und Kreativität.





Andrei Opîrlescu

Wechselt ebenfalls vom FC Vilshofen zum A-Klassisten und bringt Zweikampfstärke sowie Spielverständnis in die Defensive.







Robert-Gabriel Folosea

Kommt vom FC Vilshofen und verstärkt die Abwehrreihe des SV Beutelsbach.







Moritz Schädelbauer

Kommt von der SG Johanniskirchen / Emmersdorf und wird als Torwart eine wichtige Rolle im Team einnehmen.





Ionuț Pascu

Kommt vom Kreisliga-Aufsteiger Dietfurt und wird als zentraler Mittelfeldspieler eine wichtige Rolle im Spielaufbau übernehmen.







Gasser Hossameldin

Neu im Team soll er das Mittelfeld verstärken.







Adni Aliji

Talentierter junger Angreifer aus der A-Jugend des FC Vilshofen.





Zid Alhallak

Wechselt ebenfalls aus der U19 des FC Vilshofen zum SVB und soll die Defensivabteilung bereichern.



Ali Al-Dashtaki

Auch aus dem FCV-Nachwuchs. Bringt Kreativität und Spielfreude mit.







Tarek Alhalak

Erfahrener und vielseitiger Spieler, der mit seiner Ruhe und Flexibilität das Team auf verschiedenen Positionen bereichern kann.