Mehr als 1000 Kilometer in fünf Tagen: Stahlknecht startet Sommertour

Am Montag ist Holger Stahlknecht wieder aufgebrochen. Im Rahmen der Sommertour ist der Präsident des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt wieder auf Reise durch das Bundesland, um vor Ort mit den Verantwortlichen der Vereine in den Austausch zu treten, sich deren Probleme anzuhören und gemeinsam womöglich Lösungen anzustoßen.

Mehr als 1000 Kilometer legt Stahlknecht so wieder in fünf Tagen durch Sachsen-Anhalt zurück. Zum Auftakt der Sommertour war der FSA-Präsident am Montag in der Börde und in der westlichen Altmark unterwegs. Beim SSV Samswegen, TSV Grün-Weiß Bregenstedt, Flechtinger SV und SV Arendsee ging es um Themen wie Mitgliederentwicklung, Nachwuchsgewinnung, infrastrukturelle Projekte und deren Finanzierung oder Ehrenamtsgewinnung.

"Es ist immer wieder beeindruckend zu sehen, mit wie viel Herzblut die Verantwortlichen vor Ort ihre Vereine führen. Genau dieser direkte Austausch ist für unsere Arbeit im Verband von unschätzbarem Wert", erklärte das FSA-Oberhaupt nach dem ersten Tag der Tour. Am Dienstag geht es für den 60-Jährigen mit Besuchen im KFV Anhalt-Bitterfeld weiter.