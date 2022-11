Mehmet Öztürk zieht Vorrunden-Bilanz Landesliga Rhein-Neckar +++ Ein Blick auf die aktuelle Situation in Neckarau und Katar

Mannheim-Neckarau. Am kommenden Wochenende spielfrei und dann zum dritten Mal in dieser Saison gegen den 1. FC Mühlhausen (03.12., 14 Uhr). Mehmet Öztürk, Trainer des VfL Kurpfalz Mannheim-Neckarau, zieht ein Fazit zur bitteren Niederlage gegen den 1.FC Bruchsal und der bereits absolvierten Hinrunde. Außerdem nimmt der Deutsch-Türke Stellung zur laufenden Weltmeisterschaft in Katar und gibt Einblicke in seine Gedanken.

Bei einem Blick auf die Tabelle der Verbandsliga Nordbaden findet man den VfL Kurpfalz Mannheim Neckarau zum Ende der Hinrunde mit neun Punkten auf einem der drei Abstiegsränge. Seit dieser Saison Trainer beim Aufsteiger der Landesliga Rhein-Neckar ist Mehmet Öztürk. Dieser gibt sich weiterhin optimistisch und macht klar: "Es gibt keinen Druck vom Verein." Ein Spieler habe sogar gesagt der VfL hat "schon neun Zähler mehr als erwartet." Diese Aussage scheint auf den ersten Blick etwas schmeichelhaft, jedoch fand in Mannheim ein echter Umbruch statt. Ganze 13 Abgänge und fast ausschließlich Zugänge aus der eigenen U23 oder unterklassigen Ligen hatte die Mannschaft zu verkraften. So kann das Team zufrieden sein, dass man weiterhin in Schlagdistanz zum rettenden Ufer ist.

Die knappe 3:4-Niederlage gegen Bruchsal am vergangenen Wochenende ist für den 45-Jährigen sinnbildlich für die bisherige Saison. Gegen hochanlaufende Bruchsaler suchte der 15. immer wieder spielerische Lösungen, anstatt die Bälle konsequent zu klären. "Es sind eigentlich die gleichen Erkenntnisse wie immer", gibt Öztürk zu verstehen, "auf der einen Seite gibt man sich bis zum Ende nie auf, auf der anderen Seite hingegen verhält man sich einfach, etwas unclever und zahlt immer wieder Lehrgeld." Neckarau hatte sich vor allem nach der frühen 2:0-Führung vorgenommen zu spielen wie das Wetter: "Dreckig und eklig."

In der Rückrunde will der VfL weiterhin alles reinwerfen und so früh wie möglich die nötigen Punkte für den Klassenerhalt sammeln. Er selbst gehe in jedes Spiel, um dieses zu gewinnen, denn in der Hinrunde habe man gesehen, dass "immer etwas möglich ist, ohne den nötigen Respekt vor dem Gegner zu verlieren."

Öztürk fordert mehr Professionalität

Ohne seiner Mannschaft einen Vorwurf machen zu wollen, appelliert der Coach, dass noch mehr seiner Spieler endgültig in der Liga ankommen müssen: „Wenn man mit Liebe zum Spiel in die Partie geht, kann dieser Sport einem sehr viel geben.“ Man müsse sich einfach noch mehr quälen und auch nach den Partien eine gewisse Professionalität an den Tag legen, ohne das Ganze als Einstellungsproblem zu betiteln. Öztürk mahnt: "Nach bitteren Niederlagen darf in der Kabine nicht sofort in den Partymodus geschalten werden."

Qualitativ kann die erste Neckarauer Elf auf jeden Fall mithalten. Nur nach Wechseln fehle das gewisse Etwas, was Öztürk als "Erfahrungsabfall" betitelt. Demnach ist der Klub im Winter auf auf der Suche nach weiteren Neuzugängen, doch "in der Winterpause braucht man immer Glück, um jemanden zu finden. Denn warum sollte ein Verein mitten in der Saison einen guten Spieler abgeben?" Die Mannheimer wollen das Glück allerdings erzwingen, denn auch der Sportliche Leiter fordere mehr Qualität.

Das Aufstiegsrennen in der Verbandsliga Nordbaden ist nach wie vor sehr spannend. Der FC Zuzenhausen und der VfR Mannheim stehen derzeit punktgleich an der Tabellenspitze. Dahinter lauern mit dem 1.FC Mühlhausen, dem SV Spielberg und dem FC-Astoria Walldorf II drei weitere starke Teams. Vor allem mit Zuzenhausen habe der Neckarauer Trainer nicht unbedingt gerechnet: "Überraschungen gibt es immer und Zuzenhausen ist eine Mannschaft, die gemeinsam gewachsen ist." Am Ende der Spielzeit sieht der 45-Jährige jedoch den VfR Mannheim durch seine hohe Qualität, auch in der Breite des Kaders, ganz oben. Er habe zu allen Trainern ein gutes Verhältnis, doch seinem Freund Volkan Glatt (Trainer VfR Mannheim) gönne er es am meisten.