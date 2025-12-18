Max Zeißig (links) und Elias Petzold (rechts) kürzen beim FuPa Budenzauber den Thüringer Meister in Teqball. – Foto: © Deutscher Teqballverban

Mehr als Budenzauber: Wenn Teqball Geschichte schreibt Am kommenden Wochenende verwandelt sich die Halle in Meiningen wieder in einen brodelnden Fußballtempel. Beim FuPa Budenzauber am 21. Dezember gibt es nicht nur Tore, Zweikämpfe und Emotionen – nach der Gruppenphase wartet ein echtes Highlight auf die Zuschauer: Der Thüringer Landesmeister im Teqball wird gekürt. Verlinkte Inhalte FuPa Budenzauber

Und dieses Endspiel erzählt eine Geschichte, die weit über Meiningen hinausreicht...

Fußball auf der Platte – und doch so viel mehr Teqball? Noch nie gehört? Kurz gesagt: Fußball auf einer gebogenen Tischtennisplatte. Doch wer genauer hinschaut, merkt schnell, dass es um weit mehr geht. Teqball ist Akrobatik, Technik, Dynamik und pure Athletik. Gespielt wird in drei Sätzen, zwei Gewinnsätze entscheiden. Maximal drei Ballkontakte pro Spieler, kein Bodenkontakt – und ganz wichtig: Kein Körperteil darf zweimal hintereinander benutzt werden. Klingt simpel, verlangt aber höchste Körperkontrolle. Spagate im Stand? Für die Besten fast Alltag.

Zwei Freunde, ein Finale Genau diese Besten stehen sich am Sonntag im Endspiel gegenüber: Elias Petzold aus Sonneberg und Max Zeitz aus Hildburghausen, beide gerade einmal 15 Jahre alt. Gegner auf der Platte, Freunde abseits davon. Kennengelernt haben sie sich vor gut einem Jahr bei einem Schnupperkurs in Hildburghausen. „Sie haben sich auf Anhieb“ verstanden, beschreibt Rico Petzold, Papa von Elias und damals Leiter des Schnupperkurses in Hildburghausen die erste Begegnung der Beiden. Wie bei Elias war es auch bei Max "Sportliebe auf den ersten Blick".

Elias’ Geschichte begann schon früher. In einem Ungarn-Urlaub, dem Geburtsland des Teqballs, entflammte seine Begeisterung. „Wir wollten eigentlich Tischtennis spielen“, erinnert sich sein Vater Rico Petzold. „Dann stand da diese komische, gebogene Platte am Balaton. Wir dachten erst, sie sei kaputt.“ Ein kurzer Blick ins Internet später war klar: Das ist Teqball. Ein Sport, der 2014 in Ungarn von einem Fußballprofi, einem Entwickler und einem Geldgeber erfunden wurde, weil der Ball auf Beton-Tischtennisplatten einfach nicht richtig springen wollte. Die Lösung: eine Platte mit Curvung – und der Ball kommt perfekt zurück. Im Haifischbecken der Erwachsenen Seitdem ging es für Elias steil bergauf. Zweifacher deutscher Jugendmeister (U18), Dritter bei der Deutschen Meisterschaft der Erwachsenen, seit seinem 14. Lebensjahr spielt er im „Haifischbecken“ der Erwachsenen. Er stand bereits dem amtierenden Weltmeister gegenüber, reist zu internationalen Turnieren nach Frankreich oder zuletzt zu einem dreitägigen Workshop nach Budapest. Die erste Teqball-WM fand 2017 statt, zuletzt wurde sie in Rumänien ausgetragen – Elias ist längst Teil dieser internationalen Szene. Max steht ihm kaum nach: Ebenfalls 15 Jahre alt, Dritter bei der Jugend-DM, oft hatte er einfach das Pech, früh auf Elias zu treffen. Gemeinsam treten sie auch bei Doppelturnieren an. „Sie pushen sich gegenseitig“, sagt Rico Petzold. „Trainieren kann ich sie kaum noch – dafür sind sie zu gut.“

– Foto: © Deutscher Teqballverband

Was viele nicht sehen: der Aufwand. Zum einen das Finanzielle, denn Wachstum kostet Geld. 4.000 bis 5.000 Euro Reisekosten pro Jahr kommen für internationale Turniere bei Familie Petzold zusammen. Sponsoren fehlen noch – dabei ist die Strahlkraft enorm, deutschlandweit. „Wir brauchen dringend regionale Partner“, sagt Rico. „Das Potenzial ist riesig.“ Und der individuelle Aufwand ist ebenfalls nicht zu unterschätzen: Jeden Abend 20 bis 30 Minuten Dehnen, um beweglich zu bleiben und Verletzungen vorzubeugen. Der Aufschlag erfolgt oft über Kopf – ohne extreme Beweglichkeit geht hier nichts. Dazu kommt der mentale Anspruch. „Es ist stressig“, sagt Rico, „aber positiver Stress.“ Thüringen als nächster Teqball-Hotspot Rico Petzold ist nicht nur Vater von Teqball-Juwel Elias, sondern seit Februar 2025 auch Präsident des Deutschen Teqball-Verbandes, der erst 2023 gegründet wurde. In Deutschland wächst die Sportart rasant. Große Hotspots sind Hamburg, wo der FC St. Pauli rund 70 aktive Teqball-Spieler stellt, und Hannover mit einer starken studentischen Szene. Der nächste Hotspot soll Thüringen werden. Die SG Lauscha/Neuhaus hat bereits eine eigene Abteilung gegründet, Eintracht Hildburghausen plant den Einstieg. In Sonneberg steht schon eine Platte, Vereine mit Interesse erhalten vom Verband sogar Leihplatten als Dauerleihgabe. Für 2025 ist eine Deutschland-Tour mit offizieller Rangliste geplant. Auch der Thüringer Fußballverband ist erste Schnittstelle – langfristig vielleicht sogar der DFB. Bei den European Games in Krakau war Teqball bereits präsent, mitten auf dem Marktplatz.

Max (links) und Elias (rechts) beim Turniersieg in Prag.