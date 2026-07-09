Mehr als 400 Profispiele: Moritz Stoppelkamp wechselt in die Kreisliga

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Der ehemalige Profifußballer Moritz Stoppelkamp setzt seine sportliche Laufbahn nach dem offiziellen Ende seiner Profikarriere in der Kreisliga fort. Der 39-Jährige hat sich dem Celler Kreisligisten SG Lachendorf/Beedenbostel angeschlossen.

Stoppelkamp, der seine Zeit im Profifußball zum Ende der vergangenen Saison beim Regionalligisten Rot-Weiß Oberhausen beendete, blickt auf eine stolze Karriere in den oberen deutschen Spielklassen zurück. Er absolvierte insgesamt 71 Bundesliga-, 223 Zweitliga- und 124 Drittligaspiele und erzielte dabei 102 Tore. Fußballfans ist er unter anderem durch ein Tor aus 83 Metern Entfernung in der Bundesliga-Saison 2014/15 für den SC Paderborn in Erinnerung geblieben.

Die Verantwortlichen der SG Lachendorf/Beedenbostel jubeln über den Transfer des Ex-Profis. Spartenleiter Deniz Agackiran bezeichnete den Wechsel als ein „Highlight“ und betonte, dass Stoppelkamp sowohl menschlich als auch sportlich sehr gut in das Team passe. Auch Trainer Sascha Klein zeigte sich erfreut über den Neuzugang und hob auf Instagram hervor, dass Stoppelkamp mit seiner Erfahrung und Siegermentalität eine Bereicherung für die Mannschaft darstellen werde.