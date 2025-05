Mehr als 1200 Zuschauer sorgen für besondere Kulisse bei Harz-Derby

Vom Feeling her hätte das auch Regionalliga sein können! Mehr als 1200 Zuschauer sorgten am Freitagabend im Harz-Derby zwischen dem VfB Germania Halberstadt und dem FC Einheit Wernigerode nicht nur für eine besondere Stimmung, sondern auch für die größte Kulisse der laufenden Saison in der Oberliga Süd. Am Ende feierten die Halberstädter mit ihren Fans einen 4:2-Heimerfolg im Derby.

"Wir sind heute natürlich absolut zufrieden", freute sich VfB-Coach Manuel Rost. Zumal die Germanen zuletzt von einigen Ausfällen geplagt waren. Umso wichtiger sei nun der Derbysieg gewesen: "Das macht uns in dieser Phase sehr glücklich", so Rost. Dass der Heimerfolg am Ende in Ordnung ging, erkannte auch sein Gegenüber an. "Knackpunkt war in meinen Augen die Effektivität vor dem Tor", sagte Mehr. So verpasste es seine Mannschaft, vorzeitig den wohl letzten Schritt zum Klassenerhalt zu gehen.

Einig waren sich beide Trainer auch in der Bewertung des stimmungsvollen Rahmens. "Ein ganz großes Dankeschön an alle Leute, die so ein Event ermöglichen", sprach Mehr aus: "Es war wieder ein überragende Kulisse." Jenen Dank "an alle Unterstützer" bekräftigte Rost: "Ich denke, wir haben heute erneut im Friedensstadion ein Riesen-Event erlebt." Doch damit soll die Saison noch nicht abgehakt werden. "Wir haben noch das Ziel, unter die ersten Fünf zu kommen", betonte Rost. Währenddessen will sich der FC Einheit im Endspurt den Ligaverbleib sichern.