Mehr als 16.000 Mitglieder: RWE wächst weiter

Bei Rot-Weiss Essen gibt es Grund zur Freude. – Foto: Imago Images

Eine sehr steile Entwicklung: Im Februar 2022 konnte Rot-Weiss Essen den Eintritt des 7.000 Mitglieds vermelden – und jetzt, viereinhalb Jahre später, hat sich die Zahl der Mitglieder bereits um mehr als 9.000 erhöht. RWE kann nun vermelden, dass die 16.000er-Marke geknackt wurde. Die rot-weisse Familie besteht Mitte August 2026 aus exakt 16.007 Vereinsmitgliedern.

Nächstes Ziel im Blick

„16.007 Mitglieder – darüber freuen wir uns sehr. Unsere rot-weisse Familie wächst, und das ist ein starkes Zeichen für die tolle Entwicklung unseres Vereins in den vergangenen Jahren. Dafür sind wir jedem einzelnen Mitglied sehr dankbar. Unser nächstes Ziel ist natürlich klar: Die 6 gefällt uns auf den Kopf gedreht viel besser, damit sie eine 9 wird. 19.007 ist der nächste Meilenstein, den wir gemeinsam schnellstmöglich erreichen möchten“, sagt RWE-Vorstand Alexander Rang.