Mehr 50:50 geht kaum

Untergimpern (grün) und Neidenstein spielen am Sonntag um den letzten verbliebenen Startplatz in der Kreisklasse A. – Foto: Siegfried Lörz, Berthold

Das Spiel ist immer das Gleiche. Der eine kann eine enttäuschende Saison retten, der andere eine starke Runde krönen. Während die SG Untergimpern in der A-Klassen-Relegation den Kopf aus der Schlinge ziehen will, kann der SV Neidenstein aufsteigen. Am Pfingstsonntag treffen die beiden Klubs beim TSV Neckarbischofsheim aufeinander (Anpfiff, 15.30 Uhr).

Übermäßig enttäuschend verlief die Saison dabei gar nicht für Untergimpern. Der Kreisliga-Fünfzehnte hat immerhin 33 Punkte gesammelt, was ein Wert ist, den nicht oft ein Relegations-Teilnehmer gegen den Abstieg vorzuweisen hat. Neidenstein hat seinerseits 60 Zähler als B-Klassen-Dritter zusammenbekommen, was für eine ordentliche Spielzeit, aber auch nicht für mehr spricht. Zieht man diese Fakten zu Rate, ist es nahezu unmöglich einem der beiden Teams die Favoritenrolle zuzuschieben. An der nötigen Vorbereitungszeit hat es nicht gemangelt bei der SGU. Sie war am letzten Spieltag spielfrei und das nutzte der Trainer, um in Neidenstein vorbeizuschauen. "Ich habe die Möglichkeit genutzt, aber viele Eindrücke konnte ich nicht sammeln", sagt Pedro Martin Puente angesichts der auf einigen Positionen veränderten Neidensteiner Elf. Gegen seine Untergimperner werden einige Kicker auflaufen, die er bei seiner Spielbeobachtung nicht in Augenschein nehmen konnte.

Letztlich geht es aber, und da ähneln sich die Aussagen der beiden Trainer, um die eigene Leistung. Aus SGU-Sicht wird es auf die eigene Durchschlagskraft in der Offensive ankommen. "Sie haben wenige Gegentore bekommen, deshalb wird es für uns die Herausforderung sein, Chancen herauszuspielen", glaubt Puente. Rund um die Klubs ist der Austragungsort ein großes Thema. Für Puente spielt das dagegen keine Rolle, er ist sich sicher: "Unsere Zuschauer würden überall hinfahren, um uns zu unterstützen."