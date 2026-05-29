Mehr als 20 Abgänge: TuS Dassendorf erklärt den großen Umbruch

TuS Dassendorf stellt sich neu auf. – Foto: IMAGO / Lobeca

Der TuS Dassendorf steht vor einem der größten Umbrüche der vergangenen Jahre. Nach Platz drei in der Oberliga Hamburg, der verpassten Regionalliga-Relegation und mehr als 20 Abgängen im Spieler- und Trainerbereich wird am Wendelweg vieles neu sortiert. Dass der Klub damit im Hamburger Amateurfußball Fragen auslöst, wissen die Verantwortlichen. Genau deshalb haben sich der künftige Trainer Oliver Zapel und Sportchef Hakan Karadiken in einem Videoformat des Vereins ausführlich zur Lage geäußert.

Sportlich war die Saison keine schlechte, aber für Dassendorfer Ansprüche eben auch keine vollends erfolgreiche. Karadiken blickt zunächst auf die Fakten: „Wir haben am Ende Platz drei erreicht, haben für die Regionalliga gemeldet. Die Meldungen sind durchgegangen und am Ende hatten wir es leider nicht in der eigenen Hand. Haben zwei Punkte gefehlt, auch da an ETV.“

Schon der Einstieg macht deutlich, worum es geht. „Wir sitzen heute hier, weil viel passiert ist und weil wir ständig jetzt Fragen bekommen“, sagt Zapel. Karadiken ergänzt: „Die Fragen bleiben nicht aus, ist ja klar. Völlig verständlich. Wir reden hier von TuS Dassendorf und wir sagen: Was machen Dasse?“ Der Anspruch des Gesprächs ist klar: Der Klub will erklären, nicht ausweichen. Zapel formuliert es so: „Wir haben nichts zu verbergen.“

Bei Dassendorf selbst steht nun aber nicht der Rückblick auf das Verpasste im Mittelpunkt, sondern die Konsequenz daraus. Karadiken spricht offen von „vielen Abgängen“. Zapel wird konkret: „Wir haben über 20 Abgänge.“ Und zwar nicht nur auf Spielerseite, sondern auch im Trainerbereich. Seine Einordnung: „Das ist mal eine Hausnummer, die muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen.“

Dem Eimsbütteler TV wünschte Karadiken als Hamburger Vertreter in der Aufstiegsrunde ausdrücklich viel Erfolg. Auch Meister ETSV Hamburg bekam Anerkennung. Zapel lobte den Titelträger trotz der dort bekannten Schwierigkeiten: „Das alles stabil am Laufen zu halten, ist schon eine gute Nummer gewesen.“

„Wir sind nicht einfach nur gekommen, um zu brechen“

Der zentrale Begriff dieses Sommers ist damit schnell gefunden: Umbruch. Zapel legt allerdings Wert darauf, diesen nicht als Aktionismus verstanden zu wissen. „Wir haben hier keinesfalls uns irgendein Thema gesucht, um es künstlich umzusetzen und uns ins Rampenlicht zu setzen. Das war überhaupt nie die Intention“, sagt der neue Trainer.

Vielmehr habe man zu Beginn der gemeinsamen Arbeit vor rund einem halben Jahr noch gar nicht gewusst, „in welche Richtung der Umbruch geht“. Zapel beschreibt einen Prozess aus Beobachtung, Analyse und Gesprächen. Man habe sich angesehen, „was ist passiert“, und überlegt, „was könnte jemanden dazu veranlassen, dass man das Gefühl erhält, hier muss was passieren“.

Dabei sei es nicht nur um sportliche Eindrücke gegangen. Zapel berichtet von Gesprächen „nicht nur mit Spielern oder mit Offiziellen des Vereins, sondern auch mit Fachleuten“, außerdem mit Sponsoren. Entscheidend sei gewesen, wie sich das Umfeld mit dem identifiziert, „was auf dem Platz geboten wird“.

Der Umbruch, so seine Botschaft, sei nicht gegen die Vergangenheit gerichtet. „Wir sind nicht einfach nur gekommen, um zu brechen, sondern wir sind erstmal gekommen, um auch zu entscheiden: Was macht eigentlich wirklich Sinn?“

Energie, Nachhaltigkeit, Dynamik und Mentalität

Zapel benennt auch, was nach dem Umbruch spürbar sein soll. „Energie, Nachhaltigkeit, Dynamik und vor allen Dingen natürlich aber auch Mentalität“ seien Begriffe gewesen, die über den Überlegungen standen. Genau dort habe man in den vergangenen Jahren offenbar Handlungsbedarf gesehen: „Das sind so die Begriffe, die nachher auch über dem standen, was wir dann auch als Umbruch angesehen haben und was auch so ein bisschen vielleicht immer wieder vermisst wurde.“

Aus diesen Begriffen sollen nun konkrete Veränderungen entstehen. Zapel verweist auf „unendlich viele Spielergespräche“ und betont: „Ich habe niemandem, oder wir haben niemandem kategorisch erstmal die Tür vor der Nase zugeschlagen.“ Vielmehr sei jedem Spieler offen erklärt worden, welche Erwartungen künftig gelten und wie sich die Rahmenbedingungen verändern.

Diese Rahmenbedingungen sind ein entscheidender Punkt. Zapel spricht davon, dass man die Zahl der Trainingseinheiten „verdoppelt oder sogar teilweise verdreifacht“, die Trainingszeiten von 19.30 Uhr auf 18 Uhr verändert und „die Umfänge, auch die Abläufe so radikal anpackt“. Für viele Spieler war genau das der Knackpunkt.

Viele Entscheidungen fielen auf Spielerseite

Zapel schildert die Gespräche als intensiv, aber fair. Seine Wahrnehmung: „Meine Gespräche waren alle auf einem sehr, sehr hohen, vor allen Dingen aber auch menschlich anspruchsvollen Niveau.“ Er habe den Spielern seine Erwartungshaltung offen erklärt, aber auch Kompromissbereitschaft geäußert.

Am Ende hätten viele Spieler für sich eine Entscheidung treffen müssen. Zapel sagt: „In der Hauptsache waren es dann auch die Spieler, die gesagt haben, ja unter solchen Voraussetzungen, da kann ich mein Leben um eure Welt herum nicht mehr so aufbauen, wie ich es eigentlich geplant hatte.“ Für ihn sei das nachvollziehbar: „Dann ist es auch fair und dann ist es auch sauber.“

Karadiken stützt diese Darstellung. Er habe viele Gespräche begleitet und viel positives Feedback gehört. „Jeder Spieler, mit dem du gesprochen hast, sagte, das war ein Top-Gespräch“, sagt der Sportchef in Richtung Zapel. Einige hätten sinngemäß gesagt: „Wäre ich vier Jahre jünger, hätte ich sofort meine Hand gegeben, mit so einem Trainer zu arbeiten.“

Der Sportchef verweist aber auf die Lebensrealität der Spieler: „Die haben Familie, Kind, Familie, jeder ist auf seinen Arbeitssprung.“ Wenn die neuen Anforderungen nicht mehr passten, müsse man „fair auf Augenhöhe“ bleiben. Sein Fazit: „Alles mit Respekt gelaufen.“

„Wir wollten nicht die Säge holen“

Zapel wehrt sich gegen den Eindruck, man habe von Beginn an einen radikalen Schnitt erzwingen wollen. „Das war jetzt keinesfalls so, dass wir jetzt sagen wollten, jetzt holen wir die Säge und jetzt sind erst mal 20 Kollegen von Bord“, sagt er. Es sei vielmehr ein „beidseitiger Prozess“ gewesen, an dessen Ende nun Fakten stünden.

Wichtig ist ihm auch eine Botschaft an die Spieler, die Dassendorf verlassen: „Auch da an der Stelle nochmal ein Danke für euer Verständnis, auch für das, was ihr geäußert habt.“ Die Gespräche hätten dazu geführt, dass alle ein klares Bild bekommen konnten. „Wir gehen hier nicht auseinander und sagen, zum Glück sind wir denen los. Das war in keinem Fall so, im Gegenteil.“

Gerade diese Einordnung ist wichtig, weil unter den Abgängen zahlreiche verdiente Spieler sind. Der Verein hatte zuletzt unter anderem Kristof Kurczynski, Benno Dettmann, Mattia Maggio, Len Strömer und weitere Akteure verabschiedet. Damit verliert Dassendorf nicht nur Kaderbreite, sondern auch viel Geschichte, Titel und Identifikation.

Der „Tag der Legenden“ als bewusstes Signal

Karadiken betont deshalb auch, dass die Vergangenheit des Vereins weiter gewürdigt werden soll. Er spricht vom „Tag der Legenden“, mit dem frühere Spieler, Trainer und sportliche Verantwortliche sichtbar eingebunden wurden. Genannt werden unter anderem frühere sportliche Leiter und Trainer, die „großartige Arbeit geleistet“ hätten.

Der Verein lud viele frühere prägende Figuren ein, gestaltete ein eigenes Trikot und organisierte eine Gruppe mit rund 60 Mitgliedern. Karadiken sagt, die ehemaligen Spieler hätten sich gefreut, nach dem Spiel im Vereinshaus Geschichten aus der Vergangenheit auszutauschen. Außerdem kündigt er eine besondere Wertschätzung an: Die Legenden sollen eine goldene Karte erhalten, mit der sie lebenslang freien Eintritt am Wendelweg bekommen.

In einem Sommer, in dem Dassendorf so stark umbaut, ist das mehr als eine nette Geste. Es ist ein Versuch, den Neustart nicht als Abrechnung mit der Vergangenheit wirken zu lassen. Zapel und Karadiken wollen vermitteln: Der Verein verändert sich, aber er vergisst nicht, wer ihn geprägt hat.

Selbstkritik: „Kommunikation könnte besser werden“

Bemerkenswert ist auch die Selbstkritik. Zapel sagt offen: „Wir wollen hier heute nicht uns gegenseitig Honig um den Bart schmieren.“ Es gebe Dinge, „die nicht gut gelaufen sind“. Vor allem beim Stichwort Kommunikation sieht er Verbesserungspotenzial: „Könnte vielleicht an einigen Stellen nochmal ein bisschen anders, nochmal ein bisschen besser werden.“

Zapel mahnt, dass man nie vergessen dürfe, „für welchen Verein wir arbeiten“. Dassendorf habe eine erfolgreiche Historie, viele Menschen hätten über Jahre für den Klub gearbeitet, ihre „Knochen hingehalten“ und sich Gedanken gemacht, wie man Mannschaften aufstellt. „Das sollten wir nie vergessen. Das sollten wir auch immer wertschätzen.“

Dabei räumt er ein, dass genau diese Wertschätzung nicht immer sauber transportiert wurde. Der Begriff sei „ein bisschen hängen geblieben“, vielleicht überstrapaziert, „vielleicht auch ein bisschen auf der Straße liegen gelassen“ worden. Bei einzelnen Trennungen hätte man es anders machen können. Zapel sagt dazu: „Wenn man viele Entscheidungen trifft, dann sind einige auch nicht richtig. Das ist leider eben auch Teil der Wahrheit und Teil des Umbruchs.“

Neuer Weg, alter Anspruch

Trotz aller Selbstkritik bleibt die Richtung klar. Dassendorf will nach der verpassten Relegation und Platz drei nicht kleiner denken. Mit Zapel kommt ein Trainer, der den Umbruch aktiv gestaltet, die Anforderungen deutlich erhöht und die Mannschaft in Richtung Energie, Dynamik und Mentalität neu ausrichten will.

Der Preis dafür ist hoch: mehr als 20 Abgänge, ein anderes Gesicht des Kaders, neue Abläufe und viele offene Fragen im Umfeld. Aber nach den Erklärungen von Zapel und Karadiken wirkt der Prozess zumindest nachvollziehbarer. Es geht nicht darum, eine erfolgreiche Vergangenheit auszulöschen, sondern darum, einen neuen Anspruch mit anderen Mitteln zu formulieren.

Dassendorf beginnt damit keine gewöhnliche Sommervorbereitung. Am Wendelweg startet ein neues Kapitel. Mit mehr Training, früheren Zeiten, anderen Anforderungen und einer Mannschaft, die erst noch entstehen muss. Der Verein hat erklärt, warum dieser Weg eingeschlagen wurde. Ab Sommer muss sich zeigen, ob aus dem großen Umbruch auch wieder ein großer sportlicher Schritt wird.

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