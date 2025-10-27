Mehr als 30 Jahre an der Pfeife: Ein Schiedsrichter-Original wird 70

Der Name Heinz Schwarzlose ist in der Börde bestens bekannt. Mit seiner sympathischen Art zählt der Schiedsrichter des SV Concordia Rogätz zu den beliebtesten seiner Zunft. Kürzlich wurde Schwarzlose anlässlich seines 70. Geburtstags geehrt.

In der Vergangenheit leitete Schwarzlose Partien in der Landesliga und Landesklasse, in der vergangenen Saison stand der nun 70-Jährige noch in der Kreisoberliga auf dem Platz. Inzwischen ist das Schiedsrichter-Original in der Kreisliga des Kreisfachverbandes Börde eingegliedert, leitet in dieser noch immer mit Herzblut Spiele. "Alle Fußballer des SVC wünschen Heinz weiterhin viel Spaß an der Pfeife und vor allem noch viele gesunde Jahre. Auf dass du auch die kommenden strittigen Szenen mit deiner einzigartigen Art entschärfen kannst", schrieb die Concordia aus Rogätz.

"Heinz, früher selber aktiver Kicker, ist der heutigen Generation vor allem als Schiedsrichter bekannt. Diesem Hobby frönt er inzwischen seit mehr als 30 Jahren", schrieben die Concorden zur Würdigung des Referees auf ihren Social-Media-Kanälen und verdeutlichten: "Es gibt wohl nur wenige, wenn überhaupt andere Unparteiische, die auf allen fremden Sportplätzen so freudig begrüßt werden wie unsere Heinz. Seine herzliche und hilfsbereite Art haben in der Region deutliche Spuren hinterlassen."

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: www.fupa.net/fupaner/anmelden

____________________

➡ Du hast auch Lust, aktiv bei FuPa mitzuwirken? Hier geht es direkt zur Anmeldung. Für die ersten Schritte hilft die folgende Anleitung. Unser System ist selbsterklärend, sollten dennoch Fragen auftauchen, melde dich jederzeit gerne bei uns oder schau schnell in unserem Hilfebereich nach dem betreffenden Thema in der Suche.

💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!

🎥 Du willst die Spiele deines Vereins in Bild oder Video festhalten, um damit die mediale Strahlkraft zu erweitern? FuPa bietet dir dafür die Plattform! Schnappschüsse der Partien können ganz einfach als Bildergalerie hochgeladen werden - je mehr und je hochwertiger die Qualität, desto besser. FuPa.tv bietet außerdem die Möglichkeit, die eigenen Partien zu filmen. Alles was es dazu braucht: Stativ und Handy(kamera)!