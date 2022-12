Mehr als 40 Jugend-Nationalspieler im Sindelfinger Glaspalast Galatasary Istanbul und der VfB Stuttgart kommen mit jeweils zehn Auswahlspieler zum 31. Mercedes-Benz JuniorCup

Die teilnehmenden Mannschaften haben ihre Teams für den 31. Mercedes-Benz JuniorCup gemeldet – und somit steht fest: Die Qualität des Mercedes-Benz JuniorCup wird an die Historie der 30 vorangegangenen Turniere anknüpfen. Denn die acht Vereine, die am 7. und 8. Januar in Sindelfingen antreten, haben mehr als 40 Jugendnationalspieler in ihren Reihen.

Auch in der zweijährigen Corona-Pause hat sich an der Liste der Nationalspieler, die im Glaspalast gespielt haben, einiges verändert. Manuel Neuer führt die Liste der deutschen Nationalspieler zwar noch immer mit inzwischen 117 Länderspielen an, zu den bisherigen 28 deutschen Nationalspielern, die in Sindelfingen waren, kommt allerdings ein weiterer hinzu: Christian Günter vom SC Freiburg. Er war 2009 und 2010 beim JuniorCup und hat seit 2020 sechs Länderspiele in seiner Vita.

Neu ist in der Liste auch der Schweizer Gregor Kobel, 2015 mit Hoffenheim im Glaspalast. Als etatmäßige Nummer zwei in der Schweizer Nationalmannschaft hinter Yann Sommer hat der frühere Torhüter des VfB Stuttgart bisher 4 Länderspiele bestritten. Ganz schnell ging es beim Tunesier Hannibal Mejbri: Er fiel beim letzten JuniorCup 2020 im Trikot von Manchester United nicht nur wegen seiner spektakulären Frisur auf, sondern hat inzwischen 20 Länderspiele für Tunesien bestritten, zuletzt bei der Weltmeisterschaft in Katar. Attila Szalai war 2016 mit Rapid Wien im Glaspalast – spielt inzwischen bei Fenerbahce Istanbul und hat 31 Länderspiele für Ungarn in seiner Bilanz. Yusuf Demir wurde zwei Mal zum besten Spieler des Turniers gewählt – und trug zwischenzeitlich vier Mal das österreichische Nationaltrikot. Dean Henderson war auf dem Kunstrasen des Glaspalastes der Torwart von Manchester United – und hat jetzt auch ein Länderspiel für England.

Insgesamt sind es inzwischen mehr als 120 Nationalspieler, deren Karriere in Sindelfingen begann. Darunter befinden sich internationale Topstars wie Marcus Rashford (England), Bacary Sagna (Frankreich), Yann Sommer (Schweiz) oder Andrej Kramaric (Kroatien).